Ako vznikol mýtus o Ježišovi

https://www.learnreligions.com/profile-of-jesus-christ-701089

Už mnohí historici sa pokúšali vyrozprávať ako vznikla postava Ježiša. Niektorí si mysleli, že Ježiš bol gnostik, iní zas, že to bol indický jogín. V minulom článku som písal o tom, že nedisponujeme žiadnými kamerovými či audiovizuálnymi prostriedkami, ktoré by nám ukázali, ako to s tým Ježišom naozaj bolo. Na druhej strane máme biblické listy, pričom štúdiom biblických listov sa dá dnes pomerne ľahko zistiť, čo viedlo biblických autorov napísať príbeh o Ježišovi. Osobne si myslím, a som o tom presvedčený, že príbeh o Ježišovi vznikal nasledovne :

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

1 : Zoznam biblických kníh podľa dátumu napísania

https://www.twinkl.sk/resource/t-re-196-books-of-the-bible-display-poster

Predtým ako si budeme hovoriť o tom, ako vznikol príbeh o Ježišovi vymenujme si všetkých 27 biblických kníh a zoraďme si ich podľa časového poradia kedy boli údajne napísané od najstaršej po najmladšiu, ako sa to uvádza v katolíckej biblii SSV. Zoznam je nasledovný :

13 Pavlových spisov r. 50-64

Jakubov list r.60

Prvý a druhý Petrov list r. 64-67

(R.70 - ZNIČENIE JERUZALEMSKÉHO CHRÁMU - PROROKOVANÝ KONIEC SVETA)

Evanjelium podľa Marka r.70

Evanjelium podľa Matúša r.80

Evanjelium podľa Lukáša r. 80-90

Skutky apoštolov r. 80-90

List Hebrejom r. 80-90

Evanjelium podľa Jána r. 90-100

3 Jánove listy r. 90-100

Júdov list pravdepodobne r. 85-95

Apokalypsa Jána r. 90-95

______________________________

2 : Kresťania pred rokom 70 žili vo veľkom očakávaní skorého príchodu konca sveta. Apoštol Pavol veril, že ešte jeho generácia zažije koniec sveta a príchod Krista :

https://eu.usatoday.com/story/news/nation-now/2017/09/21/word-ending-saturday-here-all-times-world-supposed-end-and-didnt/689011001/

Prvý list Solúnčanom 4 : 13-18

"13 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. 14 Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. 15 Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. 16 Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. 17 Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom. 18 Preto sa potešujte navzájom týmito slovami!"

B : Evanjelium podľa Matúša 24: 1-36

"1 Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. 2 On im však povedal: "Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené." 3 Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: "Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?".................. 14 Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. 15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel - kto číta, nech pochopí: 16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 17 kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18 a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude....................... 29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.............34 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane."

Komentár : V 1-2 a 15 verši hovorí Ježiš o spustošení Jeruzalemského chrámu (svätého miesta). Vo veršoch 16-21 sa hovorí o dňoch Jeruzalemského spustošenia. V 29 verši Ježiš hovorí, že príde hneď PO Jeruzalemskom súžení. V 34 verši Ježiš ujasňuje, že tento koniec sveta príde ešte za života Ježišových rovesníkov - pokolenia. Ježiš tiež hovoril, že evanjelium bude kázané všetkým národom a potom príde koniec. Podľa Pavla bolo evanjelium kázané po celej Zemi Rim 10:18. Jeruzalemský chrám bol zničený v roku 70 Rímanmi, no žiaden koniec sveta hneď PO týchto dňoch nenastal.

A tu nastal obrovský problém. Kresťania sa upierali na skorý príchod konca sveta a verili tomu, že sa tak stane hneď PO zničení Jeruzalemského chrámu ako predpovedal Ježiš. Nestalo sa tak, pričom hrozilo, že Ježiša označia za falošného proroka a celé kresťanstvo sa rozpadne. Veru, čo by ste robili vy na mieste "apoštolov" ? Ako by ste upokojili frustrovaný kresťanský dav ? Apoštoli však vymysleli geniálny plán, vskutku geniálny ako zachrániť kresťanstvo pred zrútením. Urobili to nasledovne :

