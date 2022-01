Je Ježiš Boh ? Iba tak vo sne

_

JEŽIŠOVE VEDECKÉ ROZPORY

1 : Ježiš si myslel, že hviezdy sú len malé svietiace objekty umiestnené tesne nad zemským povrchom

2 : Ježiš ukázal apoštolovi Jánovi v zjavení plochú Zem

3 : Ježiš učí, že, Boh sa stará o nebeské vtáctvo

4 : Ježiš učí, že horčičné semienko je najmenšie zo všetkých semien a že z neho vyrastie strom.

5 : Ježiš viac menej nesprávne určuje predpoveď počasia

6 : Ježiš učí, že epilepsiu spôsobujú zlí duchovia a lieči sa exorcizmom.

7 : Ježiš si myslel, že mesiac je zdrojom svetla

8 : Ježiš učí, že človek nedokáže zistiť odkiaľ prichádza a kam smeruje vietor

9 : Ježiš si myslel, že semeno vyklíči len vtedy ak v zemi odumrie

10 : Ježiš si myslel, že človek má vedomie a premýšľa vo svojom srdci a nie v mozgu.

11 : Ježiš veril vo stvorenie a popieral evolúciu

12 : Ježiš veril tomu, že celosvetová potopa sa naozaj odohrala

JEŽIŠOVE TEOLOGICKÉ ROZPORY

1 : Ježiš učil, že koniec sveta príde hneď po zničení Jeruzalemského chrámu, ešte za Ježišovej generácie a skôr než by stihli kresťania rozhlásať evanjelium po všetkých izraelských mestách

2 : Ježiš cituje nesprávny Starozákonný verš

3 : Ježiš nesprávne prorokuje, že bude jedno stádo, jeden pastier

4 : Ježiš si nesprávne myslel, že Mojžiš o nom písal

5 : Ježiš nesprávne prorokuje, že Natánel bude svedok zostupovania Božích anjelov na Ježiša

6 : Ježiš nesprávne prorokuje že veriaci v Krista budú odolní voči hadiemu uštipnutiu a jedom

7 : Ježiš nesprávne prorokuje, že veriaci v Krista budú robiť väčšie zázraky ako Ježiš

JEŽIŠOVE PROTIREČENIA :

1 : Ježiš sa modlí za to, aby nebol ukrižovaný

2 : Ježiš prikazuje svojim učeníkom aby v oblasti teológie poslúchali farizejov a zákonníkov

3 : Ježišove úspešné vyliečenie až na druhý pokus

ABSURDNOSTI :

1 : Ukrižovaný Boh

ABSENCIA ZÁZRAKOV – MIMOKREŤANSKÍ AUTORI

_____________________________________

Celé kresťanstvo považuje Ježiša za všemohúceho premúdreho Boha. No na to, že bol Ježiš všemohúcim Bohom sa až pričasto mýlil, a nemal základne znalosti v mnohých odvetviach.

______________________________________

JEŽIŠOVE VEDECKÉ ROZPORY

1 : Ježiš si myslel, že hviezdy sú len malé svietiace objekty umiestnené tesne nad zemským povrchom

Evanjelium podľa Matúša 24:29

„Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú.“

Zjavenie apoštola Jána 8:10

„Zatrúbil tretí anjel. A z neba spadla veľká hviezda, horiaca ako fakľa, a padla na tretinu riek a na pramene vôd.“

Komentár : Ježiš hovorí o tom, že pri konci sveta budú z neba padať hviezdy a Janovi vo videní ukázal že jedna hviezda o veľkosti 1/3 všetkých riek padne i na Zem. Ibaže to nie je možné, pretože len jedna hviezda je XYZ násobne väčšia než celá Zem. Nie je preto možné vidieť aby na tretinu Zeme dopadla čo i len jedna hviezda . Ježiš to však nevedel, vtedy si ľudia vrátane Ježiša mysleli, že hviezdy na nebi sú len malé svietiace objekty nachádzajúce sa tesne nad zemským povrchom.

________________________________________

2 : Ježiš ukázal apoštolovi Jánovi v zjavení plochú Zem

Zjavenie Jána 7:1

„1 Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvoro zemských vetrov, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom.“

Komentár : Uhol je v matematike sklon medzi dvoma stranami. 4 uhly má štvorec, obdĺžnik, alebo kosoštvorec, nikdy však nie guľa. Ježiš ukázal Jánovi štvoruholníkovu plochú Zem.

