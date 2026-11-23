Láska mi niekedy pripadá ako veľmi zvláštna deformácia osobnosti. Alebo skôr to, čo sme v mene lásky prežili. Nahromadené bolesti z minulých vzťahov, nenaplnené potreby, nezhody, konflikty, ťažké rozchody. A hlavne zranenia, ktoré na našej duši zanechali jazvy.
Nikto z nás nie je výnimkou. Ani ja nie.
Jasné, prežili sme aj to dobré, ale niekedy na to nespomíname tak intenzívne ako na to nepríjemné.
Kto je vlastne tá pravá láska?
A tak sa pýtam: Čo je vlastne tá pravá láska?
Možno je to človek, ktorého sme milovali, ale nenaplnili sme s ním potenciál spoločnej budúcnosti. Niekto, ku komu sa emocionálne vraciame, aj keď máme partnerov či partnerky, ktorých milujeme, máme deti, budujeme rodinu či spoločné zázemie.
Alebo je našou pravou láskou človek, s ktorým žijeme dnes a ktorého sme si vedome vybrali hlavou, ale zároveň aj srdcom.
Niekedy sa vraciame k človeku z dávnej minulosti, keď sme sami v tichu a prehrávame si spomienky ako na kinofilme.
Myslím si, že všetci sme popretkávaní akýmisi energetickými nitkami a máme v sebe uložené odtlačky tých, ktorých sme hlboko milovali a ktorí mali na náš život obrovský dosah.
A tento dosah nás formoval ďalej a ďalej. Negatívne, ale aj pozitívne.
Nedá mi to však.
Myslím si, že mnohí z nás sa chcú cítiť ako tí praví pre človeka, ktorého milujú. Niekto si to uvedomuje viac, niekto menej.
Nemám tým na mysli idealizovanú predstavu, že len jeden konkrétny človek je nám predurčený a zostaneme s ním až do konca života. To nie.
Skôr mám na mysli túžbu byť tým pravým človekom pre toho, s kým žijeme. Vedome, podvedome a možno aj nevedome.
Keď minulosť zasahuje do prítomnosti
Lenže niekedy môžeme pochybovať, či ním skutočne sme aj napriek tomu, že nás druhá strana veľmi miluje.
Dávny odtlačok môže byť priveľmi silný a hlboký. Človek, s ktorým sme vo vzťahu, mohol alebo mohla v minulosti prežiť lásku, ktorá v ich duši zanechala obrovskú emocionálnu stopu, možno aj takú, ktorej dosah si sami celkom neuvedomujú.
A tak sa zamýšľam nad tým, ako veľmi sa takáto minulosť dotýka aktuálneho vzťahu. Najmä ak sa k nej druhá strana emocionálne a v spomienkach opakovane vracia, hoci sa snaží pohnúť ďalej, ale akosi to nejde.
Je namieste, aby sme sa cítili ako druhá voľba, a nie prvá?
Uvedomujem si, že minulosť nezmeníme a nemôžeme chcieť od človeka, ktorého milujeme, aby zabudol na to, čo prežil. Už vôbec nemôžeme požadovať, aby zo svojej pamäti vymazal niekoho, kto v ňom zanechal taký hlboký odtlačok.
Avšak môžeme mať pocit, že nie sme prvou voľbou. Že druhá strana nie je v našom vzťahu úplne emocionálne prítomná. Že jednoducho nie je celým srdcom v tom vzťahu tak ako my.
Tu sa začína ukazovať pocit nerovnováhy medzi prijímaním a dávaním.
Jeden človek je emocionálne celý vložený do vzťahu, zatiaľ čo druhá strana možno viac prijíma, než dokáže dávať, pretože akoby jednou polovicou srdca a duše zostávala niekde v dávnej minulosti.
Či už v príjemnej, alebo v nepríjemnej. Hlboké city, nevypovedané slová alebo možno otázky nedokončenej lásky a jej nenaplneného potenciálu tam stále žijú.
