Psychopat a vrah žiada justíciu o miernejší trest

Pred jeden a pol rokom vyhasol život mladého človeka, ktorého chladnokrvne zastrelil psychopat a fanatik do zbraní František Bako počas prechádzky so psom.
https://blog.sme.sk/foltyn/spolocnost/zavrazdeny-marek-bol-stelesnenim-slusneho-cloveka
Následne sa vykľula aj jeho manželka ako hysterická psychopatka, ktorá pár dní po vražde ohrozovala ľudí, ktorí si cheli pozrieť miesto činu, motorovou pílou. Na mňa dokonca podala trestné oznámenie po uverejnení môjho blogu. Samozrejme, že polícia jej želanie o moje stíhanie zamietla ako bezpredmetné.
Odvtedy prebehlo veľa výsluchov, dokazovania a pojednávaní, na ktorých sa snažil obžalovaný kriminálnik klamstvami, menením taktiky a výpovedí oklamať justíciu. Táto neférová hra by sa mala v stredu definitívne skončiť, čakáme na vynesenie spravodlivého rozsudku.
Aj z tohto dôvodu ma rodina obete požiadala o zverejnenie faktov, ktoré okrem iného dokazujú, že keď človek úplnou náhodou natrafí na psychopatického agresora, nemá žiadnu šancu na prežitie…
Stanovisko rodiny:
Po odznení niektorých vyjadrení dňa 08.09.2026 v záverečných rečiach zúčastnených strán súdneho konania, nám totiž svedomie, rozum a hlavne preukázané fakty počas pojednávaní nedovolia sa už len ticho prizerať.
1. Obžalovaný sa za spáchaný skutok nikomu z pozostalej rodiny nikdy neospravedlnil!
Ani pozostalej manželke, ani deťom. Neučinil tak, ani na podnet predsedu senátu v deň výpovede syna zavraždeného, na pojednávaní koncom roka 2025, kedy bol k vyjadreniu ľútosti vyzvaný, že má v daný moment - a bez prítomnosti verejnosti - príležitosť, neučinil tak!
Vyjadrenia, že "Bako sa opakovane ospravedlnil" NIE sú v žiadnom prípade pravdivé!
Jeho vyjadrenie v záverečnej reči o ľútosti bolo vypovedané len proforma, a to s pohľadom upretým len na členov senátu, za účelom možnej poľahčujúcej okolnosti pred rozhodnutím o treste.
2. Jeho vyjadrenia v záverečnej reči nie sú v súlade s preukázanými, už prejednávanými, faktami.
Jeho vyjadrenia, že on konflikt nevyvolal, ani ho daný moment nezhoršoval, sú nepravdivé (čo bolo dokázané) a pokladáme ich až za pošliapanie pamiatky zavraždeného Mareka.
Obžalovaný si cielene na podnet na mobile z fotopasce sadol do auta s daným typom zbrane za opaskom. Nakoľko mal doma viac ako 25 zbraní, mohol si vyberať...rozhodol sa zobrať si strelnú a už “obtiahnutú” zbraň - s nábojom pripraveným v hlavni zbrane a vydal sa naproti autom nič netušiacemu neznámemu naproti... Dobre vedel celý čas, aj po zavraždení, čo robí!
3. Rodina zavraždeného Mareka sa už síce nikdy nedozvie do najmenších detailov, čo sa presne udialo, ale s určitosťou vieme (a bolo aj preukázané), že Marek nikdy konflikt nevyvolal, ale tak ako aj učil svoje deti, z potencionálneho, či vznikajúceho konfliktu by radšej vycúval, odišiel. Čo sa aj udialo, odchádzal z miesta preč...
Rôzne verzie popisovania udalostí skutku obžalovaným v prípravnom konaní, či na pojednávaniach a v záverečnej reči o jeho "nutnej obrane voči útokom agresora" sú len "chytaním slamky topiaceho sa "...skutok sa nemohol udiať tak, ako mnoho krát - a rôzne - popisoval obžalovaný, fakty a znalecké posudky to potvrdili.
Dnes odmieta "zavraždenie" nebohého a dovoľuje si dokonca pýtať od súdu trest za "usmrtenie”. Alebo dokonca úplné oslobodenie za streľbu v sebaobrane!? Toto považujeme za urážajúce pre nás pozostalých a pošpinenie pamiatky zavraždeného Mareka. V našich očiach je Bako vrah bez akýchkoľvek emócií.
4. A navrhovaný trest 16-18 rokov pre obžalovaného?
Pre nás, pozostalú rodinu a priateľov Mareka, žiadna výška trestu pre obžalovaného nebude dostačujúca, pretože vyhasol a úplne zbytočne, život Človeka.
Náš brat nebol "psíčkar", či "exprednosta" Obecného úradu v Ivánke pri Dunaji, ako ho média častujú v svojich článkoch. Všetci, ktorí sme ho poznali, vieme, že Marek bol za každých okolností férový, pohodový chlapík, vzdelaný a veľmi sčítaný, ktorý to mal v hlave, v srdci usporiadané a vážil a ctil životné hodnoty... a hlavne to bol OTEC rodiny, ktorý viedol aj svoje deti po ceste životom v tomto duchu ...
Prechádzal sa, ako to robil bežne, keď si išiel ráno/večer zabehať, či vyvenčiť psa, ale žiaľ, v zlom čase a na zlom mieste...vrah mu skrížil cestu... Marek sa už z bežnej prechádzky nevrátil ku svojej rodine domov, pretože bol bezdôvodne chladnokrvne zastrelený....ktokoľvek iný, prechádzajúci sa za dedinou, po tých cestičkách, tam mohol byť na jeho mieste...a zavraždený, nie usmrtený v sebaobrane!
v Trenčíne, dňa 11.09.2026
Bc. Zuzana Pĺžiková, sestra zavraždeného Ing. Mareka Glodiča, MBA
Dalibor Glodič, brat zavraždeného Ing. Mareka Glodiča, MBA