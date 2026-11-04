Otvorený list pánovi Ledeckému

Pán poslanec Vladimír Ledecký,
minulý rok ste spolu s pani poslankyňou Martinou Bajo Holečkovou organizovali tlačové konferencie, na ktorých ste verejne kritizovali Alianciu pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES). Rozprávali ste o jej fungovaní, zamestnancoch, cestovaní a informáciách, ktoré vám poskytli bývalí pracovníci projektu. Keď vám však bývalá predsedníčka ASES poslala e-mail so žiadosťou o osobné stretnutie, na ktorom bola pripravená odpovedať na všetky vaše otázky, odpovedali ste, že nemáte záujem. Vy, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.
Namiesto toho ste sa stretli s bývalým predsedom kontrolnej komisie ASES z hnutia Republika a členom predsedníctva. Mal som vtedy dojem, že vám skutočne záleží na členoch Aliancie, na transparentnosti a na tom, ako organizácia funguje. Dnes si myslím, že to bol iba dojem. Vaše tlačové konferencie totiž nezostali iba na obrazovkách. Vytvorili verejný tlak, ktorý sa postupne preniesol aj na nás, na ľudí, ktorí organizáciu roky budovali. Doteraz si pamätám ten zvláštny pocit, keď som počúval, ako sa o našej práci rozpráva pred kamerami, zatiaľ čo človek, ktorý nás verejne kritizoval, nemal záujem vypočuť si druhú stranu.
Dva roky sme s bývalou predsedníčkou pracovali bez nároku na honoráre. ASES nemala peniaze ani projektové zázemie, mala však myšlienku vytvoriť silnú strešnú organizáciu, ktorá nebude iba formálne združovať sociálne podniky, ale bude ich skutočne zastupovať, prepájať a pomáhať im rásť. Oslovovali sme štátne podniky, hľadali partnerov, komunikovali s členmi a postupne budovali dôveru. Za vašej vlády sa nám podarilo vyjednať memorandum o spolupráci s TANAP-om, ktorý v tom čase viedol pán Majko. Aj dnes mu chcem za túto spoluprácu poďakovať.
Za členstvom ASES v Social Economy Europe stojí bývalá predsedníčka. Najskôr absolvovala prístupové rokovania v Španielsku a neskôr cestovala do Ríma, kde 24. júna 2024 na valnom zhromaždení rozhodovali o prijatí ASES za člena tejto európskej organizácie. Cestovala na vlastné náklady, pretože ASES vtedy nemala ani cent. Napriek tomu hľadala spôsob, ako organizáciu dostať medzi európskych partnerov. Preto považujem za dôležité povedať, komu tento výsledok patrí. Bývalej predsedníčke ASES.
Ja som v tom období pôsobil ako revízor. Osobne som komunikoval s členmi, odpovedal na otázky, vysvetľoval naše zámery a neraz som musel reagovať aj na veľmi nepríjemné poznámky. Veď si predstavte, Cigáni stáli na čele strešnej organizácie sociálnej ekonomiky. Pre niektorých už samotná táto skutočnosť vyvolávala pochybnosti. Nám nezostávalo nič iné, iba postupne dokazovať, že máme vedomosti, schopnosti a výsledky, ktoré nás oprávňujú túto prácu vykonávať.
Ako revízor som v tom čase nemal prakticky čo kontrolovať, pretože organizácia nemala financie. Neskôr som sám navrhol zriadenie kontrolnej komisie a vzdal sa funkcie revízora. Ešte predtým som prišiel s návrhom online videohovorov s členmi, aby sa mohli priamo pýtať, komunikovať s vedením a vedeli, čo sa v organizácii deje. Takto som rozumel transparentnosti.
A keď už hovoríme o práci, pripomeniem vám niekoľko konkrétnych vecí. ASES Academy, ASES Fórum, Cirkulárny bazár, paravánový systém workshopov, podcastové štúdio a platforma Zamestnávaj zodpovedne. To všetko sú moje návrhy a moje koncepcie. Ja som ich vytvoril, rozpracoval a následne predstavil ostatným. Na vzniku týchto myšlienok sa nepodieľali iní ľudia, hoci ich neskoršia realizácia už prirodzene vyžadovala pracovné úlohy.
