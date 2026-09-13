Je Grigorij Mesežnikov blázon, neofašista alebo len xenofób?

Potreboval som len pár sekúnd na to, aby sa mi potvrdilo moje porozrenie o koreňoch Grigorija Mesežnikova. Hneď druhá veta vo Wikipédií mi dáva jasnú odpoveď na pôvod jeho xenofóbnych názorov:
„Grigorij Mesežnikov sa narodil v bývalom Sovietskom zväze, v meste Oriol, v dnešnej západnej časti Ruska. Pochádza zo židovskej rodiny.“
Takže boľševik, ktorý sa zmenil na radikálneho sionistu, aspoň tak pôsobia jeho odpovede v rozhovore pre Postoj po kontroverznej debate v Aréne s Douglasom Murrayom, známym islamofóbom.
Grigorij Mesežnikov sa dopúšťa už klasickej nechutnosti, ktorá je v mnohých krajinách dokonca trestným činom – popiera genocídu a vojnové zločiny. Pritom OSN prostredníctvom svojej osobitnej spravodajkyne pre Gazu ( Francesca Albanese) úplne jasne deklarovalo, že Izrael tam pách genocídu
https://denikalarm.cz/2025/11/genocida-v-gaze-je-kolektivni-zlocin-zprava-osn-mapuje-spoluvinu-tretich-statu-vcetne-ceska/
Podobne sa vyslovili viaceré štáty a medzinárodný tribunál vyhlásil Benjamina Netanjahua za vojnového zločinca
Tovarišč Mesežnikov, to, že tisíce neofašistov popierajú holokaust ešte neznamená, že holokaust neexistoval, to, že 200 000 pomýlených Srbov na pohrebe Mladiča popieralo Srebrenicu, ešte neznamená, že tam Srbi nezavraždili 8300 bosnianskych mužov a chlapcov a ak vy popierate genocídu v Gaze, to ešte neznamená, že ju tam Židia nepáchajú.
Mám vcelku jednoduchú otázku: prečo Izrael nepustí do Gazy svetové média? Odpoveď je tiež jednoduchá – aby sa svet nedozvedel o židovských vojnových zločinoch a genocíde.
Drvivá väčšina v Západnom svete pravzala naratív cieľavedome vytvorený židovskou propagandou – všade sú teroristi. Likvidujem len nich. Nonsens. Sám vojnový zločinec Netanjahu po 7.októbri vyhlásil, že sa v Gaze nachádza 20000 ozbrojencov Hamasu. Doteraz však Izrael zabil viac ako 100000 ľudí a zďaleka nie všetkých Hamasákov. Takže Izrael sám odhalil svojé klamstvá, manipuláciu a propagandu. Tovarišč Mesežnikov im to zožral aj s navijákom, lebo chcel.
Ani slovkom sa v rozhovore nezmienil o tom, že Netanjahu vedel o pripravovanom útoku, ale neurobil nič – on chcel vojnu, aby sa udržal pri moci a dosiahol „konečné riešenie". Inak by išiel do basy za podvod a korupciu, čo mu vykričal aj Trump.
https://www.sme.sk/svet/c/netanjahu-poprel-spravy-ze-bol-vopred-varovany-o-utoku-hamasu-zo-7-oktobra
Skutočne dojímavé je ako Netanjahu argumentoval prezidentovi v žiadosti o amnestiu ( sú na neho 3 žaloby):
„Ja sa musím starať o vojnu, nemám čas chodiť po súdoch“. Tým len potvrdil, že vojna je pre neho prostriedkom ako sa udržať pri moci.
Grigorij Mesežnikov tiež vysvetľuje, prečo tvrdý postup Izraela v Pásme Gazy nepovažuje za neprimeraný ani neproporčný: „Máte proti sebe subjekt, ktorý sa naozaj prikrýva civilistami.
Nuž podľa tejto zvrátenej logiky mala slovenská armáda v Devínskej novej Vsi v roku 2010 zaútočiť a spolu s teroristom Hamranom vyhodiť do vzduchu celú bytovku. Hamrana by tak dostali a s ním by zahynulo aj 500 nevinných ľudí – toto je logika teroristu Netanjahua a sionistického boľševika Mesežnikova.
Nikto normálny nepopiera, že 7.október bol teroristický čin a že Hamas sú teroristická organizácia. Lenže tá najhoršia forma terorizmu je štátny terorizmus, ktorý pácha židovský štát. To je stav, pri ktorom po zuby ozbrojená armáda na príkaz vlády vraždí nevinných civilistov. Za tri roky zavraždili viac ako 100 000 nevinných civilistov v šiestich štátoch. Viac štátov súčasne napadol len Hitler a medzi ním a Netanjahuom už nie sú veľké rozdiely. Obidvaja boli hnaní nekonečnou nenávisťou voči jednému národu a chceli „ konečné riešenie“, tak sa vyslovil Hitler a nedávno aj Netanjahu.
Izrael bol, ale už nie je jedinou demokraciou Blízkeho východu. Lebo v normálnej demokratickej krajine nemôže predsedať vláde vojnový zločinec, spolu s ním vládnuť niekoľkokrát trestaný kriminálnik Ben Gvir a s nimi tvrdí muziku xenofóbny fašista Smotrič ( tak sa on chrakterizoval).
Mesežnikov robí advokáta týmto kriminálnikom, keď v rozhovore prevracia slová Ben Gvira, že ten vyzýval každú noc zavraždiť 30-40 teroristov. V skutočnosti ten lotor povedal:
"Každý deň treba zavraždiť v Gaze 30-40 ľudí"
https://www.youtube.com/watch?v=l0chonfRYwQ
Už len touto manipuláciou slov kriminálnika Ben Gvira sa Mesežnikov demaskoval ako demagóg, xenofób a zradikalizovaný boľševik, ktorý konvertoval na extrémny sionizmus.
Špecialne pre Grigorija Mesežnikova pripájam reportáž PBS, americkej verejnoprávnej televízie, o útoku Izraela v Libanone, pri ktorom zahynulo až 300 civilistov ( v reportáži sa uvádza 200, ale potom sa objavili ďalšie obete pod troskami)
https://www.pbs.org/video/iran-simona-and-reza-dis-1775684463/
Súdruh Mesežnikov, aj toto je hoax?