Niekedy takúto nerovnováhu vnímame, aj keď ju nedokážeme presne pomenovať. Nevieme dať konkrétne slová tomu, čo cítime. Ale myslím si, že niektorí z nás už tento pocit zažili alebo ho dokonca zažívajú.
Že aj keď nás človek s ktorým žijeme, veľmi miluje, chce s nami stráviť život a rozhodol sa pre spoločný vzťah, stále môžeme mať pocit, že preňho nie sme tým jediným človekom a pravou láskou.
Pretože tá možno žije v jeho duši niekde hlboko. Akoby bolo puto s človekom z minulosti stále také silné, že už nikto v jeho živote nebude znamenať to, čo znamenal ten, od ktorého sa vnútorne nevie alebo ani nechce odpútať.
A my sa tomu môžeme prizerať a tváriť sa, že nás to nebolí.
Môžeme sa tváriť, že to nevidíme, že si to jednoducho nechceme pripustiť, aj keď cítime, že na tom niečo je.
Lenže samotný pocit ešte nemusí znamenať, že presne vieme, čo sa odohráva vo vnútri toho druhého.
Láska, vedomá voľba a pocit nerovnováhy
Náš spoločný vzťah môže byť krásny, môžeme sa podporovať a rásť spolu. Napriek tomu sa môžeme obávať, že ak človek raz za život niekoho skutočne hlboko miloval, nás ani nikoho iného už tak milovať nebude.
Áno, viem, nikoho nikdy nemilujeme rovnako, pretože každý vzťah a každá láska sú odlišné.
Ale ja hovorím o tej pravej láske, ktorú možno stretneme len raz za život.
A ak sa človek, s ktorým žijeme, vracia do minulosti k niekomu, s kým niečo také zažil, zostáva v nás obava, že my nikdy nebudeme tými pravými.
Ak cítime, že chceme v takomto partnerskom vzťahu zostať, mali by sme zhodnotiť, či sme ochotní a či nám vôbec stojí za to byť s človekom, ktorého neuzavretá minulosť ovplyvňuje aj nás samotných a to, ako sa vo vzťahu vnímame.
Chceme až príliš veľa, ak túžime byť tými pravými partnermi?
Nemôžeme nikoho nútiť, aby sme pre nášho partnera boli pravou láskou. Tá sa prosto asi len udeje...
Ale cítiť sa možno len ako vedomá voľba človeka, ktorý k nám prechováva úprimné city, mi nepripadá fér, ak jeho nedokončená, nevysporiadaná a nevyslovená minulosť stále zasahuje do nášho súčasného vzťahu.
Samotná vedomá voľba nemusí znamenať menej lásky. Otázkou však zostáva, či je druhá strana v tomto vzťahu aj emocionálne prítomná.
Nemôžeme očakávať, že keď je človek sám so sebou a spomenie si na minulosť, hneď ju vymaže a bude sa tváriť, že sa nič nedeje.
Kde sú naše hranice?
Skôr je tu otázka pre nás, či sme ochotní akceptovať vedomie, že existuje niečo hlboké a neuzavreté s niekým iným.
Dokážeme to prijať natoľko, že nad tým nebudeme premýšľať a v samote nás to nebude trápiť? Alebo sa cez to vieme jednoducho preniesť a žiť ďalej s pocitom, že je všetko v poriadku?
Zatvárame tým oči pred realitou?
Má význam dávať čas a energiu do takéhoto vzťahu, v ktorom sa jeden z dvojice nedokáže emocionálne dostatočne odpútať od minulosti a vytvárať plnohodnotný vzťah?
Možno to nie je egoistické, ale uvedomenie si našich hraníc a toho, aký vzťah skutočne túžime mať s človekom, ktorého milujeme.
A tým sa otvára priestor na otázku aj pre tých, ktorí cítia, že ich život a spomienky sú hlboko späté s nedoriešenou a neuzavretou láskou z minulosti.
Ste plným srdcom prítomní vo svojom súčasnom vzťahu s partnerom?
Alebo aj keď máte milovaného človeka vedľa seba, ste emocionálne niekde inde?
Ruku na srdce.
V tichosti si odpovedzte.