Biblia o posmrtnom živote nič neučí !

https://zena.pluska.sk/bajecna-rodina/zazitky-hovoria-nieco-smrti-existuje

5 kníh Mojžišových (Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuterónium), ktoré sú najstaršie biblické knihy a tvoria celý Zákon, ktorý dal Boh Jahve Izraelitom a celému svetu aby ho všetci ľudia po večné veky zachovávali, neučia vôbec nič o posmrtnom živote. Namiesto toho učia o tom, že posmrtný život neexistuje.

__________________________

Najprv si ukážme datovanie biblických kníh od najstaršej po najmladšiu :

Genezis - 2200 - 2000 pred n.l

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Exodus/Levitikus/Numeri/Deuteronium - 1200 pred n.l

Kniha Jozue - 1100 pred n.l

Kniha žalmy - 1000 pred n.l

Kniha Kazateľ 970 - 930 pred n.l

Kniha sudcov - 850 pred n.l

2 knihy Samuelove - 800 pred n.l

Knihy 15 prorokov - 700 - 500 pred n.l

Mladšie knihy Starého Zákona - 400 - 150 pred n.l

Nový Zákon - 50 - 100 n.l

___________________________

1 : Vyhnanie z raja

Boh stvoril Adama a Evu ktorých umiestnil do záhrady Eden. V Edene im povedal, aby nejedli zo stromu poznania dobra a zla, inak (duchovne) zomrú Gn 2:17. Adam a Eva aj napriek Božiemu zákazu zo stromu jedli, hoci v ten deň fyzicky nezomreli, ale duchovne. Na základe duchovnej smrti na seba zobrali dedičný hriech. Zaujímavá je však reakcia Boha :

Kniha Genezis 3:22

"Potom im Pán, Boh, povedal: „Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol, a nežil naveky!"

Komentár : Takže "strom poznania" bolo niečo čo dokázalo človekovi otvoriť oči a ukázať mu cestu ako získať večný život. Boh si však neželal aby ľudia žili naveky, a preto im zakázal jesť zo stromu poznania. Keď aj napriek zákazu z neho jedli, vyhostil ich z raja, lebo už mali otvorený zrak a žili by v raji naveky. To si však Boh neprial.

____________________________

2 : V prach si v prach sa obrátiš

Kniha Genezis 3:19

"V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš!"

Komentár : Toto bude koniec každého človeka - obrátenie sa na prach. Nijaký posmrtný život sa tu nespomína, iba zmena na prach.

___________________________

3 : Jakub oplakáva Benjamína

Kniha Genezis 37: 33-35

"33 Keď si to obzrel, povedal: „Tunika môjho syna! Divá zver ho zožrala! Roztrhaný, roztrhaný je Jozef!“ 34 A Jakub si roztrhol šaty, obliekol si smútočný odev a dlhý čas smútil za svojím synom. 35 Hoci sa namáhali všetci jeho synovia a dcéry potešiť ho, nedal sa potešiť a vravel: „V smútku zostúpim do podsvetia k svojmu synovi.“ Tak ho oplakával jeho otec."

Komentár : Jakub oplakával svojho syna Benjamína a nedal sa nijako potešiť. Ak by existoval posmrtný život a Jakub by si toho bol vedomý, nedávalo by zmysel prečo by Jakub tak silno plakal a nedal sa potešiť. Ak však smrť znamenala konečnú, znamenalo by to, že Jakub sa so svojim synom Benjamínom už nikdy nestretne a preto tak horko plakal a nedal sa potešiť.

Nielen Jakub, ale aj Synovia Izraela horko oplakávali Mojžišovu smrť Dt 34:8. Ak Boh v Zákone na Sinaji učil Izraelitov, že existuje posmrtný život, prečo Izraeliti tak horko oplakávali Mojžiša ? Naopak, mali by byť radi, pretože by vedeli, že Mojžiš je už v nebi a netrápi sa ako 120 ročný človek na Zemi Dt 34:7. Podobne oplakávali aj Árona Nm 20:29

_____________________________

4 : Ráchelina identita zmizne ak neporodí dieťa

Kniha Genezis 30: 1-3

"1 Keď Ráchel videla, že ona nerodí Jakubovi, žiarlila na svoju sestru a hovorila Jakubovi: „Daj mi deti! Ak nie, tak zomriem!“ 2 Jakub sa namrzel na Ráchel a povedal jej: „Vari som ja na mieste Boha, ktorý ti odoprel plod života?“ 3 Ona mu však povedala: „Hľa, tu je moja slúžka, Bala. Obcuj s ňou, nech porodí na mojich kolenách a nech mám aspoň od nej synov!"

