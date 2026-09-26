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26. sep 2026 o 07:35
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Obezita: choroba, alebo novodobý trend modernej doby?

Možno vás tento článok nahnevá. Ale Niekedy totiž nestačí ľuďom povedať pravdu pekne a opatrne. Niekedy potrebujeme dostať pomyselnú facku, aby sme sa zastavili, pozreli do zrkadla a zamysleli sa, kam vlastne smerujeme.

Adrián Gráner
Adrián Gráner Bloger
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Ak sa mám vrátiť ani nie tak ďaleko do minulosti a porovnať súčasnú dobu, povedal by som len „otras“. Ako veľmi ľudia spohodlneli za úplne krátke obdobie. V porovnaní s obdobím, keď si jedlo museli zabezpečiť vlastnými rukami, tak ako to robili naši predkovia.

Pestovali si ovocie a zeleninu a chovali zvieratá na ďalšie spracovanie. Bola to veľakrát namáhavá práca, ale nikdy sa nestávalo, že by boli ľudia obézni z dôvodu ľahko dostupných potravín, ktorých je v súčasnej dobe skoro všade dostatok a sú jednoducho dostupné.

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Dokonca je tých potravín tak veľa, že nimi plytváme. Nebojíme sa ich odhodiť do odpadu, pretože vieme, že si jednoducho kúpime ďalšie jedlo.

A tu sa dostávam k jadru veci.

O tom by som chcel písať v tomto článku.

Možno mi teraz veľa ľudí povie, že sa mám starať do seba a neriešiť iných. Že čo ma má trápiť, či má niekto zopár kíl navyše. Alebo ako sa správa za svoje peniaze k potravinám, ktoré si nakúpil v supermarkete.

Veď ja to aj mám na saláme, pretože je to každého vlastný život.

Len som smutný, keď vidím mladých ľudí, ako sa prejedajú jedlom z fastfoodov a poniektorí vyzerajú ako...... radšej si to doplňte sami.

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Znepokojuje ma obdobie, v ktorom žijeme. Obdobie, v ktorom ľahko dostupné potraviny, pre ktoré pomaly ani prstom netreba pohnúť, z ľudí vytvárajú závislákov.

Závislákov na „chutnom“ sladkom, slanom, ochutenom, ale hlavne dostupnom a v mnohých prípadoch nekvalitnom jedle.

Často sa mi stáva, že pri návšteve supermarketu vidím ľudí, ktorí majú preplnené nákupné košíky, akoby mal nastať koniec sveta.

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No netlačia si pred sebou len ten nákup.

Veľakrát je to aj kus svojho obézneho brucha.

Často si však neuvedomujeme, že s obezitou je spojené aj množstvo ďalších ochorení. Či už je to zvýšený cholesterol, artróza, hypertenzia, infarkt myokardu a mozgová príhoda, cukrovka 2. typu, poruchy pečene, žlčníkové kamene, onkologické ochorenia a mnoho ďalších.

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Farmaceutické spoločnosti sú vďačné, že môžu vyrábať pre týchto ľudí lieky. A podľa mňa idú ruka v ruke s potravinárskym priemyslom.

Avšak len na nás záleží, akým smerom sa budeme uberať.

Či si svoje telo vážime a budeme sa oň starať a zvolíme si tú ťažšiu, ale zdravšiu cestu. Myslím tým zdravšie a kvalitnejšie potraviny a viac pohybu.

Alebo si naopak vlastné telo nevážime a zvolíme si tú ľahšiu cestu plnú maškŕt a „chutného jedla“, pretože byť obézny je trendy.

Tento článok som napísal, lebo sa už nemôžem len pozerať na to, ako sa naša planéta mení.

Mení sa na jeden tučný DONUT.

A bojím sa, že ak tento trend prejedania spolu s modernými technológiami nezastavíme, ak sa neuvedomíme a nepreinštalujeme si naše myslenie, skončíme ako v rozprávke WALL-E.

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Kde obézni ľudia žijú na vesmírnych lodiach a Zem používajú ako odpadkový kôš.

Adrián Gráner

Adrián Gráner

Bloger 
  • Počet článkov:  10
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  • Páči sa:  39x

Som rozvedený, otec dvoch synov. Pracujem ako vedúci skladu. A vo voľnom čase píšem. Najčastejšie na tému vzťahy, partnerstvo, a ako to nepokaškať aby manželstvo neskončilo rozvodom. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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