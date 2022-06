Za vysoké ceny energií si môžeme sami. Návod na ich efektívne zníženie

Za drahými energiami nestojí len Ruská invázia. Ceny ropy, plynu, elektriny neboli najlacnejšie ani pred Ruskou inváziou a môžeme si za to sami !

Plyn : Súčasná cena je 0,18 eur/Kwh, očakáva sa však jej ďalšie prudké zvyšovanie. Plyn dovážame z Ruska a používame ho na vykurovanie domov, varenie a ohrev vody. Plyn by sa dal nahradiť elektrinou, to by sme však museli mať elektrinu lacnejšiu než plyn a v dostatočnej miere. To sa však dnes nedeje ! Elektrinu dnes vyrábame prevažne v atómových elektrárňach. Vplyvom nových nariadení EU, kedy EU sprísňuje bezpečnosť a množstvo produkovaného Co2, nové elektrárne prudko zdražievajú - dostavba 3 a 4 bloku Mochoviec stála preto až 6,2 miliardy eur ! Pri takýchto cenách by sme nemohli postaviť ďalšie elektrárne, ktoré by vyrábali toľko elektriny, aby sme ňou mohli nahradiť plyn.

V rovnici sú zahrnuté náklady na stavbu, údržbu, palivo, očakávaná životnosť, množstvo produkovanej energie za rok. Z obrázka vidíme, že od roku 2011 bola výroba MWh energie lacnejšia cez veterné turbíny než cez plyn či atómove elektrárne. Tento rozdiel sa ďalšími rokmi ešte viac zväčšoval. Ale pozor, hoci tabuľka ukazuje, že produkcia plynu stojí 55 Usd/Mwh, nie je tam zarátaná vzdialená distribúcia a fakt, že vývozca (napr. Rusko) nebude vyvážať za nulové zisky, ale určite si k výrobným nákladom pripočíta ešte aspoň 30%, takže z 55Usd/Mwh, môžeme smelo rátať s 75 usd/Mwh. S cenou 55 Usd/Mwh by sme mohli rátať len vtedy ak by plyn vyrábal štát a dával ho svojmu obyvateľstvu pri 0 zisku a 0 strate.

Napriek tomu, že bolo od roku 2011 očividné, že výroba energie cez veterné turbíny, ktoré sme mohli zakúpiť a vyrábať nimi elektrinu na SVK, by bola o dosť lacnejšia a výhodnejšia než cez kupovanie Ruského plynu, naďalej sme od roku 2011 neprestajne bezhlavo kupovali ruský plyn !

Slovensko mohlo od roku 2011 začať kupovať vo veľkom veterné turbíny, v ktorých by lacno vyrábalo elektrinu, ktorá by následne postupne nahradzovala zemný plyn. Nemuseli sme každý rok vyvážať do Ruska stovky miliónov eur, mohli sme tieto peniaze investovať do jedno rázového nákupu veterných turbín a následne ďalšie roky by tieto stovky miliónov eur už zostali doma na Slovensku. Zvýšila by sa aj zamestnanosť, keďže by bolo treba ľudí na stavbu a údržbu veterných turbín. Dnes sme už mohli byť zcela nezávislí od ruského plynu s nízkymi cenami elektriny. Nestalo sa tak, a nielen že SVK neinvestovalo nič do budovania veterných turbín, ale dokonca ani sme nebojovali za to, aby nám boli dané peniaze vo forme eurofondov na ich budovanie. Eurofondy nám boli dávané na zcela nepodstatné veci - kosenie trávnikov, natieranie lavičiek, stavba parkov, čistenie studničiek, vynovenie električiek, renovácia hradov a všetci sme boli vysmiati ako veľmi nám tie eurofondy pomáhajú, ale pritom išlo množstvo z nich často krát na veci, ktoré pre lepší život na SVK nemali žiaden vplyv, a tam kde eurofondy ísť mohli a mohli zlepšiť finančnú situáciu Slovákov a teda tým aj ich život, tam neišli. A nielen život Slovákov, ale aj životné prostredie, pretože veterné turbíny sú na rozdiel od atómových elektrární šetrné k životnému prostrediu.

Podľa štatistík americkej energetiky, jedna veterná turbína o kapacite 2,75 MW dokáže vyprodukovať 843 tisíc Kwh za mesiac a 10,11 milióna Kwh za rok, čo je Slovenská elektrina o hodnote 135 tisíc eur za mesiac, a 1,62 miliona eur za rok ! Veterná turbína o kapacite 2,75 MW stojí približne 3,4 milióny eur. Predpokladaná životnosť turbíny je 25 rokov. Náklady na údržbu turbíny sú 1 cent na 1 Kwh. Náklady na palivo nie sú žiadne, pretože turbína využíva na svoj pohon vietor. Na základe hore uvedených faktov, sa už ľahko dá vypočítať, že návratnosť investície by netrvala dlhšie než 2,5 roka ! Priemerná spotreba elektriny na SVK je 2500 Kwh na jednu domácnosť za rok. Jedna veterná turbína by dokázala zásobovať vyše 3,5 tisíc Slovenských domácností elektrinou pri návratnosti do 2,5 roka ! V reáli by to vyzeralo nasledovne :

Príklad : Štát chce zásobovať elektrinou 3,5 tisíc domácnosti v dedine Horná Dolná, aby z toho bol spokojný aj štát aj domácnosti v danej dedine. Blízko dediny preto postaví veternú turbínu za 3,4 miliona eur. Štát bude chcieť dostať peniaze z investície naspäť, preto bude 3,5 tisíc domácnostiam predávať elektrinu za 0,16 eur na Kwh, čo je súčasná cena elektriny na Slovensku. Za 2,5 roka sa mu vráti celá investícia, ktorú štát investoval. Po 2,5 rokoch keďže sa mu vrátila celá investícia a náklady na chod turbíny nie sú v podstate žiadne (okrem 0,01 eura na kwh na údržbu) bude štát predávať túto elektrinu už len za 0,01 eura na Kwh (aby pokryl náklady na údržbu), + 20% daň. Daň tvorí 20% ceny dnešnej elektriny, čo je 20% z 0,16 eur = 3 centy na Kwh. Po 2,5 rokoch bude teda štát vyberať od obyvateľstva 0,03 + 0,01 = 0,04 eur Kwh, a to až do doby uplynutia 25 rokov, kedy sa turbína bude musieť vymeniť, a zakúpiť novú turbínu, čím sa celý hore uvedený proces znovu zopakuje.

PS : Je nutné umiestniť veterné turbíny čo možno najbližšie k cieleným dodávateľom, aby sa minimalizovali náklady na distribúciu a energetické straty pri prenose.

Takto nejako to v reáli malo fungovať od roku 2011. Nestalo sa tak, a výsledok je dnes taký aký je. Čo sa však nestalo stále sa stať môže. Je potreba čím skôr prejsť na veterné turbíny, snažiť sa dostať eurofondy na budovanie veterných turbín, nestaviať už ďalšie atómove elektrárne a nahradiť zemný plyn elektrinou.