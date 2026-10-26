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26. okt 2026 o 11:13
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Pezinok. Nový v meste, nový v zastupiteľstve.

Prečo som si vybral Pezinok a prečo Pezinok vybral mňa.

Marek Gabonay
Marek Gabonay Bloger
Pezinok. Nový v meste, nový v zastupiteľstve.
Voľby 2026 (Zdroj: Marek Gabonay)
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V komunálnych voľbách 2026 som získal poslanecký mandát v Pezinku. Som za to nesmierne vďačný, zároveň sa cítim byť ešte viac súčasťou tohto mesta.

Často má človek pocit, že ak je v meste relatívne nový, nemal by kandidovať. Rozumiem tomuto pocitu – ale zároveň viem, že aj po troch rokoch sa tu dá cítiť doma. Veľa rokov som žil v zahraničí a naučil som sa, že pocit domova nezávisí len od počtu rokov na jednom mieste. Veľa záleží na ľuďoch okolo vás a na tom, ako sa do miesta zapojíte.

A teraz k Pezinku. Toto mesto som si cielene vybral pre svoj život. Je to miesto, ktoré sedí môjmu životnému štýlu – víno, príroda, a mesto, kde sa dá normálne fungovať aj bez auta. A úprimne, veľmi príjemní ľudia. Veď za tri roky žitia v tomto meste tu mám viac kamarátov ako vo svojom rodnom meste.

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To možno vysvetľuje aj moju kandidatúru za poslanca. Proste som bol a stále som obklopený ľuďmi, ktorým na Pezinku záleží a tiež sa tu cítia dobre. Bez rozdielu, či sa tu narodili alebo nie.

Nové zastupiteľstvo bude iné, nie je to čisté “CTRL C a CTRL V” z predošlého obdobia, aj keď niektorí ľudia boli znovzvolení. Ako nováčik prichádzam bez starých sporov a chcem ponúknuť spoluprácu všetkým. Želám si, aby naše mesto získalo z týchto volieb čo najviac dobrého.

V zastupiteľstve sa chcem venovať najmä moderným technológiám a tomu, ako môžu mestu uľahčiť komunikáciu s obyvateľmi, ďalej podujatiam, ktoré Pezinok oživujú, a určite podpore našej vinárskej tradície, ktorá k tomuto mestu neodmysliteľne patrí.

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Toto je fotografia, ktorá dnes, deň po voľbách, vystihuje moju náladu. Vďaku za zvolenie a lásku k tomuto chotáru.

 

Prechádzka so psom, Buddym
Prechádzka so psom, Buddym (zdroj: Marek Gabonay)

A pre tých, ktorých zaujímajú čísla, zopár zaujímavostí:

Z 25 poslancov je 8 nových. Žien v zastupiteľstve ubudlo, zo 7 na 5, teda z 28% na 20%. Nové zastupiteľstvo je mladšie, priemerný vek vychádza na 51 rokov, v minulom období to bolo 54 rokov.

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Finálne zloženie budeme poznať až po ustanovujúcom zasadnutí. Mandát sa preberá zložením sľubu a niekto ho ešte nemusí prevziať, môže sa ho vzdať alebo ho nemôže vykonávať, napríklad ak bol zároveň zvolený za primátora. Vtedy ho podľa výsledkov volieb získa prvý náhradník.

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Ešte raz ďakujem Pezinčanom a Pezinčankám, ktorí do mňa vložili svoju dôveru. Veľmi si ju vážim.

Marek Gabonay

Marek Gabonay
Bloger 
  • Počet článkov:  23
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  • Páči sa:  29x

Milovník vína, bývalý novinár, profesionál v oblasti Gamingu, fanúšik Revolutu, člen Progresívneho Slovenska, Pezinčan. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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