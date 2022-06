Pomohol Slovensku vstup do EU ? Ale kdeže, ekonomiku to výrazne zhoršilo

Zadlženie obyvateľstva :



Slovensko vstúpilo do EU v roku 2004. Z obrázku vidíme, že kým hodnota úverov Slovákov bola pred vstupom do EU v roku 2003 iba 2,8 miliardy, v roku 2013 to bolo už 19,6 miliardy. v roku 2019 už úvery predstavovali hodnotu enormných 36 miliárd eur (1) ! Dlh domácnosti k HDP bol v roku 2003 6,9%, v roku 2013 27%, v roku 2019 až 35% ! Je teda zcela očividné, že ľudia od roku 2004 majú významne menej vlastných peňazí a tým pádom musia siahať po úveroch z bánk. Očividne sa teda život ľudí po vstupe Slovenska do EU nezlepšil, naopak, zhoršil sa.



Zadlženie štátu :

V roku 2003 mala centrálna banka Slovenska NBS rezervy o hodnote enormných 12,14 miliárd USD. Výška štátneho dlhu bola v roku 2003 43% HDP, pričom HDP tvorilo v roku 2003 47 miliárd eur. Dlh Slovenska bol teda 43% z 47 miliárd = 20,21 miliárd eur.

Rezervy NBS boli v tom čase 12,14 mld. : 20,21 mld = o výške 60% zahraničného dlhu !



Treba tiež spomenúť to, že v roku 2003 Slovensko vlastnilo ešte mnoho štátnych podnikov (ktoré boli v rokoch 2004-2020 predané zahraničiu). Tie by sme mohli v tom čase predať a dlh ešte výraznejšie znížiť.

V roku 2019 bola výška Slovenského HDP 105 miliárd eur, štátny dlh tvoril 48 % HDP, a teda 50,4 miliárd eur. Zásoby NBS však boli len na hodnote 6,38 miliardy eur, čo bolo v pomere k dlhu 6,38 mld : 50,4 mld = iba 13%

Do toho treba zarátať ešte aj to, že väčšina podnikov, ktoré štát vlastnil ešte v roku 2003, bola v rokoch 2004-2019 predaná zahraničiu. Možnosti splácania dlhu v roku 2019 boli pre Slovensko výrazne horšie než v roku 2003, keďže sa výrazne znížila finančná zásoba NBS k pomeru dlhu, a čo je ešte horšie, tento prepad nastal aj napriek masívnemu predajú štátnych podnikov ! Tým že Slovensko od roku 2003 už väčšinu svojich podnikov predalo zahraničiu, a zahraničný dlh tým neznížilo, naopak, niekoľko násobne zvýšilo, svedčí o veľmi výraznom zhoršení ekonomiky Slovenska po vstupe do EU. A to som ešte nerátal roky 2020-2022, covid, a protiruské sankcie, inak by boli tieto čísla ešte o dosť horšie !

Ostatné faktory poukazujúce na zhoršujúcu sa ekonomiku od roku 2004 :

Rasti cien nehnuteľností boli celý čas vyšší než rast miezd. Obyvateľstvo si teda každým rokom mohlo kúpiť za svoje mzdy menej a menej nehnuteľností. Kúpna sila prudko klesala, extrém sa dosiahol v roku 2008, kedy ceny nehnuteľností rástli o 91% viac než mzdy. Navyše, v tabuľke nie je započítaný rok 2020-2022 kedy cena nehnuteľností oproti mzdám rástli ešte rýchlejšie. Takéto prudké rasty cien nehnuteľností v porovnaní s platmi sa za celú existenciu Slovenska do roku 2003 nikdy ani zdaleka neodohrali !

na ďalších obrázkoch vidíme dva typy ročných úrokových sadzieb. Prvé predstavujú výšku úroku v %, ktoré klient banke ročne zaplatí, keď si zoberie úver. V prípade, že sa ekonomike darí, úrokové sadzby rastú, v prípade že sa ekonomike nedarí, úrokové sadzby klesajú. Druhé úrokové sadzby ukazujú výšku úroku na terminovanom vklade. Vysoké úrokové sadzby poukazujú na to, že sa banke pri obchodovaní darí a tým pádom vyplatí klientovi z vkladu aj vyšší ročný úrok. Ak sa banke pri obchodovaní nedarí, klientovi vyplatí a je ochotná vyplatiť menší úrok. Azda netreba dodávať, že banke sa darí vtedy, keď je v krajine vysoká kúpyschopnosť obyvateľstva, zvýšené investície a návratnosť investícii. Oboje úrokové sadzby ako vidíme z obrázkov sa pohybujú od roku 2003 významne nižšie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, čo je jeden z ďalších dôkazov zhoršujúcej sa ekonomiky Slovenska po roku 2003 !

