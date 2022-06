Výstavba nových bytov bude pre občanov neefektívna

https://theculturetrip.com/europe/poland/articles/this-housing-block-in-gdansk-is-europes-largest-residential-building/

Parlament schválil Kollárovu výstavbu nových bytov. Cieľ projektu je poskytnúť strednej vrstve obyvateľstva dostupné bývanie v prenájme, ktoré má byť o 30-50% lacnejšie oproti komerčným prenájmom. Byty budú stavať investori z Rakúska, Česka, Švédska a Holandska. Budú sa stavať výhradne iba byty s rozlohou od 27 m2 do 90 m2. Byty budú financované výlučne zo súkromných zdrojov (akcionárov), nie zo zdrojov štátu. Títo akcionári budú mať súčasne zníženú daň na úrovni 5% ak investujú do stavby. Tento nápad považujem za dosť nedopracovaný z nasledovných dôvodov :

1 : Prvým problémom je to, že byty nebude stavať štát ale zahraniční stavitelia. Ak by byty staval štát, oplatilo by sa mu to, aj keby na stavbe bytov nemal žiaden zisk, ani stratu, pretože by zvýšil zamestnanosť na Slovensku a dal ľudom lacné bývanie. Ak však bude stavať byť zahraniční investor, ten sa neuspokojí s tým, že sa na Slovensku zvýši zamestnanosť a že ľudia budú mať lacné bývanie, bude chcieť zisk, veľký zisk, aspoň 30%..... Tým pádom bude celá stavba minimálne o 30% predražená, než keby ju mal stavať štát. Je preto veľmi otázne, prečo sa na stavbu bytov nepodujal štát.

2 : Druhým problémom je to, že štát neinvestuje do stavby nič, ale všetky financie budú pochádzať výlučne od investorov - akcionárov. Akcie dnes fungujú tak, že akcionár ráta s tým že dostane naspäť svoj vklad + neustále každý rok očakáva zisky vo forme dividend. To teda znamená, že akcionári aj keď sa im vráti celá investícia, neuspokoja sa s tým, ale budú naďalej každý rok chcieť dostávať určité zisky, trebárs 10%. Z tohto hľadiska preto ani prenájom bytov nebude fungovať na princípe, že 15 rokov budeš platiť nájom a potom je byt tvoj bez platenia nájmu. Nie, nájomcovia budú každý rok platiť nájom, aby každý jeden rok uspokojili nároky akcionárov, ktorí aj po splatení vkladu požadujú zisky. Zahraničným akcionárom takáto situácia bude vyhovovať, Slovenským nájomcom však už moc nie. To je už pre nich výhodnejšie zobrať hypotéku, ktorú keď po 20 rokoch splatia, byt je ich a za nájom už neplatia...

3 : Zahraniční investori, ktorí budú investovať do stavby budú mať zníženú daň 5%. Kto však vykryje zvyšných 15% DPH ? Slovenskí občania ?

4 : Vo svete dnes existuje veľa návodov ako postaviť lacné, no za to pekné ubytovanie. Jednou z alternatív sú kontajnerové domy. Materiály z ktorých sú vyrobené sú veľmi lacné, a ich stavba je veľmi rýchla, z tohto hľadiska sú výdavky na "hrubú stavbu" a na "zamestnancov" mnohonásobne nižšie oproti klasickému tehlovému domu. Ich dizajn je jednoduchý, čím sa ušetrí množstvo peňazí na architektonické práce. Cena kontajnerových domov/bytov v porovnaní s dnešnými domami/bytmi o rovnakej rozlohe zvykne byť aj o 3-4 násobne nižšia !

Aby bolo bývanie lacné, kvalitné, a aby nemuseli nájomcovia platiť nájomne každý rok, je nevyhnutné aby staval a do stavby investoval výlučne štát. Je tiež nevyhnutné, aby sa stavalo výlučne z kontajnerových domov. Štát sa nemusí báť, že by sa mu investícia nevrátila. Ubytovanie je dnes na Slovensku ultra drahé, preto lacné a pekné ubytovanie pôjde ako rožky.

