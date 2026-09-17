Kým Slováci počítajú centy, Fico míňa miliardy

Mal azda prezident na mysli ten istý projekt, ktorý sme v roku 2020 našli na ministerstve hospodárstva po smeráckom ministrovi Žigovi v štádiu klinickej smrti? Ten, ktorý sme museli oživiť zmenou atómového zákona a pripraviť k nemu kompletnú dokumentáciu na umiestnenie stavby? Ten projekt, ktorý táto vláda už tretí rok iba brzdí a Fico sa z neho snaží akurát tak urvať, čo to dá?
Žiaľ, nový jadrový zdroj je v podaní tejto vlády iba ďalšia Ficova diaľnica do Košíc. Nie je dôležité, kedy bude hotový, ani či vôbec. Dôležité pre nášho premiéra je iba jedno – koľko sa z neho dá zobrať do vlastného vrecka? A presne k tomu smerovali aj včerajšie dve uznesenia vlády.
Uznesenie prvé: kde Saková končí, Líška začína
Prvým uznesením vláda odobrala projekt nového jadrového zdroja neviditeľnej a, ako vyplýva zo zrušujúcich ustanovení uznesenia, aj neschopnej ministerke hospodárstva Denise Sakovej. Zverila ho do rúk Ficom dosadenému splnomocnencovi vlády pre rozvoj jadrovej energetiky Petrovi Líškovi.
Ten predtým takmer 50 rokov pracoval pre súkromnú spoločnosť VUJE, a. s. (Výskumný ústav jadrovej energetiky). Tej posledných 25 rokov šéfuje Zoltán Harsányi. Ten je síce mediálne neviditeľnou postavou slovenskej energetiky, no o to viac prítomnou pri všetkých významnejších jadrových, ale najnovšie aj nejadrových aktivitách tejto vlády. Ide napríklad o výmenu turbín v Gabčíkove za 465 miliónov eur.
Pôvodne pritom ešte v máji Fico plánoval presunúť pod seba na Úrad vlády SR celý JAVYS, a. s. (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť) ako 51 % akcionára v spoločnosti JESS (Jadrová energetická spoločnosť Slovenska). Práve JESS má totiž na starosti prípravu projektu nového jadrového zdroja. Už vtedy som upozorňoval, že toto určite nebude také ľahké, a už vôbec nie rýchle, keďže JAVYS má na starosti aj vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 a na to naviazané čerpanie prostriedkov od Európskej banky pre obnovu a rozvoj.
Ako utopiť pol miliardy?
Uznesením sa taktiež zrušili všetky úlohy pre ministerstvo hospodárstva. Jednoducho preto, že Saková ich splniť nevedela. A pozor, týka sa to aj vypracovania modelu financovania či vysporiadania podielu ČEZ-u. V tejto súvislosti sme sa tiež dozvedeli, že odkúpenie podielu ČEZ v JESS, teda tých zvyšných 49 %, bude predsa len stáť 189,4 milióna. Tento posudok mala vypracovať spoločnosť KPMG. Ministerkou avizovanú možnú „úsporu 100 miliónov“ môžeme teda definitívne považovať iba za jemnučké hryzkanie Roberta Fica.
Z tých takmer 190 miliónov však Fico zrejme neuvidí ani cent. On potreboval mať ČEZ iba čo najskôr z krku, aby si konečne mohol „urvať“ z toho, čo teraz do projektu z našich zaplatených daní naleje Kamenický. Koľko to bude, uvidíme o pár týždňov v návrhu štátneho rozpočtu, no splnomocnenec Líška už avizoval, že by vedel veľmi rýchlo minúť aj 300 miliónov eur. 300 plus 190 je takmer pol miliardy z peňazí nás všetkých. V čase konsolidácie, kolabujúceho zdravotníctva, krachujúcich firiem a neudržateľného sociálneho systému!