_____________________________________

3 : Ježiš učí, že, Boh sa stará o nebeské vtáctvo

Evanjelium podľa Matúša 6:26

„26 Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?“

Komentár : Ježiš hovorí, že Boh ich kŕmi. Ale ak je to tak, robí v tom pekelne mizernú prácu. Väčšina vtákov uhynie pred opustením hniezda a tých pár, ktorým sa podarí lietať, čoskoro zomiera bolestivou smrťou od hladu, predátorstva, alebo choroby. Ježišovmu laickému pohľadu ako neodborníka sa zrejme sa pri pohľade na vtákov na prvý pohľad zdalo, že vtáci majú o potravu postarané, ibaže skúsený biológ, ktorý vtáctvo detailne skúma vie, že to nie je pravda.

______________________________________

4 : Ježiš učí, že horčičné semienko je najmenšie zo všetkých semien a že z neho vyrastie strom.

Evanjelium podľa Matúša 13: 31-32

31 Predniesol im ešte iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. 32 Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“

Komentár : Nie je najmenšie, existujú menšie semienka, ako sú napr. semienka orchidey. Z Horčičného semienka nevyrastie strom, ale rastlina.

________________________________________

5 : Ježiš viac menej nesprávne určuje predpoveď počasia

Evanjelium podľa Matúša 16: 2-3

„2 Ale on im povedal: „Keď sa zvečerí, hovorievate: »Bude pekne, lebo sa červenie nebo;« 3 a ráno: »Nebo je zachmúrené a červené, dnes bude búrka.« Vzhľad oblohy viete posúdiť, a znamenia časov neviete!“

Komentár : Tento výrok je však len čiastočne pravdivý, zhruba na 50%. Platí vtedy pokiaľ sa mraky cez krajinu pohybujú so západu na východ, no pokiaľ sa pohybujú z juhu na sever, neplatí.

_______________________________________

6 : Ježiš učí, že epilepsiu spôsobujú zlí duchovia a lieči sa exorcizmom.

Evanjelium podľa Lukáša 9: 37-42

„37 Keď na druhý deň zostúpili z vrchu, išiel mu v ústrety veľký zástup. 38 Tu vykríkol akýsi muž zo zástupu: „Učiteľ, prosím ťa, pozri sa na môjho syna, je to moje jediné dieťa! 39 Hľa, zmocňuje sa ho duch, z ničoho nič kričí, hádže ním, až mu ide pena; ťažko ho opúšťa a týra ho. 40 Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli.“ 41 Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokedy mám byť ešte s vami a trpieť vás? Priveď sem svojho syna.“ 42 Ako prichádzal, zlý duch ho zhodil a zmietal ním. Ježiš nečistému duchu pohrozil, chlapca uzdravil a vrátil ho jeho otcovi.“

Komentár : Dnes sa epilepsia lieči antipsychotikami, a to veľmi úspešne na rozdiel od dnešného exorcizmu. To len nasvedčuje tomu, že za epilepsiou nestoja zlí duchovia, ale mozog človeka, a nelieči sa to exorcizmom ale liekmi.

____________________________________

7 : Ježiš si myslel, že mesiac je zdrojom svetla

Evanjelium podľa Matúša 24:29

„29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú.“

Komentár : Mesiac Ježiš označuje ako „svetlo“ a za objekt ktorý „vydáva svetlo“. Ibaže to nie je pravda, mesiac neprodukuje svetlo, on svetlo odráža od slnka ! Preto výraz ktorý ho pomenováva ako „svetlo“ je vysoko zavádzajúci. V takom prípade by sa mohol každý objekt na Zemi označovať ako „svetlo“ pretože každý objekt na Zemi viac či menej odráža svetlo.

__________________________________

8 : Ježiš učí, že človek nedokáže zistiť odkiaľ prichádza a kam smeruje vietor

Evanjelium podľa Jána 3:8

8 Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“

Komentár : Ježiš hovorí, že nikto nevie, odkiaľ vietor fúka a kam smeruje. V tom sa však, samozrejme mýlil. Smer a rýchlosť vetra sa dajú ľahko merať.

__________________________________

9 : Ježiš si myslel, že semeno vyklíči len vtedy ak v zemi odumrie

Evanjelium podľa Jána 12:24

„Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, zostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľa ovocia.“

Komentár : Ježiš sa mýlil so semenami. Ak semienko zomrie, zomrie. Novú rastlinu vytvorí len vtedy, ak zostane nažive (v kľudovom štádiu), kým nevyklíči. Mŕtve semená neprinášajú žiadne ovocie.

__________________________________

10 : Ježiš si myslel, že človek má vedomie a premýšľa vo svojom srdci a nie v mozgu.

