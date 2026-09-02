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2. sep 2026 o 11:43
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"Skúsim" - slovo, ktoré vopred počíta s neúspechom

"Skúsim prísť." "Skúsim prestať fajčiť." "Skúsim to do piatka stihnúť." Znie to nevinne, ba priam skromne. Lenže podvedomie v tom slove počuje niečo úplne iné - zadné dvierka, ktorými sa dá kedykoľvek potichu odísť.

Tomáš Halagan
Tomáš Halagan Bloger
"Skúsim" - slovo, ktoré vopred počíta s neúspechom
Detailný pohľad na staršie drevené dvere s kovovou kľučkou, ktoré sú mierne pootvorené do tmavej miestnosti. (Zdroj: pexels.com)
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V minulých článkoch sme si ukázali, že podvedomie nepočuje záporku "nie" a že slovo "musím" mení obyčajný deň na trest. Dnes pridám do zbierky tretie slovo. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch sa tvári pokorne a nenápadne - a možno práve preto napácha najviac škody.

Skúsim.

Test, ktorý trvá tri sekundy

Urobme si malý pokus. Sadnite si na stoličku. A teraz sa pokúste vstať.

Nie, nevstávajte. Pokúste sa vstať.

Vidíte ten problém? Buď sedíte, alebo stojíte. Nič medzi tým neexistuje. "Pokúšanie sa" nie je činnosť - je to hmla medzi rozhodnutím a nerozhodnutím. A presne takto to vníma aj vaša myseľ. Keď poviete "skúsim", nedali ste jej pokyn konať. Dali ste jej pokyn vyzerať, že koná.

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Na čo je "skúsim" naozaj dobré

Buďme féroví - to slovo má svoju funkciu. Je to spoločenský vankúš. Keď vám kolega povie "skúsim prísť na tvoju oslavu", obaja viete, čo to znamená. Pravdepodobne nepríde, ale nechce vám to povedať do očí. "Skúsim" je zdvorilá forma slova "nie".

Problém nastáva, keď tento vankúš začneme používať sami na seba. "Skúsim menej sedieť pri mobile." "Skúsim si nájsť čas na šport." "Skúsim byť trpezlivejší na deti." V tej chvíli hovoríme zdvorilé "nie" vlastným predsavzatiam - a ani si to nevšimneme. Podvedomie si však všimne. Dostalo správu. Toto nie je záväzok, toto je divadlo. A podľa toho pridelí energiu.

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Čo počuje podvedomie

Situácia 1: Zmena návyku

Čo si bežne hovoríme: "Od pondelka skúsim prestať fajčiť."

Čo počuje podvedomie: Pravdepodobne to nevyjde. Máme alibi. Keď to nevyjde, nebude to zlyhanie - veď sme to len skúšali.

Trefnejší kód: "V pondelok prestávam fajčiť." Bodka. Žiadna hmla. Telo dostane jasnú správu - a áno, jasná správa je aj trochu strašidelná. Presne preto sa jej vyhýbame. Záväzok sa dá nesplniť, a to bolí. "Pokus" sa nedá nesplniť - a preto nič nezmení.

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Situácia 2: Termíny a sľuby

Čo si bežne hovoríme: "Skúsim to poslať do piatka."

Čo počuje podvedomie (aj kolega): Nezáväzné. Piatok je orientačný. V skutočnosti sa uvidí.

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Trefnejší kód: "Pošlem to do piatka." A ak to nie je isté, povedzte pravdu: "Do piatka to nestihnem, pošlem to v utorok." Paradoxne - jasné "nie" s náhradným termínom buduje väčšiu dôveru než mäkké "skúsim".

Situácia 3: Nové veci

A tu pozor - obrat. "Skúsim uvariť nové jedlo." "Skúsim jogu." "Skúsim napísať blog." V týchto vetách je "skúsim" úplne na mieste. Prečo? Lebo tu naozaj ide o pokus - o experiment s neistým výsledkom, kde je zlyhanie súčasťou hry. Pri experimente je "skúsim" úprimné. Pri záväzku je to alibi. Rozdiel spoznáte jednoducho: experiment robíte zo zvedavosti, záväzok z rozhodnutia.

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Prečo si tú hmlu vyrábame

Nie je to hlúposť ani lenivosť. Je to ochrana. "Skúsim" nás chráni pred bolesťou zlyhania - keď to nevyjde, veď sme to "len skúšali". Lenže táto ochrana má krutú cenu: chráni nás aj pred úspechom. Podvedomie nedá plný výkon do niečoho, čo sme sami označili za nezáväzné. Načo by aj - veď sme mu vopred oznámili, že o nič nejde.

V praxi to vidím pravidelne. Človek, ktorý "skúša prestať", prestáva roky. Človek, ktorý "prestal", má za sebou jedno ťažké rozhodnutie - a potom už "len" dni, ktoré ho potvrdzujú. Ten rozdiel nie je v sile vôle. Je v tom, akú správu dostalo podvedomie na začiatku.

Týždňová výzva

Sedem dní si všímajte svoje "skúsim". Pri každom sa na sekundu zastavte a rozhodnite:

Je to experiment? Nechajte "skúsim" - je tam správne.

Je to záväzok? Preformulujte: skúsim → urobím, prestávam, prídem, pošlem do piatka.

Je to zdvorilé "nie"? Zvážte, či nie je čas povedať to narovinu - sebe aj druhým.

A posledný tip: keď najbližšie budete niečo naozaj chcieť, sledujte, ktoré slovo vám naskočí. Ak "skúsim" - spozornite. Práve ste sa prichytili pri vyjednávaní sami so sebou.

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Autor pôsobí ako hypnoterapeut v Bernolákove a venuje sa práci s podvedomím. Je autorom knihy Jazyk ako Kód Reality. Článok má vzdelávací charakter - nie je psychologickou ani zdravotnou starostlivosťou a nenahrádza ju. Pri závažných či dlhotrvajúcich ťažkostiach sa obráťte na lekára alebo psychológa.

Tomáš Halagan

Tomáš Halagan
Bloger 
  • Počet článkov:  5
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  • Páči sa:  6x

Volám sa Tomáš Halagan a som certifikovaný hypnoterapeut a komunikátor. Využívam overené princípy neuroplasticity a modernej psychológie (Mike Mandel, ICBCH), aby sme prepísali staré vzorce priamo tam, kde vznikli v podvedomí. Zoznam autorových rubrík:  Práca s podvedomímPedagogika - školaSúkromnéNezaradené

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