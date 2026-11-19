V minulom článku o návykoch som sľúbil, že sa vrátim k najdôležitejšiemu princípu zmeny, aký poznám. Tu je. Volá sa sekundárny zisk - a keď ho raz uvidíte, už nikdy sa nebudete na svoje zlozvyky (ani na zlozvyky iných) pozerať rovnako.
Otázka, po ktorej býva ticho
Na konzultáciách sa pýtam na zvláštnu vec. Keď mi niekto opíše problém, ktorého sa roky nevie zbaviť, opýtam sa: "A čo by ste stratili, keby zajtra ráno zmizol?"
Prvá reakcia je takmer vždy rovnaká: "Nič! Veď sa ho chcem zbaviť!"
A potom príde ticho. To ticho je často najdôležitejší moment celej spolupráce. Pretože v ňom človek prvýkrát zazrie, že jeho "nepriateľ" pre neho celé roky niečo robil.
Čo nám zlozvyky dávajú
Znie to provokatívne, tak to rozmeňme na drobné:
Cigareta nie je len nikotín. Je to legálna prestávka. Päť minút, keď od vás nikto nič nechce. Nádych. Chvíľa vonku. Pre mnohých jediný moment dňa, ktorý patrí len im. Skúste fajčiarovi zobrať cigaretu a nedať mu prestávku - telo si ju vypýta späť aj s úrokmi.
Sladké po večeroch nie je hlad. Je to útecha po dni, ktorý nikto neocenil. Odmena, ktorú si viete dať sami, hneď a bez čakania. Najlacnejšie a najdostupnejšie pohladenie na trhu.
Odkladanie úloh nie je lenivosť. Býva to ochrana - kým som nezačal, nemohol som zlyhať. Nedokončený projekt sa nedá skritizovať.
A niekedy - píšem to opatrne, ale patrí to sem - dokonca aj dlhodobá ťažkosť môže potichu niečo prinášať: ohľaduplnosť okolia, dôvod povedať nie, prvýkrát v živote oddych. Toto nie je obvinenie. Nikto si to nevyberá vedome a nikto nie je "simulant". Je to tichá matematika podvedomia, ktorá beží úplne mimo našej vôle: čo funguje, to sa drží.
Prečo zákaz bez náhrady vždy prehrá
A teraz si predstavte, čo sa deje pri klasickom predsavzatí. Rozhodnete sa - koniec so sladkým. Vedomie zavelí, vôľa nastúpi. Lenže časť vašej mysle, ktorá sladkým celé roky riešila útechu, práve prišla o svoj jediný nástroj a náhradu nedostala žiadnu.
Čo urobí? To, čo by urobil každý dobrý zamestnanec, ktorému zoberiete náradie, ale nie úlohu - začne sa dobýjať k starému nástroju. Volá sa to chuť, neodbytná myšlienka, "len dnes si dám". Nie je to slabosť charakteru. Je to logická reakcia systému, ktorý má stále rovnakú úlohu - utešiť vás - a už nemá čím.
Preto sa boj so zlozvykom nedá dlhodobo vyhrať silou. Dá sa vyhrať výmenou - pochopiť, akú úlohu návyk plní, a nájsť pre tú úlohu nový, neškodný nástroj. Fajčiarovi nechať prestávky - len bez cigarety. Unavenej mame nájsť útechu, ktorá nie je v chladničke. Odkladačovi zmenšiť úlohy tak, aby sa zlyhania prestal báť. Práve s takouto hlbšou prácou s podvedomím sa bežne stretávam aj v klinickej hypnoterapii.
"Ale ja naozaj chcem prestať!"
Verím vám. A práve preto píšem tento článok. Chcieť prestať a nevedieť prestať nie je rozpor ani pokrytectvo - je to znak, že vo vás pracujú dve úprimné sily naraz. Jedna chce zmenu. Druhá vás chce chrániť starým osvedčeným spôsobom. Obe sú vaše a obe to s vami myslia dobre.
Zmena nenastane, keď jedna z nich porazí druhú. Nastane, keď sa dohodnú. A dohoda sa začína tým, že tú "zlú" silu prestaneme preklínať a opýtame sa jej, čo pre nás vlastne robí.
Týždňová výzva
Vezmite svoj najodolnejší zlozvyk - ten, ktorý prežil všetky predsavzatia. Tento týždeň s ním nebojujte. Namiesto toho písomne dokončite tri vety:
"Vďaka nemu mám…" (aspoň tri odpovede a buďte nemilosrdne úprimní)
"Keby zajtra zmizol, stratil by som…"
"To isté by som si vedel dopriať aj takto: …"
Tretia veta je najťažšia a nemusí sa podariť na prvý raz. Ale prvé dve vám ukážu niečo, čo vôľa nikdy neuvidí: že váš zlozvyk nebol nepriateľ. Bol to neohrabaný pomocník. A pomocníka netreba poraziť - treba ho preškoliť.
Tomáš Halagan pôsobí ako hypnoterapeut v Bernolákove a venuje sa práci s podvedomím. Je autorom knihy Jazyk ako Kód Reality. Viac o tom, ako funguje podvedomie a prečo má zmena hlbší zmysel, nájdete na www.hypnocesta.eu.