A tu je prvý háčik. Ak si poľovníci naplánujú lov nízko, teda podhodnotia, koľko zveri treba uloviť, zver sa množí ďalej a škody rastú. Poľovníci pritom za škody, ktoré spôsobuje zver zodpovedajú len vtedy, ak poľovný revír užívali nesprávne. A ak splnili plán lovu, ktorý si sami zostavili, poľovný revír užívali správne. Splnenie podhodnoteného plánu lovu zveri im zákonom zaručuje, že revír užívali správne a v tom prípade nezodpovedajú za škodu spôsobenú zverou.
Kto má na poľovníkov dohliadať
Plán lovu nie je len vnútornou vecou poľovníkov. Predkladajú ho okresnému úradu, konkrétne pozemkovému a lesnému odboru. Ten má právo skontrolovať, či je plán zostavený správne a či ho je reálne splniť. Môže ho schváliť, vrátiť na odstránenie nedostatkov alebo ho rovno sám upraviť. Schválený plán je pre poľovníkov záväzný.
Pri okresných úradoch pôsobia ešte dva odborné orgány: poradný zbor a chovateľská rada. Pomáhajú zisťovať, koľko zveri v danej oblasti naozaj žije, a určujú hlavné kritériá na schvaľovanie plánov. Chovateľská rada navyše jednotlivé plány odborne posudzuje a vydáva k nim stanovisko.
Ak teda plán lovu dlhodobo nezodpovedá realite, nie je to len chyba poľovníkov. Zlyháva aj kontrola, ktorú zákon zveril okresným úradom.
Možnosť, ktorú takmer nikto nevyužíva
Počas svojho dlhoročného pôsobenia v Slovenskej poľovníckej komore som sa nestretol s tým, že by sa nejaký poľnohospodársky alebo lesnícky podnik písomne zaujímal, či je plán lovu poľovníckeho združenia správny, prípadne či a ako sa plní. O písomných žiadostiach na okresný úrad, aby lov premnoženej zveri navýšil, ani nehovoriac.
Pritom okresný úrad môže plán zmeniť aj v priebehu roka – najmä vtedy, keď zver robí škody na poliach či v lesoch. Môže tak urobiť sám na základe vlastných zistení, ale aj na podnet niekoho iného. Teda aj na podnet toho, komu zver škodí.
Rovnako som nezaznamenal, že by sa niekto písomne obrátil na poradný zbor alebo chovateľskú radu s upozornením, že plánovanie je dlhodobo zlé, keďže zver spôsobuje neprimerane veľké škody. Ministerstvo pôdohospodárstva síce môže niektoré činnosti obmedziť, vydať zákaz alebo nariadiť opatrenia, a pri zvyšovaní lovu to aj robí, no robí to celoplošne. To nepovažujem za správne, pretože premnoženie zveri je problém najmä lokálny.
Farmári a poľovníci sa musia dohodnúť
Zákon ukladá užívateľom pozemkov, na ktorých sa poľuje (poľnohospodárom, lesníkom, vinárom a ďalším), a poľovníkom povinnosť dohodnúť sa písomnou zmluvou, akou formou a spôsobom sa budú škody spôsobené zverou a na zveri minimalizovať. Z praxe však môžem povedať, že požiadavky jednej či druhej strany bývajú často prehnané, nerealizovateľné, a teda pre druhú stranu neprijateľné. Česť výnimkám.
Okrem toho majú vlastníci a nájomcovia takýchto pozemkov zo zákona povinnosť robiť primerané opatrenia, aby škodám predišli. Patrí sem napríklad:
• výsev odpútavacích plodín, ktoré zver odlákajú od hlavnej úrody,
• výsadba ohryzových plôch – drevín, ktoré môže zver ohrýzať namiesto cenných porastov,
• v najohrozenejších lokalitách je to oplotenie.
Neviem, či niektorý poľnohospodársky podnik niečo také robil alebo robí. Mal by to však minimálne konzultovať s poľovníkmi, ktorí revír užívajú.
Keď už škoda vznikne: pozor na krátke lehoty
Napriek všetkým týmto možnostiam škody zverou vznikajú ďalej. Poškodený má nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym užívaním poľovného revíru a uplatňuje ju u poľovníkov, ktorí revír užívajú. Zákon však stanovuje prísne lehoty pri uznaní škôd spôsobených zverou:
Škody na poľnohospodárskych pozemkoch a plodinách je potrebné nahlásiť do 15 dní odo dňa, keď sa škoda zistila najneskôr však do dvoch mesiacov odo dňa, keď vznikla.
Škody na lesných porastoch, ak škody vznikli od 1. júla jedného roka do 30. júna nasledujúceho roka, tak ich treba uplatniť do 30 dní od uplynutia uvedeného obdobia.
Po uplynutí lehôt nárok zaniká.
Ak poľovníci odmietnu škodu uhradiť, poškodený ju môže vymáhať na súde. Musí však sám preukázať, ako škoda vznikla. Preto sa oplatí každú škodu hneď dôkladne zdokumentovať.
Čo môžete urobiť, ak vám zver spôsobuje škody
1. Písomne sa dopytovať okresného úradu (pozemkového a lesného odboru), aký je plán lovu vo vašom revíri a ako sa plní.
2. Podať na okresný úrad podnet alebo žiadosť na navýšenie lovu premnoženej zveri.
3. Písomne upozorniť poradný zbor alebo chovateľskú radu, že zver robí neprimerané škody.
4. Uzavrieť s poľovníkmi písomnú zmluvu o tom, ako budete škody spoločne minimalizovať.
5. Robiť na svojich pozemkoch primerané opatrenia a konzultovať ich s poľovníkmi.
6. Ak škoda vznikne, uplatniť si ju včas u užívateľa poľovného revíru a zdokumentovať ju.
7. Požiadať o mimoriadne povolenie lovu.
Prečo to nefunguje: zlyhávajú všetci
Za lokálnym, často veľmi neprimeraným premnožením zveri a škodami, ktoré z neho vyplývajú, nestojí jeden vinník. Ide o súčet chýb na viacerých miestach:
• poľovníci podhodnocujú, koľko zveri treba uloviť,
• poradné zbory a chovateľské rady pri okresných úradoch pracujú nedostatočne,
• okresné úrady schvaľujú a kontrolujú plány formálne,
• vlastníci a nájomcovia pozemkov nerobia primerané opatrenia proti škodám,
• nefunguje spolupráca ani zmluvné dohody medzi užívateľmi pozemkov a poľovníkmi,
• a v neposlednom rade sa pri užívaní lesov a poľovných revírov zneužívajú známosti a vládne účelová vzájomná solidarita.
Nástroje, ako tento stav zmeniť, zákon už dnes ponúka. Treba ich len začať používať.