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23. okt 2026 o 12:52
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Sľuby z ríše snov vs. drsná realita v našich obciach: Prečo v týchto voľbách potrebujeme odvahu vidieť fakty.

Predvolebná kampaň opäť vrcholí. Sociálne siete aj ploty v našich obciach zaplavili plachty s tvárami kandidátov a zoznamami veľkolepých plánov. Nová telocvičňa, bazén, oprava chodníkov či kultúrny dom s celoročnou prevádzkou.

Jana Hanuliaková
Jana Hanuliaková Bloger
Sľuby z ríše snov vs. drsná realita v našich obciach: Prečo v týchto voľbách potrebujeme odvahu vidieť fakty.
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Vždy som presadzovala, že spravovanie obce sa musí opierať o tvrdé dáta, demografický vývoj a v prvom rade o reálne finančné možnosti. Dnes sa však zdá, že sme ako spoločnosť prestali vyhodnocovať fakty. Mnohí voliči nemajú prehľad o tom, v akom finančnom stave sa naše samosprávy v skutočnosti nachádzajú – a kandidáti to s radosťou zneužívajú na stavanie vzdušných zámkov.

Kde je realita a z čoho obstarávame „rozvoj“?

Realita slovenského vidieka a malých miest je pritom alarmujúca. Veľká časť našich obcí je dnes finančne poddimenzovaná na hranici prežitia. Podielové dane často nestačia ani na pokrytie základného chodu – na mzdy zamestnancov, odvoz odpadu, verejné osvetlenie či údržbu existujúceho majetku. Podstatná časť samospráv dnes rieši existenčné problémy: ako v zime vykúriť kultúrny dom bez toho, aby to zruinovalo rozpočet, alebo z čoho zaplatiť aspoň 500 metrov nového asfaltu na rozbitú cestu.

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Akýkoľvek „rozvoj“, ktorý dnes v obciach vidíme, sa až na svetlé výnimky odohráva výhradne vďaka eurofondom či externým dotáciám. Lenže ani eurofondy nie sú bezodná peňaženka a vyžadujú si spoluúčasť, prípravu projektov a najmä následnú udržateľnosť.

Ak obec nevládze z vlastných zdrojov zaplátať diery na cestách alebo udržiavať v fasády obecných budov, z čoho preboha zaplatí prevádzku a údržbu novej telocvične, ktorú kandidát tak veľkoryso sľubuje? Postaviť niečo z dotácie je len prvá polovica rovnice; tá druhá – dlhoročná prevádzka z obecného rozpočtu – býva pre malé obce často konečnou stanicou.

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Komerčný populistický výpredaj vs. logická matematika

Na Slovensku máme 1 855 obcí, ktoré majú do 1 000 obyvateľov. To nie je len štatistické číslo, to je štrukturálny problém. Každá táto obec má svojho starostu, obecné zastupiteľstvo, aparát a rovnaké zákonné povinnosti. Rozdrobený systém pohlcuje obrovské množstvo peňazí na samotnú administratívu a udržiavanie chodu, namiesto toho, aby tieto financie smerovali do kvalitných služieb pre ľudí.

Musíme si konečne naliať čistého vína: V budúcnosti nemôžeme mať v každej jednej malej obci úplne všetko. Sľubovať v tisícovej dedine vlastný športový komplex, bazén aj kultúrne centrum nie je vízia – je to ekonomický nezmysel.

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Cesta z tohto začarovaného kruhu existuje, no vyžaduje si dospelý prístup. Volá sa integrovaný rozvoj a komunálna reforma (združovanie obcí). Ak sa obce spoja, spoločne dokážu vytvoriť spoločný stavebný úrad, zdieľať techniku na údržbu, prevádzkovať jednu špičkovo vybavenú školu či moderné športovisko v prirodzenom centre regiónu, ktoré bude slúžiť všetkým obyvateľom z okolitých dedín. Len tak dokážeme pri dnešných finančných možnostiach zabezpečiť kvalitné a dostupné služby pre všetkých.

Aký hlas odovzdáme túto sobotu?

Už túto sobotu nás čakajú komunálne voľby. Keď budete stáť za plentou s hlasovacími lístkami v ruke, nenechajte sa opiť rožkom. Nepodporujme kandidátov, ktorí sľubujú nemožné a maľujú vzdušné zámky bez toho, aby vám povedali, z ktorého riadku rozpočtu na to vezmú peniaze.

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Dajte svoj hlas tým, ktorí:

  • Rozumejú číslam a rozpočtu a neboja sa povedať pravdu o finančných možnostiach obce.

  • Chápu pojem komunita širšie než len po hranicu katastra vlastnej dediny.

  • Presadzujú efektívne využitie každého eura a namiesto stavania vzdušných zámkov hľadajú cestu spolupráce s okolitými obcami.

Naše obce nepotrebujú ďalšie nerealizovateľné sľuby. Potrebujú zodpovedných lídrov, ktorí dokážu hospodáriť s rozumom, dátami a odvahou hľadieť do budúcnosti. Aký typ lídra podľa vás vaša obec dnes najviac potrebuje?


Jana Hanuliaková

Jana Hanuliaková
Bloger 
  • Počet článkov:  34
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  • Páči sa:  169x

Som komunálna poslankyňa a členka hnutia Progresívne Slovensko. Zaujímam sa o témy týkajúce sa fungovania samosprávy a snažím sa ako členka PSF/feministickej platformy poukazovať na rôzne spoločenské problémy a hľadať pre ne riešenia. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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