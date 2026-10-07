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7. okt 2026 o 12:07
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Diaľničná hypnóza - tranz, v ktorom ste dnes už boli

Šoférujete známou trasou, myšlienky sa zatúlajú - a zrazu parkujete pred domom. Posledných desať kilometrov si nepamätáte. Kto teda šoféroval? Táto otázka nie je rečnícka. A odpoveď na ňu vysvetľuje viac, než by ste čakali.

Tomáš Halagan
Tomáš Halagan Bloger
Diaľničná hypnóza - tranz, v ktorom ste dnes už boli
Highway (Zdroj: PxHere)
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V minulom článku o kyvadlách a špirálach som napísal, že hypnóza je prirodzený stav, ktorý dôverne poznáte. Dnes to chcem dokázať. Nie experimentom v laboratóriu - ale vaším včerajškom.

Kto šoféroval?

Jav, ktorý som opísal, má dokonca oficiálne meno: diaľničná hypnóza (highway hypnosis). Popísaný je desaťročia a zažil ho prakticky každý vodič. Monotónna cesta, známa trasa, rovnomerný zvuk motora — a vedomá myseľ sa potichu odhlási. Odíde k zajtrajšej porade, k nedeľnému obedu, k starým spomienkam.

Auto pritom ide ďalej. Radí, brzdí, drží pruh, sleduje zrkadlá. Pri prekážke okamžite zareaguje - v tej chvíli sa vedomie bleskovo „vráti". Kto teda celý čas šoféroval?

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Šoféroval systém, ktorý voláme podvedomie - obrovská, tichá časť mysle, ktorá spravuje všetko naučené a automatické. A tu je prvá dôležitá správa dnešného článku: ten systém je ohromne kompetentný. Zvládol komplexnú činnosť, pri ktorej ide o život - bez jediného vedomého pokynu.

Tranzy všedného dňa

Diaľnica nie je výnimka. Ten istý stav zažívate:

  • Pri čítaní, keď sa do knihy ponoríte tak, že prepočujete vlastné meno. Skúste si spomenúť - kde ste v tej chvíli boli? V obývačke, či v príbehu?

  • Pri filme, keď vám na konci treba sekundu-dve, kým sa „vrátite" do miestnosti.

  • Pri zahľadení sa, keď oči mieria z okna a svet na chvíľu zmizne. Deti to robia v škole majstrovsky - a paradoxne práve vtedy, keď ich okríknu za nepozornosť, boli v najsústredenejšom stave dňa. Len sústredené inam.

Všetky tieto stavy majú spoločné tri veci - zúženú pozornosť, vypnuté okolie a zmenené vnímanie času. Hodina pri dobrej knihe trvá chvíľu; tri minúty v rade na pošte trvajú večnosť. Toto sú, mimochodom, presne tie javy, ktoré ľudia popisujú v hypnóze.

Prečo je to dobrá správa

Keď na konzultácii niekto povie „ja sa asi nedám zhypnotizovať", opýtam sa: „Stalo sa vám niekedy, že ste prešli kus cesty a nepamätáte si ho?" Zatiaľ vždy prikývol. V tej chvíli je debata o „nezhypnotizovateľnosti" vyriešená - do tranzu vstupujete denne, celé roky, úplne sami. Nie je to zvláštna schopnosť vyvolených. Je to základná funkcia ľudskej mysle.

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Terapia na tom nič mystické nepridáva. Len tento prirodzený stav navodí zámerne, v bezpečí a s cieľom - a namiesto blúdenia myšlienok ho naplní užitočnou prácou. Rozdiel medzi diaľničnou hypnózou a klinickou hypnoterapiou je asi ako rozdiel medzi snívaním a plánovaním: ten istý mozog, iný zámer.

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Druhá strana mince

Je tu ale aj menej príjemná otázka - ak denne vstupujeme do tranzov, čo sa v nich deje? Do čoho sa ponárame pri večernom skrolovaní mobilu - a aké správy tam prijímame? V akom „filme" beží naša myseľ počas hodinového prežúvania hádky, ktoré tiež nie je nič iné než tranz - sústredený, pohltený, s vypnutým okolím?

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Tranz je nástroj. Sám osebe nie je dobrý ani zlý - otázka je, kto ho režíruje a čím ho plníme. Väčšinu svojich denných tranzov režíruje náhoda, algoritmus sociálnej siete alebo stará krivda. Máloktorý si režírujeme sami.

Týždňová výzva

Sedem dní si veďte jednoduchú evidenciu: večer si spomeňte na dva-tri momenty dňa, keď ste „vypli" - cesta, mobil, zahľadenie, prežúvanie myšlienok. Ku každému si poznačte jediné slovo: čím bol ten tranz naplnený?

Nič nemeňte, len pozorujte. Na konci týždňa budete mať mapu svojich denných tranzov - a pravdepodobne zistíte, že najvzácnejší stav svojej mysle rozdávate zadarmo tomu, kto si oň povie najhlasnejšie.

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O tom, ako ho aspoň raz denne naplniť vedome, bude jeden z ďalších článkov.

Tomáš Halagan pôsobí ako certifikovaný hypnoterapeut. Venuje sa práci s podvedomím a bezpečnému prepisovaniu starých limitujúcich vzorcov. Je autorom knihy Jazyk ako Kód Reality. Viac informácií o mechanike mysle nájdete na www.hypnocesta.eu.

(Upozornenie: Článok má vzdelávací charakter — nie je psychologickou ani zdravotnou starostlivosťou a nenahrádza ju. Pri závažných či dlhotrvajúcich ťažkostiach sa obráťte na lekára alebo psychológa).

Tomáš Halagan

Tomáš Halagan
Bloger 
  • Počet článkov:  9
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  • Páči sa:  16x

Volám sa Tomáš Halagan a som certifikovaný hypnoterapeut a komunikátor. Využívam overené princípy neuroplasticity a modernej psychológie (Mike Mandel, ICBCH), aby sme prepísali staré vzorce priamo tam, kde vznikli v podvedomí. Zoznam autorových rubrík:  Práca s podvedomímPedagogika - školaSúkromnéNezaradené

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