Komentár : Ráchel videla ako jediné možné riešenie zachovanie svojej identity vo svojich potomkoch. To by však nijako nebolo možné pokiaľ by existoval posmrtný život. V prípade existencie posmrtného života by Ráchelina identita nezanikla, ani keby potomkov nesplodila. Podobne o tom píše aj Dt 25:6

Kniha Deuteronómium 25:6

"prvorodeného syna, ktorého bude mať od nej, pomenuje po zomrelom bratovi, aby jeho meno nebolo vytreté z Izraela."

Komentár : Je to teda potomstvo, ktoré zabezpečuje zomrelému jeho identitu, a nie vybájnený posmrtný život.

______________________________

5 : Lot vidí veľké milosrdenstvo v zachovaní jeho života Bohom

https://magazin.pluska.sk/faktyx/fakty-x-sodoma-gomora-kde-lezali-bajne-biblicke-mesta

Kniha Genezis 19:19

"Zaiste tvoj služobník našiel milosť pred tebou, veď si mi preukázal veľké milosrdenstvo, keď si zachoval môj život, ale na vrchoch sa nebudem môcť zachrániť! Aby ma azda nestihlo nešťastie, aby som nezomrel."

Komentár : Lot vidí veľké milosrdenstvo v tom, že ho Boh nezahubil pri zničení Sodomy Gomory. Lot však bol spravodlivý. Ak posmrtný život existoval, okamžitou záhubou by si získal miestenku v nebi, no tým že prežil, nielenže sa do neba hneď nedostal, ale ešte aj hrozilo, žeby časom odpadol od viery, a nakoniec skončil v pekle.... Pre Lota by teda bolo oveľa väčšie milosrdenstvo to, ak by zomrel v čase keď bol spravodlivý - počas záhuby Sodomy Gomory.

_____________________________

6 : Izmael sa pominul

Kniha Genezis 25:17

"A toto sú dni Izmaelovho života: stotridsaťsedem rokov. Potom sa pominul a zomrel a pripojil sa k svojmu ľudu."

Komentár : Výraz "pominul" nie je moc optimistický. Vyraz "pominul" sa totiž hodí na označenie niečoho čo prestalo existovať a už nikdy viac existovať nebude. Výraz "zomrel" označuje fyzickú smrť na Zemi, a výraz "pominul" je odlišný doplňujúci výraz upresňujúci, že ten čo na Zemi fyzicky zomrel už viac neexistuje. Jeho identita sa vyparila.

PS : V biblii sa vždy výraz "pominú/ť" používa na vyjadrenie niečoho čo zmizlo, a už nikdy viac existovať nebude.

https://www.mojabiblia.sk/search/?searchtext=pomin%C3%BA

____________________________

7 : Odmena a tresty

Odmena pre tých, čo zachovávajú Božie prikázania bude zachovanie a prenáramné rozmnoženie potomstva Gn 13:16; Gn 22:17; Dt 30:19; Dt 25: 5-6, úroda a panovanie nad ostatnými národmi Dt 28 kap. Neposlúchanie bude viesť k vymretiu na Zemi, a k zotročeniu Dt 28 kap.

To sú podmienky zmluvy medzi Izraelom a Jahvem. Nijaký posmrtný život v nebi, či v pekle sa tu nespomína, preto ani nemôže byť platný, lebo sa nenachádza v Božej zmluve, ktorá je Izraelitov i Neizraelitov Nm 15:16 a ktorá je večne platná Dt 29:29; Dt 11:1 a ku ktorej nemožno nikdy nič pripísať, či odobrať Dt 13:1;Dt 18:5;Dt 11:8

_____________________________

8 : 5 kníh Mojžišových je večný Zákon ku ktorému sa nesmie nič pridať

Boh jasne učil, že 5 kníh Mojžišových (Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuterónium) je pre Izraelčanov, ako i cudzincov Nm 15:16 večne platný Zákon Dt 29:29; Dt 11:1 ku ktorému nie je možné nič pridať, ani z neho nič odobrať Dt 13:1;Dt 18:5;Dt 11:8

Kniha Numeri 15:16

"Ten istý zákon a to isté právo je platné pre vás aj pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava."

Kniha Deuteronómium 29:29

"Čo je tajné, to patrí Pánovi, nášmu Bohu; čo je zjavné, to je pre nás a našich synov až naveky: aby sme plnili tento zákon až do ostatného slova."

Kniha Deuteronómium 11:1

"Miluj teda Pána, svojho Boha, a zachovávaj jeho pravidlá, zákony, nariadenia a príkazy v každý čas!"

Kniha Deuteronómium 13:1

"Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte; nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš."

