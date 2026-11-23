Výborný film - milujem ho doteraz - Back To The Future so skvelým M. J. Foxom a Christopherom Lloydom. Mimochodom - dalo by sa použiť aj prirovnanie s kultovým seriálom Dark na Netflixe.
O čo ide? Nuž pani Neveďalová sa k hlasovaniu o unesených Ukrajinských deťoch - doložené oficiálnymi správami - postavila tak, že ona o žiadnych nevie, lebo tam nebola - a teda žiadne deti násilne deportované do Ruska nevidela. Čím iba potvrdila slávny status L. Machalu, ktorý pre zmenu nebol v kozme.
A tak sa pýtam - vrátil sa prezident Pellegríni z budúcnosti keď nám tvrdil, že ak vyhrá I. Korčok, tak Nemci a Francúzi pristavia v Bratislave vlaky, ktoré odvezú našich junákov rovno na frontu? Ako to mohol tvrdiť keď to nevidel.
Vrátili sa snáď všetci politici smeru z budúcnosti, kde boli svedkom všetkého toho čo tvrdia, že sa stane, ak sa opozícia dostane k moci? Nuž asi áno - inak by to predsa tvrdiť nemohli. Alebo žeby dvojaký meter?
Nuž - vážená opozícia a redaktori - návod na diskusiu zo smerákmi je jednoduchý - A BOL STE TAM A VIDEL STE TO???