__________________

1 : Zázraky

https://buffalochristian.com/jesus-miracles.html

V knihách spred roku 70, a teda v 13 Pavlových spisoch, Jakubovom a Petrovom liste sa v podstate nepíše takmer vôbec nič o Ježišových zázrakoch. Jakub a Peter nepíšu o Ježišových zázrakoch prakticky nič. Pavol okrem všeobecnej zmienky, že Ježiš bol vzkriesený Kol 2:12 Ježišove zázraky nespomína. Na druhej strane v knihách od roku 70 nastal prakticky vodopád Ježišových zázrakov. Vyše 98% spomínaných Ježišových zázrakov sa totiž opisuje práve v evanjeliách. Apoštoli si po roku 70 vymysleli, že Ježišovi prisúdia, že vykonal množstvo zázrakov. A prečo práve po roku 70 ? Lebo práve vtedy nevyšlo Ježišove proroctvo o konci sveta, hrozilo že sa kresťanstvo rozpadne a nič nie je lepšie na udržanie "ovečiek" než rozprávky o zázrakoch.

Je však zcela zrejmé, že Ježiš žiadne zázraky nikdy nerobil. Svedčí o tom to, že biblickí autori spred roku 70 Ježišove zázraky prakticky nespomínajú, ako i to, že ich nespomína ani žiaden mimokresťanský historik. Nakoniec i to, že počet prvých kresťanov prvé desaťročia nedosahoval množstvo väčšie než zopár stoviek veriacich, svedčí v to, že Ježiš zrejme žiadne veľké zázraky na verejnosti nerobil, inak by počet prvých kresťanov bol rapídne vyšší. Zázraky v evanjeliách nie sú nič iné, ako neskoršie vsuvky, v snahe zachrániť kresťanstvo pred zrútením po neúspešnom konci sveta v roku 70.

PS : Myslím si, že nebolo žiadnou náhodou to, že prvé Markove evanjelium, vzniklo hneď po neúspešnom konci sveta v roku 70. Situáciu bolo totiž treba urgentne "hasiť".

________________________________

2 : Peklo

https://wisdomspot.org/2016/08/03/hell-in-the-holy-bible-might-be-a-pagan-concept/

Nie je nič lepšie na ovládanie a zastrašovanie veriacich, než učenie o večnom ohnivom pekle. Keď si však všimneme biblické listy spred roku 70, zistíme, že sa v nich o večnom trápení v ohnivom pekle nepíše vôbec nič. V podstate zmienky o ohnivom trápení sa nachádzajú len na 2 miestach. V 1 Kor 3:13 Pavol hovorí o tom, že Boh preskúša ohňom ľudské diela, nie však človeka :

Prvý list Korinťanom 3: 13-15

"13 dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. 14 Čie dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. 15 Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň."

V 2 Sol 1:8 Pavol hovorí o tom, že Boh niektorých potrestá v ohnivom plameni. Nijako však nenaznačuje, že by toto trestanie malo trvať večne. Podľa všetkého však dané spálenie ohňom bude len chvíľkové a spôsobí celkové zničenie človeka na popol a prach ako to vysvetľuje aj Peter v 2 Pt 2:6. Takže môžme jasne povedať, že biblické spisy spred roku 70 učia len o anihilácii bezbožných ohnivým plameňom na prach.

2. list Solúnčanom 1:8

"aby v ohnivom plameni potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša."

2. Petrov list 2:6

"Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol, a tak dal príklad, čo čaká bezbožných."

___________________________________

Na druhej strane v biblických spisoch od roku 70 sa o večnom pekle začína písať dosť podrobne

Evanjelium podľa Marka 9:48

"kde ich červ neumiera a oheň nezhasína."

Zjavenie apoštola Jána 20:10

"A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma i falošný prorok; a budú mučení dňom i nocou na veky vekov."

Zjavenie apoštola Jána 14:11

"A dym ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto by prijal znak jej mena.“

Evanjelium podľa Matúša 13:50

"a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami."

Júdov list 1:7

"Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa."

Komentár : Strašenie peklom sa stalo ideálnym nástrojom ako udržať búriaci kresťanský dav pod svojou nadvládou.

