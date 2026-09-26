Obezita: choroba, alebo novodobý trend modernej doby?

Ak sa mám vrátiť ani nie tak ďaleko do minulosti a porovnať súčasnú dobu, povedal by som len „otras“. Ako veľmi ľudia spohodlneli za úplne krátke obdobie. V porovnaní s obdobím, keď si jedlo museli zabezpečiť vlastnými rukami, tak ako to robili naši predkovia.
Pestovali si ovocie a zeleninu a chovali zvieratá na ďalšie spracovanie. Bola to veľakrát namáhavá práca, ale nikdy sa nestávalo, že by boli ľudia obézni z dôvodu ľahko dostupných potravín, ktorých je v súčasnej dobe skoro všade dostatok a sú jednoducho dostupné.
Dokonca je tých potravín tak veľa, že nimi plytváme. Nebojíme sa ich odhodiť do odpadu, pretože vieme, že si jednoducho kúpime ďalšie jedlo.
A tu sa dostávam k jadru veci.
O tom by som chcel písať v tomto článku.
Možno mi teraz veľa ľudí povie, že sa mám starať do seba a neriešiť iných. Že čo ma má trápiť, či má niekto zopár kíl navyše. Alebo ako sa správa za svoje peniaze k potravinám, ktoré si nakúpil v supermarkete.
Veď ja to aj mám na saláme, pretože je to každého vlastný život.
Len som smutný, keď vidím mladých ľudí, ako sa prejedajú jedlom z fastfoodov a poniektorí vyzerajú ako...... radšej si to doplňte sami.
Znepokojuje ma obdobie, v ktorom žijeme. Obdobie, v ktorom ľahko dostupné potraviny, pre ktoré pomaly ani prstom netreba pohnúť, z ľudí vytvárajú závislákov.
Závislákov na „chutnom“ sladkom, slanom, ochutenom, ale hlavne dostupnom a v mnohých prípadoch nekvalitnom jedle.
Často sa mi stáva, že pri návšteve supermarketu vidím ľudí, ktorí majú preplnené nákupné košíky, akoby mal nastať koniec sveta.
No netlačia si pred sebou len ten nákup.
Veľakrát je to aj kus svojho obézneho brucha.
Často si však neuvedomujeme, že s obezitou je spojené aj množstvo ďalších ochorení. Či už je to zvýšený cholesterol, artróza, hypertenzia, infarkt myokardu a mozgová príhoda, cukrovka 2. typu, poruchy pečene, žlčníkové kamene, onkologické ochorenia a mnoho ďalších.
Farmaceutické spoločnosti sú vďačné, že môžu vyrábať pre týchto ľudí lieky. A podľa mňa idú ruka v ruke s potravinárskym priemyslom.
Avšak len na nás záleží, akým smerom sa budeme uberať.
Či si svoje telo vážime a budeme sa oň starať a zvolíme si tú ťažšiu, ale zdravšiu cestu. Myslím tým zdravšie a kvalitnejšie potraviny a viac pohybu.
Alebo si naopak vlastné telo nevážime a zvolíme si tú ľahšiu cestu plnú maškŕt a „chutného jedla“, pretože byť obézny je trendy.
Tento článok som napísal, lebo sa už nemôžem len pozerať na to, ako sa naša planéta mení.
Mení sa na jeden tučný DONUT.
A bojím sa, že ak tento trend prejedania spolu s modernými technológiami nezastavíme, ak sa neuvedomíme a nepreinštalujeme si naše myslenie, skončíme ako v rozprávke WALL-E.
Kde obézni ľudia žijú na vesmírnych lodiach a Zem používajú ako odpadkový kôš.