Kniha Levitikus 18:5

"Preto zachovávajte moje ustanovenia a moje príkazy! Kto ich bude plniť, bude z nich žiť. Ja som Pán!"

Kniha Deuteronómium 11:8

"máte zachovávať všetky príkazy, ktoré vám ja dnes nariaďujem, aby ste boli silní, aby ste vtiahli a zaujali krajinu, do ktorej chcete vojsť, aby ste ju vlastnili"

__________________________

9 : Z histórie

Open book with history doodles and lettering. Education vector illustration.

https://www.istockphoto.com/search/2/image?mediatype=illustration&phrase=history+book

Viera Izraelitov v neexistenciu posmrtného života, panovala aj dlhé roky potom, čo dostali od Boha Zákon na Sinaji. Žalmista Dávid píše :

Žalmy 115 : 17-18

"17 Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu, ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania. 18 Lež my, živí, velebíme Pána odteraz až naveky. ALELUJA."

Žalmy 30:10

"Aký úžitok by bol z mojej krvi, keby som v zemi skazu vzal? A či ťa prach môže velebiť alebo hlásať tvoju vernosť?"

__________________________

Dávidov Syn Šalamún zas napísal :

Kazateľ 9:9

"Užívaj život so ženou, ktorú miluješ, po všetky dni svojho nestáleho života, ktorý ti dal (Boh) pod slnkom, po všetky dni svojej márnosti. Lebo to je tvoj podiel zo života a zo všetkých tvojich námah, ktorými sa ustávaš pod slnkom."

Kniha Kazateľ 3: 19-21

"19 Lebo (hračkou) osudu sú Adamovi synovia, (hračkou) osudu sú (aj) zvieratá - veď ich osud je rovnaký. Ako zomiera on, tak zomierajú aj ony, rovnaký dych života má všetko - človek ničím nevyniká nad zvieratá. 20 Všetko odchádza na spoločné miesto; ako bolo všetko vzaté z prachu, tak sa všetko do prachu navracia. 21 Kto vie, či sa dych života Adamových synov vznáša k výsostiam a dych života zvierat zostupuje zasa dolu k zemi? 22 A tak som videl, že pre človeka niet lepšieho, ako radovať sa zo svojich diel, lebo to je jeho podiel. Veď kto by ho mohol zaviesť tam, kde by videl, čo sa v budúcnosti stane?"

Komentár : Kazateľ učí o tom, že nikto nevie či posmrtný život existuje, je to veľmi neisté, preto je lepšie žiť tu a teraz a užívať si života tu na Zemi.

___________________________

Prvé celistvé zmienky o existencii posmrtného života sa objavujú až v prorokoch Oz 6:2; Ez 37:3; Dan 12:2..., teda v knihách Starého Zákona vzniknutých až 500 - 700 rokov potom čo dostali Izraeliti od Boha Zákon na Sinaji

Kniha proroka Ozeáša 6:2

"Oživí nás po dvoch dňoch, na tretí deň nás vzkriesi a žiť budeme pred jeho tvárou."

Kniha proroka Ezechiela 37:3

"A riekol mi: „Syn človeka, ožijú tieto kosti?“ Odpovedal som: „Pane, Bože, to ty vieš."

Kniha proroka Daniela 12:2

"A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na hanbu a večnú potupu."

V čase Ježiša sa už viera v existenciu posmrtného života stala medzi Izraelitmi rozšírenou. V tom čase sa náboženská spoločnosť rozdeľovala na 2 skupiny - Farizeji a Saduceji. Farizeji verili v posmrtný život, kým Saduceji v posmrtný život neverili a za Bohom inšpirovaných považovali IBA 5 kníh Mojžišových (tak je to aj správne).

https://sk.wikipedia.org/wiki/Saducej

______________________________

Záverom :

https://emilyardenauthor.wordpress.com/2015/07/25/have-you-finished-your-book-really-heres-a-checklist-writing-novel-book-finishing/

Biblia o posmrtnom živote neučí. Knihy mimo 5 kníh Mojžišových (Tóra) netvoria Bohom inšpirované spisy, pretože si protirečia s knihami Tóry, ktoré zakazujú pridávanie nových kníh a nového učenia. Knihy Tóry mali byť večné a nikdy sa nemalo k nim nič nového pridať Dt 13:1;Dt 18:5;Dt 11:8; Dt 29:29; Dt 11:1. Posmrtný život je oveľa lepšie hľadať v mimozemšťanoch, alebo vo všeobecnom Bohu než v knihách Boha Jahveho - pozri https://www.vedeckeokienko.sk/posmrtny-zivot/