______________________________

3 : Ťažko zrozumiteľná Ježišova reč

http://ardilladigital.com/RECURSOS/PICTOGRAMAS/Fotogalerias%20PICTOS/2261_PECS_-_FRASES_EN_INGLES/photo182.htm

Skúšali ste si niekedy položiť otázku, prečo Ježiš hovoril ťažko zrozumiteľnou rečou, ktorej takmer nikto nechápal Lk 9:45; Lk 8:10; Lk 18:34; Jn 6:52; Jn 8:43; Mk 4:34 ? Nebolo tomu tak preto, že by Ježiš aj v realite hovoril ťažko zrozumiteľne, ale preto, že apoštoli po roku 70 urobili z Ježiša človeka, ktorý sa mal údajne ťažko zrozumiteľne vyjadrovať, pričom svoje ťažko zrozumiteľne slová vysvetlil len svojim učeníkom - apoštolom. Bola to ideálna výhovorka proti búriacemu sa kresťanskému davu. V takomto prípade sa totiž apoštoli mohli ľahko vyhovoriť na to, že Ježiš hovoril ťažko zrozumiteľne, a jeho rečiam pochopili len oni apoštoli, ale dav ľudí nie. Aj dnes sa takýto prostriedok využíva v mnohých sektách, ktoré prorokujú koniec sveta. Ak koniec sveta nenastane, tak padne výhovorka "nepochopili ste našej reči". Prvý, kto s takýmto nápadom prišiel bol Marek, ktorý ako prvý hasil kresťanský požiar. Neskôr sa pridali aj ostatní apoštoli :

Evanjelium podľa Marka 4:34

"Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil."

Evanjelium podľa Lukáša 8:10

"On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali."

Evanjelium podľa Matúša 13:10

"Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“ 11 On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. 12 Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. 13 Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu."

_________________________________

4 : Falošne napasované proroctvá

https://www.ucg.org/beyond-today/beyond-today-magazine/does-bible-prophecy-matter

Jednou z ďalších manipulačných taktík ako oklamať búriaci kresťanský dav, je oklamanie kresťanov, že Ježiš bol predsa len Mesiášom, lebo vyplnil Starozákonné proroctvá.

A : Ježišove narodenie z panny

Evanjelium podľa Matúša 1: 20-23

"20 Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov." 22 To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: 23 "Hľa, panna (Hebr. Almah) počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami."

Komentár : V Hebrejskom origináli sa používa výraz "Almah" a ten znamená "mladá žena", nikdy však nie panna ! Matúš zámerne zle preložil hebrejské slovo "Almah" len aby napasoval Ježiša do proroctva.

_______________________________

B : Budú ho volať Nazaretský

Evanjelium podľa Matúša 2:23

"Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: "Budú ho volať Nazaretský."

Komentár : Takéto proroctvo sa nikde v Písme ani v Židovskej Tradícii (Mišnah, Talmud) nenachádza, takže je očividné, že si to len Matúš vymyslel.

_____________________________

C : Nesprávny preklad Žalmu 78:2

Evanjelium podľa Matúša 13:35

"aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: "Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta."

Kniha Žalmov 78:2

"Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam starodávne tajomstvá."

Komentár : Výraz "starodávne" a "od stvorenia sveta" sú dva rozdielne výrazy.

_____________________________

PS : Ostatné zle napasované proroctvá sú :

Ján Krstiteľ - volajúci na púšti Mk 1: 1-3; Mal 3: 1-4

Narodenie Mesiáša v Betleheme Mt 2: 1-5; Mich 5: 1-5

Nesprávne napasované proroctvo na Ježišov návrat z Egyptu Mt 2: 13-15; Oz 11: 1-5

Herodesov masaker novonarodencov - plač v Ráme Mt 2: 16-18; Jer 31: 7-17

Trpiaci služobník Mt 8: 16-17; Izaiáš 53 kapitola

Ježiš na oslici Mt 21: 1-5; Zach 9: 1-10

Atd..... Pre bližšie upresnenie pozri https://www.vedeckeokienko.sk/historicko-vedecke-rozpory-v-biblii/

___________________________________

Otázka : Čo motivovalo apoštolov k vymýšľaniu si ?

Riešenie : Možno to boli peniaze. Apoštoli totiž nemali o peniaze núdzu. Ich veriaci totiž predávali majetky, a dávali peniaze k nohám apoštolov :

Skutky apoštolov 4:37

"mal roľu, predal ju a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám."

_________________________________

Záverom : Rané kresťanstvo bolo zcela iné než ako ho chápeme dnes. Ježišove zázraky neexistovali, peklo neexistovalo, Ježiš sa vyjadroval zrozumiteľne, bolo oveľa menej Starozákonných proroctiev, ktoré apoštoli vzťahovali na Ježiša, atd... Prví kresťania verili v Ježiša nie kvôli jeho zázrakom, ale preto, lebo bol dobrým rečníkom a hlásal odvážne proroctvá, ktoré sa mali za chvíľu splniť. Tie sa však nesplnili a preto museli apoštoli vymyslieť nový plán ako zabrániť rozpadu kresťanstva. A vymysleli to naozaj geniálne.