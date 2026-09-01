Ďalší Ficov lup za 465 miliónov

Fico s Tarabom totiž svojou prítomnosťou posvätili zákazku na výmenu turbín v Gabčíkove. Namiesto atramentu však na papieri musia najprv vyschnúť ich sliny, čo nad tým toľko slintali. Predsa len, urvať si z takmer pol miliardy sa nepodarí každý deň. Toto sa navyše deje rok pred voľbami – a 15 dní pred termínom, kedy Ficov koaličný partner SNS žiada výmenu na poste ministra životného prostredia. Náhoda?
Experti na všetko
Aby tých náhod nebolo málo, v zmluve ako dodávateľ v rámci konzorcia opäť vyskakuje VUJE. To isté VUJE, ktoré si brúsi zuby na 300 miliónov z projektu nového jadrového zdroja. A keď treba rozobrať vodnú elektráreň za pol miliardy, zrazu sú experti aj na to. Kto alebo čo je vlastne VUJE? Ide o súkromnú firmu s názvom evokujúcim vedeckú inštitúciu – skratka totiž znamená Výskumný ústav jadrovej energetiky.
A teda prečo opäť VUJE? Odpoveď sa skrýva za jedným menom – Peter Líška. Líška je od decembra minulého roka Ficovým splnomocnencom pre jadrovú energetiku. Takmer 50 rokov pracoval pre VUJE, naposledy ako zástupca generálneho riaditeľa. On je však iba "biely kôň". Možno ten, čo na ňom chcel Fico cválať do pekla. Ale tým naozaj veľkým bielym koňom bude skôr predseda predstavenstva VUJE - Zoltán Haršányi. Človek u Fica pečený-varený, v minulosti tiež spájaný aj s Jozefom Brhelom.
Peter Líška je však ten, čo dal svoju kožu na trh a je v evidentnom konflikte záujmov. Súčasne ale vytvára aj jasné prepojenie. Prepojenie stoviek miliónov eur, ktoré sa rok pred voľbami budú transformovať z verejných financií do súkromných vreciek partie okolo Roberta Fica a Tomáša Tarabu.
Opotrebenie štvrtinové, cena šesťnásobná
Naozaj nie je normálne, aby sa rok pred voľbami narýchlo podpisovala takáto gigantická zmluva. Výrobca turbín v Gabčíkove mal prvýkrát upozorniť na blížiacu sa potrebu rekonštrukcie už v roku 2010. Lenže Gabčíkovo bolo pôvodne stavané ako špičková elektráreň, kým dnes funguje ako prietoková a spravidla bežia len dve turbíny naraz. Opotrebenie materiálu je tak v podstate štvrtinové.
To však nebránilo Robertovi Ficovi, aby v roku 2015 odobral prevádzku vodného diela Slovenským elektrárňam a previedol ju pod štátnu Vodohospodársku výstavbu – práve s argumentom päť rokov meškajúcej opravy. Dnes ale máme rok 2026. Meškanie teda nabralo ďalších 11 rokov. No kým v roku 2015 bola na stole suma 80 miliónov eur za rekonštrukciu, dnes je to zrazu 465 miliónov eur.
Miliardový účet v čase drakonického šetrenia
To však, žiaľ, stále nie je všetko. Slovami klasika – tu si niekto ide v energetike urvať rovnú miliardu eur. Počítajte so mnou:
190 miliónov € – vyplatenie ČEZ-u z projektu nového jadrového zdroja,
300 miliónov € – pokračovanie v tomto jadrovom projekte,
60 miliónov € – príprava prečerpávacej elektrárne Málinec,
465 miliónov € – komplexná rekonštrukcia Gabčíkova.
Toto všetko sa deje v čase drakonickej konsolidácie. V čase, kedy sa ľuďom reálne znižujú príjmy, zdvíhajú sa dane a odvody a rodiny ledva vychádzajú s peniazmi. No Fico s Tarabom idú preliať vyše miliardu eur do spriaznených firiem.
A čo na to Andrej Danko? Zase mlčí, lebo mu Fico sľúbil lukratívny post? Alebo si tiež plánuje odkrojiť z tohto energetického koláča?
Toto nie je rekonštrukcia Gabčíkova. Toto je rekonštrukcia Ficovho (po)volebného konta za peniaze nás všetkých.