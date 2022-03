Tretí najväčší Slovák

Potom som mu raz pre niečo volala a medziiným sa ma spýtal, či chodím do kostola. Pravdivo (keďže iskra hovorí pravdu - socializmus zo mňa zjavne úplne nevyprchal) som povedala, že nie, veď čo budem Srholcovi klamať. Na to mi odpovedal, že alkoholik, ktorý chodí domov 3x do týždňa opitý (a ďalšie tri dni po opici je v podstate nepoužiteľný, len tak na okraj), ale v nedeľu ide do kostola, je pre Boha viac, ako jeho žena, ktorá ho má doma, všetko to vydrží a stará sa oňho, ale do kostola nejde. (Mala som vtedy takéto čosi doma.) Vtedy u mňa Srholec skončil. Síce som to musela chvíľu predýchavať, ale toto bolo aj na mňa priveľa. Vtedy som si povedala, že na takéhoto Boha sa môžem vykašlať. Ja aj naďalej verím v normálneho Boha, ktorý takéto sprostosti nevyžaduje a nepotrebuje, aby kvôli nemu ktokoľvek chodil do kostola. Ja to mám takto. Vďaka Bohu za túto skúsenosť.