Preto ma mimoriadne prekvapilo, keď som v podcastoch ASES počul, že niektoré projekty vznikli na spoločnom „brainstormingu“. Na akom brainstormingu? Mám pôvodné dokumenty, pracovné návrhy, e-mailovú komunikáciu aj časovú postupnosť, ktorá zachytáva vznik jednotlivých koncepcií. Viem preukázať, kedy som ich vytvoril a komu som ich predstavil. Nejde teda o súboj spomienok. Pokiaľ niekto verejne rozpráva, že moje myšlienky vznikli na brainstormingu, hoci dokumentácia zachytáva ich predchádzajúci vznik, považujem takéto tvrdenie za nepravdivé.
Nerozumiem, prečo je také náročné priznať autorstvo konkrétnemu človeku. Prečo sa z pôvodného autora postupne stáva anonymný kolektív a z hotovej koncepcie výsledok spoločného stretnutia. Mne predsa neprekáža, keď sa na realizácii myšlienky podieľajú ďalší ľudia. Prekáža mi, keď sa následne začne meniť príbeh o tom, kto s ňou vôbec prišiel.
Osobitnou kapitolou je princíp zmrazeného potenciálu. Na Slovensku sa celé desaťročia rozpráva o generačnej chudobe. Politici o nej diskutujú, odborníci píšu analýzy, organizujú sa konferencie a medzitým v osadách vyrastajú ďalšie deti, ktoré dostávajú do života tie isté obmedzené možnosti ako ich rodičia. Ja som sa rozhodol pozerať na tento problém inak.
Človek, ktorý sa narodí v osade, nemusí mať menšie schopnosti než človek z finančne zabezpečenej rodiny. Rozdiel je v prostredí, príležitostiach a možnostiach, ku ktorým sa počas života dostane. Jeho potenciál sa nemusí nikdy rozvinúť, nie preto, že neexistuje, ale preto, že zostal zmrazený.
Práve preto som vytvoril koncepciu platformy Zamestnávaj zodpovedne, ktorá má prepájať komunitné centrá, sociálne podniky, zamestnávateľov a samotných ľudí. Má identifikovať schopnosti jednotlivca, vytvárať individuálne plány rozvoja a sledovať skutočný posun v jeho živote. Chcel som vytvoriť systém, ktorý nebude človeka považovať iba za ďalšie číslo vo výkaze zamestnanosti, ale umožní mu postupne rozvinúť schopnosti, ktoré v ňom celý čas existovali. Rozmraziť jeho potenciál. Preto som navrhol aj zapojenie externých hodnotiteľov zo ZMOS a Slovenského paralympijského výboru, aby výsledky nehodnotili iba ľudia zvnútra systému a aby sme vedeli, či naša práca skutočne pomáha.
Toto bola moja predstava sociálnej ekonomiky. A dnes mám počúvať, že vznikla na brainstormingu? Zaujímavé.
Minulý rok sa zároveň pripravovala novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorú predložil minister práce Erik Tomáš. ASES sa zapojila do pripomienkového konania a na tejto odbornej práci som participoval aj ja. V našej dokumentácii je zaznamenaných 19 odborných pripomienok k navrhovanej legislatíve. Týkali sa konkrétnych problémov sociálnych podnikov, ich majetku, subdodávok, konzorcií, lehôt, daňových úľav či podmienok zamestnávania znevýhodnených ľudí. Niektoré boli akceptované, ďalšie čiastočne zohľadnené. Novela sa následne opakovane odkladala a legislatívny proces stále nie je ukončený.
Spomínam to preto, že kým ste vy pred kamerami rozprávali o ASES, my sme sa podieľali aj na konkrétnej odbornej práci, ktorá sa týkala fungovania sociálnych podnikov na Slovensku. Aj k tomu existuje dokumentácia. Človek by si možno myslel, že poslanca, ktorý sa verejne zaujíma o sociálnu ekonomiku, bude zaujímať aj takáto práca. Ale z vašich tlačových konferencií som si odniesol celkom iný dojem.
Teraz k vašim zdrojom informácií, bývalým zamestnancom projektu. Za svojím hodnotením ich pracovných výkonov si stojím. Každý, kto dostal výpoveď, si podľa môjho hodnotenia neplnil pracovné povinnosti tak, ako mal. Ak vám tvrdili niečo iné, poskytli vám jednostranný obraz, ktorý ste mohli konfrontovať s vedením organizácie. Veľmi túžili po práci z domu, po home office, no čas na stretnutia s vami a poskytovanie údajne overených informácií si našli. No určite.