Uznesenie druhé: Strategická investícia v rozpore so zákonom
Vláda v druhom uznesení projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach vyhlásila za strategickú investíciu. Znie to síce dobre, no má to hneď niekoľko zadrhnutí až KO momentov.
Hneď prvým je, že v uznesení o presune kompetencií sa predsa vláda rozhodla, že materiál o vyhlásení strategickej investície má pripravovať už splnomocnenec vlády, nie ministerka hospodárstva. Druhé uznesenie tak odporuje tomu prvému. Oba boli pritom prijaté v ten istý deň, na tom istom rokovaní.
Druhým je, že podmienkou vyhlásenia strategickej investície je podľa zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície aj definovanie finančných zdrojov. Tie ale dodnes nikto nepozná. Pre predstavu – tu nejde o hypotéku na byt za 220 tisíc eur, ale o financovanie výstavby 50 tisíc takýchto bytov, teda celej novej Petržalky! Uznesenie o vyhlásení strategickej investície, ktorá nemá známe financovanie, je tak nielen holubom na streche, ale aj v rozpore so zákonom!
No a v neposlednom rade, ak chce vláda riadenie projektu presunúť mimo ministerstvo hospodárstva, mala predložiť do parlamentu aj zmenu kompetenčného zákona. To sa ale nestalo a uznesenie vlády to nahradiť nemôže. Splnomocnenec navyše nie je členom vlády – kto teda bude za projekt politicky zodpovedný? Asi nikto. No možno práve to je aj zámer.
Rýchlo a zbesilo na vláde, ticho v parlamente
Fico sa naozaj mimoriadne ponáhľa. Rýchlo presunúť projekt pod seba, vyplatiť ČEZ, vybaviť pre projekt od Kamenického 300 miliónov a nič neriešiť s parlamentom. Napokon, Slovensko je za tejto vlády parlamentnou demokraciou už iba na papieri. A aj to iba toaletnom. Pritom ako poslanci záujem máme. Aspoň tí opoziční. Ešte v auguste sme na tému nového jadrového zdroja navrhli mimoriadnu schôdzu hospodárskeho výboru. Výbor žiaľ nebol uznášaniaschopný. Chceli sme o projekte hovoriť aj počas včerajšieho odvolávania neviditeľnej ministerky Sakovej. Tá ale ostala verná svojej povesti a neukázala sa ani na výbore a ani v parlamente. Samotnú schôdzu parlamentu napokon koaliční poslanci sabotovali.
Tak sme na rokovanie národnej rady predložili aspoň návrh uznesenia, kde sa pýtame na tri jednoduché veci: financovanie, harmonogram a odkúpenie podielu ČEZ. Snáď sa k nemu dostaneme do Vianoc, respektíve skôr, než si Fico definitívne urve z tých 300 miliónov.
4 miliardy sem, 4 miliardy tam
Kvôli včerajšiemu humbugu okolo uznesení ohľadom nového jadrového zdroja však zanikla jedna dôležitá informácia vyplývajúca z predložených materiálov, a to, že Fico už nesníva o projekte za 15 miliárd, ale už „iba“ za 10,9 miliardy.
Štyri miliardy skrátka kamsi zmizli zo dňa na deň. Bez vysvetlenia, bez jedinej novej analýzy či iného podkladu. A to je vlastne celá pointa. Tie 4 miliardy, to totiž nie je úspora, je to dôkaz. Dôkaz, že okolo projektu nového jadrového zdroja je hmla, že čísla sú cucané z prsta a menia sa podľa toho, komu sa ako práve hovoria. Projekt, ktorý má byť „prioritou“, nemá financovanie, nemá harmonogram, nemá zodpovedného ministra a jeho cena kolíše o miliardy podľa toho, ako sa to Ficovi práve hodí.
Jediné, čo má, je jasný účel. No nie je ním elektrina pre Slovensko po roku 2040. Je ním rok 2027 a otázka, koľko si z peňazí na projekt stihne do volieb Fico ešte urvať.