Pezinok. Nový v meste, nový v zastupiteľstve.

V komunálnych voľbách 2026 som získal poslanecký mandát v Pezinku. Som za to nesmierne vďačný, zároveň sa cítim byť ešte viac súčasťou tohto mesta.
Často má človek pocit, že ak je v meste relatívne nový, nemal by kandidovať. Rozumiem tomuto pocitu – ale zároveň viem, že aj po troch rokoch sa tu dá cítiť doma. Veľa rokov som žil v zahraničí a naučil som sa, že pocit domova nezávisí len od počtu rokov na jednom mieste. Veľa záleží na ľuďoch okolo vás a na tom, ako sa do miesta zapojíte.
A teraz k Pezinku. Toto mesto som si cielene vybral pre svoj život. Je to miesto, ktoré sedí môjmu životnému štýlu – víno, príroda, a mesto, kde sa dá normálne fungovať aj bez auta. A úprimne, veľmi príjemní ľudia. Veď za tri roky žitia v tomto meste tu mám viac kamarátov ako vo svojom rodnom meste.
To možno vysvetľuje aj moju kandidatúru za poslanca. Proste som bol a stále som obklopený ľuďmi, ktorým na Pezinku záleží a tiež sa tu cítia dobre. Bez rozdielu, či sa tu narodili alebo nie.
Nové zastupiteľstvo bude iné, nie je to čisté “CTRL C a CTRL V” z predošlého obdobia, aj keď niektorí ľudia boli znovzvolení. Ako nováčik prichádzam bez starých sporov a chcem ponúknuť spoluprácu všetkým. Želám si, aby naše mesto získalo z týchto volieb čo najviac dobrého.
V zastupiteľstve sa chcem venovať najmä moderným technológiám a tomu, ako môžu mestu uľahčiť komunikáciu s obyvateľmi, ďalej podujatiam, ktoré Pezinok oživujú, a určite podpore našej vinárskej tradície, ktorá k tomuto mestu neodmysliteľne patrí.
Toto je fotografia, ktorá dnes, deň po voľbách, vystihuje moju náladu. Vďaku za zvolenie a lásku k tomuto chotáru.
A pre tých, ktorých zaujímajú čísla, zopár zaujímavostí:
Z 25 poslancov je 8 nových. Žien v zastupiteľstve ubudlo, zo 7 na 5, teda z 28% na 20%. Nové zastupiteľstvo je mladšie, priemerný vek vychádza na 51 rokov, v minulom období to bolo 54 rokov.
Finálne zloženie budeme poznať až po ustanovujúcom zasadnutí. Mandát sa preberá zložením sľubu a niekto ho ešte nemusí prevziať, môže sa ho vzdať alebo ho nemôže vykonávať, napríklad ak bol zároveň zvolený za primátora. Vtedy ho podľa výsledkov volieb získa prvý náhradník.
Ešte raz ďakujem Pezinčanom a Pezinčankám, ktorí do mňa vložili svoju dôveru. Veľmi si ju vážim.