Spomínate si ešte na vyjadrenie, že sa z ASES stala cestovná kancelária? Ak ste narážali na minuloročnú cestu do Španielska v súvislosti s podujatím Social Economy Europe, pripomeniem vám aj okolnosti, ktoré sa na tlačovej konferencii neobjavili. V Alicante sme boli viacerí ubytovaní spoločne na izbách. Práve s týmto pobytom sa spája udalosť týkajúca sa mojej maloletnej dcéry, ktorú ako otec považujem za mimoriadne závažnú.
Podľa informácií, ktoré mám, bývalá prednostka z obdobia Hegerovej vlády, ktorej súčasťou ste boli aj vy, natáčala moju spiacu dcéru, s ktorou bola na izbe. O tejto udalosti vedeli bývalí členovia predsedníctva ASES, súčasná projektová manažérka a podľa mojej spomienky aj pán Branislav Ondruš, ktorý nám odporučil podať trestné oznámenie.
Spomínaná bývalá prednostka bola aj členkou môjho tímu. Rozdelil som konkrétne pracovné úlohy a na základe ich plnenia, výsledkov a následnej spätnej väzby som dospel k záveru, že nemá ani základnú predstavu o tom, čo znamená komunikačná stratégia. A to ma prekvapilo. Veď tá žena bola prednostkou úradu. Očakával som určitú úroveň odbornosti, samostatnosti a schopnosti strategicky komunikovať, no výsledok mojej pracovnej skúsenosti bol úplne iný.
Napriek tomu súčasná projektová manažérka predstavila bývalej predsedníčke novú personálnu maticu, v ktorej sa opäť objavili mená bývalých zamestnancov vrátane tejto prednostky. Stalo sa to aj napriek tomu, že poznala naše závažné výhrady a okolnosti týkajúce sa mojej dcéry. Keď som upozornil na odborné nedostatky v oblasti komunikácie, zaznela veta, ktorú si pamätám dodnes: „Ja jej komunikačnú stratégiu pripravím.“
Priznám sa, nad týmto spôsobom uvažovania som sa pozastavil. Aký význam má odborná pozícia, keď človek nemusí zvládať ani základné úlohy, pretože mu ich pripraví niekto iný? A dnes sledujem, ako tá istá projektová manažérka prezentuje „časopis“. Pripomína mi to prezentáciu na základnej škole. Možno mám vysoké nároky, ale od človeka, ktorý riadi projekt a chce iným pripravovať komunikačné stratégie, očakávam profesionálnu komunikáciu, jasnú myšlienku a schopnosť predstaviť výsledky tak, aby z nich bola zrejmá ich odborná hodnota.
O to viac ma prekvapuje rozdiel medzi sebavedomím, s akým hodnotila schopnosti iných, a úrovňou vlastnej verejnej prezentácie. Ešte predtým podľa mojich informácií sondovala medzi členmi predsedníctva, akú máme podporu. Vnímal som to ako zvláštnu kombináciu personálneho rozhodovania a zisťovania mocenských pomerov v organizácii. Ale hlavne, že sú tam tí správni ľudia.
A potom je tu ďalšia skutočnosť, pri ktorej sa mi už naozaj ťažko hľadajú slová. Silvie Téglasová, jedna zo súčasných predstaviteliek ASES.
V auguste 2019 portál Aktuality.sk uverejnil rozsiahly článok o komunikácii Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej prostredníctvom aplikácie Threema. V tejto komunikácii sa opakovane spomína aj meno Silvie Téglasovej v súvislosti s údajným plánom využívať osobné údaje ľudí odkázaných na potravinovú pomoc pri zbieraní podpisov pre pripravovanú politickú stranu Cieľ.
Téglasová akékoľvek zneužitie údajov odmietla, čo považujem za potrebné uviesť. Novinári však zároveň opísali jej vzťah so Zsuzsovou a uviedli, že po jej zadržaní pomáhala jej rodine a pravidelne vozila čistú bielizeň do nitrianskej väznice.
Zmienka v cudzej komunikácii ani osobný vzťah s trestne stíhaným človekom automaticky neznamenajú vinu. To si veľmi dobre uvedomujem. Napriek tomu sa nemôžem zbaviť otázky, aký obraz vytvára takáto medializovaná minulosť človeka, ktorý dnes vystupuje v mene organizácie zastupujúcej sociálnu ekonomiku. Práve sociálnu ekonomiku, ktorej základom má byť dôvera, etika, ochrana zraniteľných ľudí a pomoc tým, ktorí sa sami nedokážu brániť.
