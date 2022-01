Propaganda v malom. Všetko preto, aby stavebný zákon ostal po starom.

Tento boj proti novele stavebného zákona, resp. propaganda, pôsobí až Putinovsky. Je to taký LiliPutin, ako vodcu Ruska párkrát nazvali.

Viď Ružinovské echo, ktoré už na titulke avizuje "boj občanov s developermi". Samotný článok vnútri bezplatného časopisu mestskej časti je silnejšia káva. Čitateľ nadobúda dojem, že aj obľúbená prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá o tom netuší, bojuje proti tomuto "zlu" developerov. Propaganda ako vyšitá.

Autor*ka článku sa nebránil*a dať fotografiu z Prezidentského paláca pod článok s nápisom "Súboj obcí s developermi ide do finále", pričom daná fotografia s článkom nemá nič spoločné.

Nesúvisiaca fotografia s prezidentkou

Prečo im tak ide o to, aby nový Stavebný zákon nevstúpil do platnosti? Je to naozaj súboj obcí (prenesene jej obyvateľov) s developermi? Ako asi tušíte, nie je to všetko takto jednoznačné.

Jeden z argumentov proti novele je, že občania nebudú môcť nič pripomienkovať. Čo nie je celkom tak.

A áno, je dôležité veci pripomienkovať. Len akosi nemám ten pocit, že v niektorých oprávnených prípadoch keď aj pripomienkujú, tak sa niečo zmení. Niektoré stavby sa tak či tak schvaľujú, i keď aj tam ten proces trvá, najprv ako "odstránenie ekologickej záťaže", a potom to už rastie poschodie po poschodí.

A proces trvá, lebo úradníci sú ako v dobe ľadovej, musia totiž zapisovať všetko ručne, termíny sa nedodržiavajú. Toto je mega problém.

Viete ako dlho trvá, keď si chce občan nechať schváliť (bez úplatkov) projekt malého 3 izbového domčeka? Susedia sú happy, účel stavby sedí, pripojenie na siete, atď., no aj tak. V lepšom prípade to trvá 2 roky, v horšom 3 či 4. Vie to aj urýchliť, ak si priplatí... "bez bločku".

Čierne stavby sú témou samou o sebe. Dnes sa čierne stavby buď s prižmúrením oka dodatočne schvaľujú, niektoré sa nevšímajú, a tie ktoré si niekto just postavil a sú ako päsť na oko, tak tie zbúrať nevieme.

Neprijať úpravy v Stavebnom zákone tiež znamená, že byty budú aj naďalej drahé, lebo sa budú stavať pomaly a nestačia pokryť dopyt, nehovoriac o nájomných bytoch a iných stavbách.

Občan sa môže brániť spôsobom, aký je pochopiteľný - "stavať áno, ale nie v mojom okolí!", avšak ak by sme fungovali takto vo všetkom, tak sa nič neurobí a mesto sa kvalitou žitia neposunie ďalej.

Nie som zástanca Holého či fanúšik ich rodiny, avšak prieči sa mi správanie "samosprávneho Matoviča".

Prijať novelu zákona treba, tak aby slúžila ľuďom. Tým, ktorí si chcú vo všetkej čestnosti niečo postaviť alebo kúpiť a tým, ktorí nechcú, aby ich pripomienkovanie bolo len "naoko". Má sa tiež zabrániť špekulantom a úplatkom.

Asi by som tento blog nenapísal, nevidiac to Ružinovské echo. Viem, že jedným malým článkom sa tento informačný súboj nedá posunúť do vecnej roviny, avšak verím, že zopár čitateľov sa nad tým zamyslí. Predmetom iného blogu bude napríklad skúsenosť, ktorú mám v Stupave. Pánko si bez stavebného povolenia či ohlásenia zrekonštruoval hospodársku budovu, zmenil ju na obytnú a realitná kancelária ju neskolaudovanú veselo predáva ako súčasť domu. Otázka, čo ak budúcemu majiteľovi vzbĺkne elektrina v čiernej stavbe, ich netrápi.

Smutné. Kocúrkovo.