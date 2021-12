Čo znamená byť európskym občanom?

Jedna politická strana, jeden názor, jedna pravda, spoločná chudoba. Nie je to tak dávno čo tieto slová charakterizovali našu krajinu. O 30 rokov neskôr tu máme bezprecedentný ekonomický rast, 3-väčšie bohatstvo každého občana a žiaden politický diktát alebo návod ako žiť a myslieť. To nie je vďaka náhode ani omylu, to je aj vďaka jednému z najúspešnejších projektov v dejinách ľudstva, Európskej únii.

Všetko to začalo konsolidovaním úsilia a vôle vytvoriť zväzok štátov, ktoré by si navzájom pozerali, obrazne povedané, do špajze, aby sa zabránilo tak tragickým udalostiam ako bola druha svetová vojna, ktorej dôsledky v tom čase ešte len doznievali. Iniciátorom bola Francúzska republika a postupne si aj predstavitelia iných štátov uvedomovali aká jedinečná šanca sa im črtá pred očami. Skutočnej sociálnej Európskej únii predchádzali skôr ekonomicky zamerané subjekty, až zabezpečený ekonomický rast vytvoril predpoklad na vytvorenie spoločenstva so zameraním na každodenný život Európanov. Rušenie hraničných kontrol, jednotná mena či jednotný trh, na prvý pohľad banálne záležitosti, no opak je pravdou a signifikantne pozitívny vplyv na kvalitu života je do veľkej miery nespochybniteľný.

Postupom času tak reálna metamorfóza Európskeho kontinentu prešla z politickej roviny na tú občiansku. Bezprostredná blízkosť vyspelejších západných krajín, konfrontuje našu spoločnosť so všetkými našimi nedostatkami. Nekomfort tejto skutočnosti vytvára priestor pre vášne, ktoré volajú po totálnej rezignácii smerovania na západ. Výzva pre nás teda znie jasne, buď sa odvážne postavíme voči našim spoločensky nesprávnym konvenciám a konštruktom so všetkými historickými a nacionalistickými krivdami čo k tomu patria, alebo odkázaní na našu zadubenosť a nechuť, budeme ako spoločnosť stagnovať ba až zažívať regres.

Európska únia potrebuje zmenu. Čiže tiež nie je správne nekriticky pozerať na Brusel a kvitovať všetko čo odtiaľ príde. Sami najvyšší predstavitelia tejto inštitúcie volajú po objektívnom hodnotení. Veď predsa jeden z mnohých pilierov, na ktorom tento projekt stojí je možnosť slobodne kritizovať, a preto, prosím, ak máte nejaké výhrady voči rozhodnutiam EÚ, nešírte zlé emócie a vášne, pýtajte sa, iniciujte diskusiu, pretože len spoločným stavaním mostov, vieme prejsť od problému k riešeniu.

Správne nasmerovanie k európskym ideám a ideálom, vedie cez zaujatie správnej občianskej zodpovednosti. Občianska zodpovednosť, je veľmi komplexným pojmom, ktorý zahŕňa vyspelosť a rozhľad hneď v niekoľkých oblastiach. Prvotne je to vysporiadanie sa s minulosťou, nie osobne, ale ako národ. Nezazlievať voči nikomu kolektívnu vinu, upustiť od krívd, ktoré cítime voči bývalým zahraničným politikom. Spojené je to s pochopením súvislostí s minulosťou, treba hľadať paralely s minulosťou, ktoré ale majú nejaký racionálny podklad. Netreba ani zabúdať na chyby našich predkov pretože - "Tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení k jej zopakovaniu." (George Santayana)

Avšak nad tým všetkým čo som spomenul je najdôležitejšie sa zaujímať o veci verejné. Vývoj dejín a udalostí nám dal právo sa rozhodovať, právo kritizovať a právo byť informovaný. Preto s potrebnou dávkou umu využime túto možnosť na zlepšovanie prítomnosti, života a priestorov okolo nás a na zlepšovanie budúcnosti ďalších generácií.

Je to už teraz na nás, občanov, čo s Európskou úniou učiníme, ako si ju budeme ctiť, chrániť a využívať v dobrom. Záruka mieru, progresu , zbližovania a spoznávania sveta okolo nás ešte nikdy viac nebola v ohrození ako teraz. Je doba krízy, živná pôda pre vývoj extrémistických strán a ideí, ktoré pod zámienkou falošnej a krajšej budúcnosti vedia zničiť veľa ľudských životov. Je teda len na nás, či z dôvodu ľahostajnosti, pasivity a detinskej nedozrel osti zničíme všetko to, čo nás robí inými od zvierat – teda pravidlá, poriadok a vzájomné porozumenie.