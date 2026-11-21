Keď niekomu poviem, že žijem na samote v horách, v 800 m n. m., reakcie bývajú rôzne. Väčšinou sa však stretávam s tým, že som chudiatko, lebo som sama, a pýtajú sa ma, či sa nebojím. Vždy sa spýtam: „A koho sa mám báť? Ticha a prázdna?“
Alebo mi, naopak, hovoria, že ma obdivujú za statočnosť, odvahu a za to, že som silná žena.
Moja reakcia je niekde medzi tým. :)
Takýto život na samote v divočine nie je vôbec taký jednoduchý, ako sa zdá na prvý pohľad. Áno, okolo teba je krásna a dychberúca príroda a ty sa cítiš ako v raji. Pripadá ti to ako tá najlepšia idylka a romantika, ale málokto si uvedomuje, aký ťažký život to vlastne je.
Samota človeka preverí hlavne psychicky a emočne. Buď sa zložíš na totálku, alebo zistíš, aký silný človek v skutočnosti si. Život ťa môže preplesknúť z rôznych strán, ale nemusí ťa to položiť na dno.
A to mi verte, že vás prepleskne. Zrazu stojíte tvárou v tvár vlastným tieňom, ktoré ste tak dlho ignorovali.
Toto miesto, Vlkohrad, kde žijem, má obrovskú moc vyťahovať z vás aj to, o čom ani neviete, že to v sebe máte. Ticho tu kričí a vy jednoducho nemáte kam pred ním ujsť. Akurát tak do lesa nad domom, ale tam vás to dobehne ešte skôr, než tam prídete. :)
Keď čas a život fungujú odlišne
Dole v civilizácii má človek neustále niečo na práci. Stále je v pohybe. Deti, riešenie bežných vecí, rôzne povinnosti dospelého človeka, ktorý nemá až taký priestor spomaliť ako ja tu na kopci.
A preto je to tu iné.
Nemám sa kam naháňať. Tempo a čas tu fungujú absolútne svojím vlastným rytmom. Majú vlastný dych a tep.
Niekedy sa tu hodiny natiahnu takým spôsobom, že 24 hodín trvá ako 48 a vy máte zrazu extrémne veľa času. Keď niečo dokončíte, dáte si dvojhodinového šlofíka, navaríte si a idete na prechádzku, zistíte, že máte ešte kopec hodín pred sebou a vonku sa stále nezotmieva.
Potom sú tu dni, keď je to presne naopak. O šiestej ráno sa zobudíte, motáte sa so psami vonku na dvore, spravíte si kávičku, raňajky, zacvičíte si a pozriete sa na hodiny. Už sú štyri popoludní a o pol hodiny je tma.
Ja tomu hovorím: „Dvakrát sa otočím a už idem spať.“ :)
Jednoducho tu človek vníma prírodný rytmus veľmi citeľne. Rozdiel je v tom, že vás netlačí do výkonu ako v civilizácii, ale učí vás, že spomaliť je v poriadku. Neklásť na seba príliš veľké nároky a žiť jednoduchší život je nám prirodzené.
Tu si uvedomíte, koľko toho človek zbytočne rieši. Kam sa vlastne ponáhľa? Za čím?
Tu sa od vás nechce nič. Len žiť prirodzeným spôsobom a v rytme prírody.
Netvrdím, že neriešim vôbec nič. Aj ja musím riešiť praktické veci. Postarať sa o drevo vonku, zakúriť si v krbe, pretože tento dom je starý, studený a zatiaľ nezateplený.
Vodu máme z prameňa cez čerpadlo. Ak sa stane, že vypadne elektrina, samozrejme, nejde mi ani voda.
Plán B je stará piecka na drevo, na ktorej si viem uvariť. Premýšľam však už nad plynovou bombičkou. Je to rýchlejšie, praktickejšie a cenovo dostupnejšie než iný plán B.
A ako si poriešim vodu?
Jednoducho. Musím ísť k prameňu pod domom s päťlitrovým demižónom (chýba mi 20-litrový kanister). Otočím sa hore-dole asi štyrikrát, aby som si naplnila najväčší hrniec, do ktorého sa zmestí 15 litrov vody. K tomu ešte plný demižón.
Čiže dokopy mám 20 litrov. A to mi stačí na pár dní na varenie, jednoduchú osobnú hygienu a vodu pre psov.
Ak by nastal vo svete blackout, zrejme si poradím. :)
Keď sa voda minie, musím si to celé zopakovať. Trochu si ponadávam, ale nakoniec si obujem čižmičky a idem. Veď kto iný sa postará, keď som tu sama?
Priateľa mám na nejaký čas v Bratislave kvôli práci. Bohužiaľ, nie vždy sa mu podarí prísť tak, ako si to naplánujeme.
Čo je však najväčšia sranda a asi aj dôvod, prečo som začala písať, je to, že nemám vodičák. Takže som tu už takmer dva mesiace sama s občasnými návštevami a mám potrebu písať, tvoriť a zdieľať to so svetom.
Nejaké zásoby mám. Keď sem niekto príde, pomôže mi s potravinami aj s drevom. Naposledy to boli kamoši, ktorí prišli na víkend. Za to im nesmierne ďakujem.
A ďakujem aj Filipovi, môjmu priateľovi, že tu môžem žiť.
Aj keď tu občas riešim skutočne základné životné potreby, stále je to krásny život.
Zamýšľam sa pritom nad našimi predkami, ktorí to mali predsa len mnohonásobne ťažšie ako my. Patrí im obrovský rešpekt a úcta. Rovnako aj ľuďom, ktorí žijú v podobných alebo ešte ťažších podmienkach aj dnes, v 21. storočí.
Pred sebou sa neschováš ani v horách
Zrazu mám viac času premýšľať. O svojich rozhodnutiach, vzťahoch, minulosti aj o veciach, ktoré som prehliadala, nepočúvala a ignorovala.
Niekedy je to oslobodzujúce a inokedy by som najradšej nejakým zázračným gombíkom vypla ten spustený chaos a nemusela ho počúvať.
Lenže ten zázračný gombík funguje až vtedy, keď sa prestanem vyhýbať hluku a chaosu v sebe. Keď s tým pobudnem, pochopím to a poučím sa.
Až vtedy sa objaví zázračný gombík a ja to môžem celé vypnúť. Kým nepríde opäť niečo iné. :)
Jednoducho. Utekať sa neoplatí. :)
Sloboda nie je iba robiť si, čo chceš
Život mimo bežného ruchu mi pripomína ešte jednu vec.
Sloboda nie je len o tom, že môžeš vstávať, kedy uznáš za vhodné, a nikto ti nehovorí, čo máš a nemáš robiť.
Je aj o zodpovednosti za vlastné rozhodnutia. O tom, ako svoj čas a deň stráviš a využiješ.
Tak prečo vlastne píšem?
Volám sa La Loba a mojím domovom je Vlkohrad, samota ukrytá v kopcoch Hradišských vrchov.
Nepíšem preto, že by som chcela niekoho učiť, ako má žiť. Sama sa ešte učím žiť vo svojej pravde.
Chcem sa len deliť o príbehy, skúsenosti a svoje myšlienky. O medziľudské vzťahy, emócie, slobodu, občasné absurdity, ale aj o momenty, keď sa človek musí pozrieť pravde do očí.
A možno pri tom zistíme, že bez ohľadu na to, či žijeme v meste alebo uprostred lesa, všetci občas hľadáme to isté.
Miesto, kde môžeme byť sami sebou.
La Loba z Vlkohradu 🐺