Približne 40 % vášho dňa neriadi ten, kto si myslíte

V minulom článku sme zistili, že kus cesty autom za nás odšoféruje autopilot. Dnes pôjdem ďalej a položím nepríjemnejšiu otázku - koľko z celého dňa šoféruje on?
Štyri z desiatich
Výskumníčka Wendy Woodová a jej kolegovia z Duke University nechali ľudí podrobne zaznamenávať, čo počas dňa robia a na čo pri tom myslia. Výsledok, ktorý sa odvtedy cituje v každej knihe o návykoch - približne 40 percent denných činností sa opakuje takmer každý deň, na rovnakých miestach, bez vedomého rozhodovania.
Inými slovami: značnú časť svojho života neprežívame - prehrávame.
Než sa nad tým zhrozíte, dôležitá poznámka: je to geniálne riešenie. Mozog spotrebúva obrovské množstvo energie a vedomé rozhodovanie je jeho najdrahšia funkcia. Keby ste každé ráno museli vedome vymýšľať, ako si zaviazať šnúrky a ktorou rukou držať kefku, do obeda by ste boli vyčerpaní. Automatizácia je dar. Problém nie je v tom, že existuje - ale v tom, čo všetko sme jej za tie roky bez kontroly odovzdali do rúk nášho podvedomia.
Slučka, ktorá riadi svet
Každý návyk - od zubnej kefky po večerné víno - beží podľa rovnakého vzorca. Volá sa slučka návyku a má tri časti:
Spúšťač: signál, ktorý slučku odpáli. Miesto, čas, emócia, predchádzajúca činnosť. (Sadnem do auta → ...)
Rutina: samotné správanie. (...zapálim si.)
Odmena: to, čo z toho mám. Uvoľnenie, chuť, rozptýlenie, pauza. Práve odmena hovorí mozgu: toto si zapamätaj, toto sa oplatí zopakovať.
Po dostatočnom počte opakovaní prestane byť potrebné vedomie. Spúšťač rovno spustí rutinu - a vy sa „prebudíte" až s cigaretou v ruke, s vyjedeným balíčkom čipsov, s mobilom pred očami. Nie preto, že ste slabí. Preto, že systém funguje presne tak, ako bol navrhnutý.
Prečo pevná vôľa prehráva
A tu je odpoveď na večnú otázku, prečo predsavzatia nefungujú. Pevná vôľa je funkcia vedomia - a vedomie je pri návyku mimo hry. Bojovať vôľou proti návyku znamená byť v strehu 24 hodín denne proti súperovi, ktorý nikdy nespí a nič ho to nestojí. Občas vyhráte deň, možno týždeň. Potom príde únava, stres alebo len obyčajné rozptýlenie - a slučka sa vráti.
Preto múdrejšia cesta nevedie cez boj s rutinou, ale cez prácu s ostatnými dvoma časťami slučky. Z klinickej hypnoterapie dobre vieme, že skutočná, trvalá zmena nastáva až vtedy, keď prestaneme tlačiť na pílu a začneme meniť samotný základný program:
So spúšťačmi: zmeňte prostredie a zmeníte polovicu správania. Čipsy, ktoré nie sú v skrini, sa nejedia. Mobil, ktorý nespí pri posteli, sa ráno neskroluje. Znie to banálne - je to najpodceňovanejší nástroj zmeny, aký existuje.
S odmenou: zistite, čo vám návyk naozaj dáva (pauzu? útechu? spoločnosť?) a doprajte to inou cestou. Zákaz bez náhrady je len natiahnutá gumička - čím dlhšie ju držíte, tým tvrdšie sa vráti. O tomto bude celý samostatný článok, pretože je to podľa mňa najdôležitejší princíp zmeny vôbec.
Nedá sa vymazať, dá sa prepísať
Ešte jedna vec, ktorú by mal vedieť každý, kto s niečím bojuje: návyková dráha v mozgu sa nedá „zmazať". Raz naučené zostáva - preto sa aj po rokoch abstinencie vie ozvať stará chuť v starej situácii. Nie je to zlyhanie ani slabosť, je to architektúra mozgu.
Dá sa však na ten istý spúšťač natrénovať nová rutina, ktorá starú prehluší. Preto fungujú náhrady a nefungujú zákazy. A preto má zmysel byť k sebe zhovievavý: nemeníte zlozvyk - staviate vedľa neho novú, širšiu cestu. To chvíľu trvá.
Týždňová výzva
Vyberte si jeden jediný návyk, ktorý vám prekáža. Tento týždeň ho nemeňte - iba ho zdokumentujte ako detektív:
Kedy a kde sa spúšťa? (spúšťač)
Čo presne robím? (rutina)
Čo z toho mám? (odmena — buďte úprimní, niečo tam je)
Väčšina ľudí zistí, že svojho „nepriateľa", s ktorým bojujú roky, vlastne nikdy poriadne nevideli. A možno zažijete to, čo vidím v praxi pravidelne: samotné zvedomenie slučky ju začne rozkladať. Autopilot totiž najlepšie funguje potme.
Tomáš Halagan pôsobí ako certifikovaný hypnoterapeut. Venuje sa práci s podvedomím a bezpečnému prepisovaniu starých limitujúcich vzorcov. Je autorom knihy Jazyk ako Kód Reality. Viac informácií o mechanike mysle a o tom, ako trvalo meniť návyky, nájdete na www.hypnocesta.eu.
(Upozornenie: Článok má vzdelávací charakter — nie je psychologickou ani zdravotnou starostlivosťou a nenahrádza ju. Pri závažných či dlhotrvajúcich ťažkostiach sa obráťte na lekára alebo psychológa).