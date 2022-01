Ako vznikol Starozákonný Boh Jahve ?

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Ancient-Egypt-Lesson-1-The-Nile-River-Sample-Unit-4595245?st=a3575daf30fe8bdab3da84176db739a6

Odkiaľ sa vzal Starozákonný ničiteľský Boh Jahve ? Všetko nasvedčuje tomu, že tohto Boha prebrali Izraeliti Edomčanom. Existujú pre to 4 silné argumenty :

1 : V čase 1200 pred n.l kedy mali byť Izraeliti otrokmi u Egypťanov, Izraeliti nepoznali Jahveho. Vedeli síce, že nejaký Boh sa zjavoval Abrahámovi, no nepoznali jeho meno, pretože im svoje meno zamlčal Ex 6:3. Je preto pozoruhodné, že meno Jahve sa predsa len na území blízkeho východu v tom období vyskytovalo.

Najstarší pravdepodobný výskyt jeho mena je vo fráze "Shasu od YHW" (YHW je skratka mena Jahve v dnešných hebrejských rukopisoch)" v egyptskom nápisu z čias Amenhotepa III (1402-1363 pred n. L.). Ďalšia zmienka ktorá sa nachádza je v stavbe Ramesesa II v 13. storočí pred n.l a sú v ňom zapísané masívne topografické zoznamy. Časť topografického zoznamu Amarah-West, obsahuje odkaz na "krajinu Shasua Jahveho". Okrem týchto dvoch nápisov už neexistujú ďalšie zmienky.

2 : Kde žili Shasovia ?

Papyrus Anastasi I z roku 1250 pred n.l spomína skupinu "obrov" Shasu žijúcich v Kanáne. Takže z toho dedukujeme, že Shasovia boli Kanánčania. Kanán bolo územie dnešného Izraela !!! V liste z devätnástej dynastie odkazujúcich na Shasu je list z roku 1192 pred n. L., V ktorom sa píše :

"Ďalšia správa pre môjho Pána: Dokončili sme umožnenie kmeňom Edomcov Shasu prejsť pevnosťou Merneptah Hotep-hir-Maat ... ktorá je v Tjeku, k bazénom Per Atum Merneptah Hotep-hir-Maat, ktoré sú v Tjeku, udržať ich nažive a udržať ich dobytok nažive ..."

Z tohto teda vidíme, že Shasovia žili nielen v Kanáne, ale aj v Edome. Edom je krajina ktorá hraničila s dnešným Izraelom na juhu. Izraeliti cez túto krajinu prechádzali keď putovali do Kanánu !

http://www.atlasnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=3055

3 : Kto to boli Shasovia ?

1 : Boli to semiti (tak ako dnešní Izraeliti), ktorí boli kočovným kmenom a pastiermi dobytka.

2 : Boli organizovaní v klanoch pod kmeňovým náčelníkom a boli popisovaní ako lupiči pôsobiaci od údolia Jezreel po Aškelon a Sinaj. Súčasný konsenzus historikov je preto dnes taký, že Jahve bol "božský bojovník Shashov z južnej oblasti spojenej so Seirom , Edomom , Paranom a Temanom ".

3 : Z textov Egyptského kráľovstva je zrejmé, že Shasuovci boli len zriedka, ak vôbec pod kontrolou egyptskej vlády, a takmer vždy boli považovaní za nepriateľov Egypťanov. Napríklad v slávnej bitke pri Kádeši v ca. 1275 pred n. L. Tu boli vojaci Shasu, ktorí boli spojencami Hititov proti Ramesesovi II. Hoci Egypťania zvykli svoje chrámy pomenovávať aj podľa mimo egyptských bohov, alebo ich aspoň spomínať v literatúre, meno Boha Shasov "Jahveh" okrem 2 krátkych nápisov Egypťania nepoužívali, čo značí tomu, že Boh "Jahveh" bol u Egypťanov mimoriadne neobľúbeným Bohom.

4 : Istá časť Shasov padla do Egyptského zajatia

https://biblearchaeology.org/research/exodus-from-egypt/3233-the-name-yahweh-in-egyptian-hieroglyphic-text

https://en.wikipedia.org/wiki/Shasu

4 : Čo z toho všetkého vyplýva ?

Tak si to všetko zhrňme a zosumarizujme. Izraeliti v čase Egyptského zajatia nepoznali meno svojho Boha. Súčasne boli Egypťanmi utláčaní, takže neznášali Egypťanov. A tu zrazu sa objavil národ Shasov, ktorých Egypťania vyslovene neznášali, a ktorí boli tiež Egyptskými otrokmi. Keďže platí staré pravidlo "nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ" Izraeliti ktorí preukázateľne prišli do kontaktu s Edomčanmi prevzali od nich meno ich Boha Jahveho. A nielen to. Keďže Shasovia boli preslávení rabovačstvom a lupičstvom, historici z toho usudzujú že aj ich Boh bol Bohom vojny a násilného dobýjania cudzích území. SZ Jahve počas Egyptského otroctva tieto vlastnosti od Boha Shasov prebral, násilné dobýjanie Kanánu Izraelitmi Dt 20: 16-18 hovorí samo o sebe....

O Shashoch sme si tiež hovorili to, že síce malá časť Shashov padla v určitom čase do Egyptského otroctva, ale národ Shasov ako celok nikdy nebol Egypťanmi zotročení. Vždy sa Egypťanom dokázal ako celok ubrániť. Toto bol pravdepodobne tiež jeden z faktorov, ktorý viedol sympatiu Izraelitov k národu Shasov, ktorých vnímali ako hrdinský národ ktorý neustále unikal ich nepriateľovi - Egypťanom.

O tom že SZ Jahve Bol pôvodne Edomským bohom hovorí aj sama biblia, ktorá o Jahvem hovorí ako o tom ktorý vychádza zo "Seiru" Sdc 5:4. Pohorie Seir sa nachádza v Edome.

https://www.gantshillurc.co.uk/ministers-blog/mount-seir-the-importance-of-mountains-in-the-bible

Zaujímavý je však aj postoj Izraelitov ku krajine Edom. Hoci sa Edom správal k Izraelčanom veľmi agresívne a zabraňoval im prejsť cez jeho územie, dokonca na nich poslal svoje vojsko Nm 20: 18-20 Izraelský Boh Jahve Edom nezničil, ba čo viac, sám vyhlásil že Edomiti sú bratmi Izraelitov, ktorých Izraeliti nesmú nenávidieť Dt 23:7. Ak by sa takto k Izraelitom správala hociktorá iná krajina, Jahve by ju už išiel zničiť, ale pokiaľ išlo o Edom, tak tu panovala výnimka. A bodaj by aj nie, Edomčania boli tými s ktorými sa Izraeliti stotožňovali, ktorí im boli sympatickí a od ktorých prevzali Boha Jahveho.



https://invivomagazin.sk/ako-vznikol-boh-povod-a-vyvoj-zidovsko-krestanskeho-boha_303.html

https://biblearchaeology.org/research/exodus-from-egypt/3233-the-name-yahweh-in-egyptian-hieroglyphic-texts

https://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh#Late_Bronze_Age_origins_(1550-1200_BCE)

https://en.wikipedia.org/wiki/Shasu