A teraz si spomeňte, pán Ledecký, na svoje tlačové konferencie. Na vyjadrenia o cestovnej kancelárii, o bývalých zamestnancoch a na obraz, ktorý ste verejne vytvárali o ASES v čase, keď ju viedla bývalá predsedníčka. Tá istá predsedníčka, ktorá dva roky pracovala bez nároku na honorár, cestovala na vlastné náklady a pomohla dostať ASES do európskej organizácie Social Economy Europe.
Dnes sa v spojení so súčasnou predstaviteľkou ASES objavuje dávno publikovaná kauza Kočnerovej Threemy. Neviem si pomôcť, ale keď si spomeniem, akú pozornosť ste venovali informáciám od bývalých zamestnancov a aké vážne verejné pochybnosti ste z nich dokázali vytvoriť, tento rozdiel vo vašom prístupe na mňa pôsobí mimoriadne zvláštne.
Nemám dôkaz, že ste konali s vopred pripraveným zámerom poškodiť nás. Vaše vystúpenia som však vnímal ako účelové a ich následky sme pocítili veľmi konkrétne. Možno práve preto sa dnes neviem zmieriť s tým, ako jednoducho sa dá verejne vytvoriť obraz človeka alebo organizácie a ako ťažko sa potom vysvetľuje, čo sa skutočne stalo. Najmä keď druhá strana nemá k dispozícii tlačovú konferenciu, ale iba svoju prácu, dokumenty a skúsenosti.
Pri pohľade na dnešnú ASES sa čoraz častejšie vraciam k otázke, kde vlastne zostala jej pôvodná myšlienka. Myšlienka organizácie, ktorú sme budovali s presvedčením, že sociálna ekonomika má spájať ľudí, chrániť ich dôstojnosť a vytvárať skutočné príležitosti.
Bývalú predsedníčku volilo valné zhromaždenie členov. Súčasnú predsedníčku podľa informácií, ktoré mám, volilo predsedníctvo. V dokumentoch, ktoré mám k dispozícii, sa nachádza návrh zmeny stanov, ktorý takýto spôsob voľby zavádza. Aj to je výrazná zmena oproti rozhodovaniu, ktoré sme považovali za prirodzenú súčasť členskej organizácie. Nechcem však z tohto textu robiť rozbor stanov ani žiadať ďalšie politické preverovanie ASES.
Ide mi o niečo podstatnejšie. O pravdivosť verejných tvrdení, o autorstvo konkrétnych projektov a o prácu ľudí, ktorí organizáciu budovali ešte dávno predtým, než mala peniaze a projektové zázemie.
Prečo dnes v podcastoch zaznieva, že moje projekty vznikli na brainstormingu, keď mám dokumenty potvrdzujúce ich pôvodné autorstvo? Prečo sa z verejného príbehu postupne vytráca práca bývalej predsedníčky a konkrétne zásluhy ľudí, ktorí organizácii venovali roky svojho života? A napokon, ako ľahko ste dokázali verejne pracovať s informáciami bývalých zamestnancov bez záujmu vypočuť si aj druhú stranu.
Pán Ledecký, možno si myslíte, že vaše tlačové konferencie boli iba bežnou politickou kritikou. Pre nás však mali aj ľudský rozmer, pretože sa dotýkali rokov práce, osobných obetí a výsledkov, za ktorými stojíme.
Dnes už nie som súčasťou vedenia ASES. Nemám preto dôvod chrániť vlastnú funkciu ani predstierať, že všetko bolo dokonalé. Nebolo. Robili sme rozhodnutia, niektoré príjemné, iné veľmi ťažké, a za svoj diel zodpovednosti sa neskrývam. Odmietam však, aby sa história našej práce menila podľa toho, kto práve drží mikrofón.
Autorstvo má svoj pôvod, rozhodnutia majú svoje okolnosti a dokumenty majú dátumy. Pravda sa nedá vytvoriť dodatočným rozprávaním v podcaste.
Nežiadam vás o stretnutie, politickú priazeň ani o uznanie. Chcem vám len povedať, že ste boli vedľa.
Vy ste mali tlačové konferencie, informácie bývalých zamestnancov a priestor vytvoriť verejný obraz ASES. Ja mám dokumenty, ktoré zachytávajú jej budovanie a vznik mojich projektov.
A na rozdiel od vás som pri tom bol.
Marián Gunár