Drevo môže zachrániť chudobných Slovákov pred drahým plynom

V minulom článku som písal o tom, ako sa Slovensko mohlo osamostatniť od vysokej závislosti na zemnom plyne skrze výrobu lacnej veternej energie skrze veterné turbíny. Dnes budem písať o ďalšej alternatíve, ktorú sme mohli využiť v snahe výrazne obmedziť závislosť na ruskom plyne, no nič sme pre to nespravili.

V roku 2020 tvorili zásoby dreva (bez kôry) na Slovensku 484 miliónov m3 (1). Išlo o doposiaľ najväčšie číslo, keďže zásoby dreva sa na Slovensku aj napriek narastajúcej ťažbe dreva neustále zvyšujú. Pred 100 rokmi bola lesnatosť na našom území 31%, v roku 1990 39,5% a dnes tvorí až 41% územia (2).

Na Slovensku sa nachádza 660 tisíc ľudí s príjmom menším než 424 eur/mesačne (3). Ak by sme mali zarátať aj ľudí s príjmom nižším než 550 eur, ľahko by sme došli k hodnote 1 milióna Slovákov ! A práve títo ľudia sú dnes najviac ohrození prudkým zvyšovaním cien energií - plynu, elektriny. Strednú a bohatú vrstvu sa zdraženie energií moc nedotkne, prinajhoršom nepôjdu tento rok na dovolenku do Chorvátska, alebo si nekúpia nové Adidasky, no chudobná vrstva bude musieť vypnúť kúrenie, alebo byť len o chlebe a vode aby prudké zvýšenie cien energií prežila. 1 milión ľudí tvorí približne 400 tisíc domácnosti.

Výdavky na plyn u chudobných domácnosti, ktoré zvyknú používať plyn či elektrinu na kúrenie, varenie a ohrev vody je dnes v priemere 30 tisíc Kwh ročne, a 2,5 tisíc Kwh mesačne. 400 tisíc domácnosti preto minie ročne plyn o veľkosti 12 miliárd Kwh !

Ak rátame, že 12% vlhké drevo má dnes výhrevnosť 4,5 Kwh/kg, potrebovali by sme 2.66 miliardy kg dreva, respektíve približne 4,83 milióny m3 dreva ročne pre chudobné domácnosti. (4). To je pritom len 1% celkových zásob dreva v našich lesoch. Ak by sme teda povolili chudobnému obyvateľstvu zbierať si drevo v lese a odvážať drevo z lesa pre vlastné potreby zadarmo, zachránili by sme chudobné SVK domácnosti.

Zásoby dreva v lesoch by však určite neklesli o 1%, keďže každoročne lesníci sadia nové stromčeky a stromy každým rokom prirodzene rastú, čím sa zásoby m3 dreva aj napriek ročnej ťažbe 9 mil m3 dreva neustále zvyšujú (5). Je preto veľmi otázne, či by zvýšenie ťažby o 4,83 milióna vôbec malo nejaký vplyv na zníženie zásob dreva v lesoch, a ak by aj malo, tak pravdepodobne len veľmi málo - 0,1 - 0,3% ročne. Takýmto tempom by mohlo chudobné obyvateľstvo zbierať drevo z lesa aj 250 rokov, a celkové zásoby dreva v lese by sa znížili iba o polovicu... Určite preto nemôže predstavovať žiaden problém, ak by si chudobné obyvateľstvo zbieralo drevo nasledujúce roky, alebo desaťročia...

Realita je však taká, že ľudia dnes nemôžu zbierať a rúbať drevo z lesa. To že tak nemôžu spraviť všetci ľudia na Slovensku chápem, ale prečo tak nemôže spraviť aspoň 400 tisíc chudobných Slovenských domácnosti ? Zásoby dreva v lese by to niekoľko desaťročí len pramálo znížilo. V čom je teda problém ?

Čo sa týka spaľovania dreva, pokiaľ je drevo spaľované v plynových kotloch na spaľovanie dreva je to ekologickejšie než kúrenie elektrinou či plynom. Na ekologické spaľovanie dreva je potrebný špeciálny kotol na tuhé palivo. Kvalitné kotle výlučne na spaľovanie dreva s výkonom dostatočným pre malú domácnosť dnes stoja do 1500 eur. Je potrebné aby štát ponúkol chudobnému obyvateľstvu nízku úrokovú pôžičku s dobou splatnosti na minimálne 10 rokov. Žiaľ, dnešné spotrebné úvery od bánk sú privysoké, takže len na úrokoch za spotrebný úver pri splatnosti 10 rokov zaplatíte niekedy aj 50-100%. V praxi by to teda vyzeralo nasledovne :

Príklad : Chudobný občan s príjmom menším než 500 eur mesačne dostane od štátu povolenie zbierať z lesa drevo na svoje vlastné energetické potreby. Môže tak spraviť tak, že pôjde sám do lesa narúbať si drevo, alebo poprosí o pomoc štátneho zamestnanca - lesníka, ktorý mu stanovené množstvo dreva narúbe a privezie na vopred dohodnuté miesto. Lesník ako štátny zamestnanec platený štátom nebude od občana nič pýtať za službu - prácu, občan preplatí lesníkovi iba náklady na benzín, ktorý lesník minul pri odvoze dreva občanovi. Občan nahlási miestnemu úradu koľko m3 dreva z lesa vyviezol. Následne každý mesiac bude miestnemu úradu hlásiť, koľko m3 dreva spotreboval. Ak napríklad spotreboval za mesiac drevo o hodnote 100 eur, príde mu mesačná vyúčtovacia faktúra z ktorej zaplatí daň štátu 20%, teda 20 eur. V prípade, že občan nemá doma kotol na splynovanie tuhého paliva, požiada štát o spotrebný úver. Ak bude cena zakúpeného kotla 1500 eur, štát dá občanovi pôžičku s dobou splatnosti minimálne do 10 rokov s nízkym ročným úrokom 1%. Ak by sa občan rozhodol zobrať si pôžičku o splatnosti 15 rokov, platil by mesačné splátky o veľkosti 8 eur.

Zdroje :