Evanjelium podľa Lukáša 5:22

„Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal im: „O čom to premýšľate vo svojich srdciach!“

Komentár : Ježiš si myslel, že myšlienky sa nachádzajú v srdci a nie v mozgu.

_________________________________

11 : Ježiš veril vo stvorenie a popieral evolúciu

Evanjelium podľa Matúša 19:4

„On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril“

Komentár : Ježiš si myslel, že človek existuje od počiatku ako človek, a nevyvíjal sa z opíc až do dnešnej podoby. To je však veľký omyl, evolúcia je už dávno vedecky dokázaná

__________________________________

12 : Ježiš veril tomu, že celosvetová potopa sa naozaj odohrala

Evanjelium podľa Lukáša 17:27

„Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.“

Komentár : Dnes už však existujú geologické, paleontologické a historické dôkazy, že k celosvetovej potope nikdy nedošlo – pozri

___________________________________

JEŽIŠOVE TEOLOGICKÉ ROZPORY

1 : Ježiš učil, že koniec sveta príde hneď po zničení Jeruzalemského chrámu, ešte za Ježišovej generácie a skôr než by stihli kresťania rozhlásať evanjelium po všetkých izraelských mestách

A : Evanjelium podľa Matúša 10: 11-23

„11 Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. 12 Keď vojdete do domu, pozdravte ho! 13 Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. 14 A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. 15 Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. 16 Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. 17 Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach 18 a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. 19 Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. 20 Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. 21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.“22 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.“

Komentár : Ježiš učil, že jeho druhý príchod nastane skorej než by stihli jeho učeníci evanjelium kázať po všetkých Izraelských mestách. Ibaže všetky izraelské mestá už evanjelium počuli a koniec sveta nenastal.

B : Evanjelium podľa Matúša 24: 1-36

1 Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. 2 On im však povedal: „Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené.“ 3 Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“ 4 Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 5 Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.« A mnohých zvedú. 6 Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie. 8 Ale to všetko bude len začiatok útrap. 9 Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. 13 Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 14 Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. 15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: 16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 17 kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18 a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte. 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 25 Hľa, hovorím vám to vopred. 26 Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte. 27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka. 28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. 29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý. 32 Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. 33 Tak aj vy; až uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.

Komentár : V 15 verši hovorí Ježiš o spustošení Jeruzalemského chrámu (svätého miesta). Vo veršoch 16-28 sa hovorí o dňoch Jeruzalemského spustošenia. V 29 verši Ježiš hovorí, že príde hneď PO Jeruzalemskom súžení. V 34 verši Ježiš ujasňuje, že tento koniec sveta príde ešte za života Ježišových rovesníkov – pokolenia.

Jeruzalemský chrám bol dobytý v roku 71 Rímanmi, no žiaden koniec sveta hneď po týchto dňoch nenastal. Ježiš tiež hovorí, že evanjelium bude kázané všetkým národom a potom príde koniec. Podľa Pavla bolo evanjelium kázané po celej Zemi Rím. 10:18. V tom čase Pavol a vtedajší Izraeliti považovali územie Malej Ázii a Severnej Afriky za „celú Zem“.

_________________________________________

2 : Ježiš cituje nesprávny Starozákonný verš

Evanjelium podľa Lukáša 24: 45-47

„45 Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, 46 a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych 47 a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov.“

Komentár : V Starom Zákone neexistuje verš, ktorý by hovoril o tom, že Mesiáš zomrie a bude vzkriesený na tretí deň. Niektorí kresťania sa však odvolávajú na verš Ozeáša 6: 1-3



„1 Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on nás poranil a on nás uzdraví, udrel nás, ale ošetrí. 2 Oživí nás po dvoch dňoch, na tretí deň nás vzkriesi a žiť budeme pred jeho tvárou. 3 Poznajme, usilujme sa poznať Pána: jeho východ je pripravený sťa zora a príde nám ako včasný dážď i ako dážď neskorý na zem.“

Komentár : Ako však z kontextu vidíme, nijaký Mesiáš sa tu nespomína, namiesto toho sa tu používa vzkriesenie na tretieho dňa, ktoré autor aplikuje na všetkých ľudí – „oživí nás… vzkriesi nás“.

_____________________________________

3 : Ježiš nesprávne prorokuje, že bude jedno stádo, jeden pastier

Evanjelium podľa Jána 10:16

„16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.“

Komentár : Ježiš prorokuje o tom, že potom čo privedie pohanov do jeho cirkvi bude jedno stádo a jeden pastier. Ibaže toto sa nesplnilo, kresťanstvo nie je jednotné, ale je rozdelené na mnohé denominácie – RKC, pravoslávny, orientálne cirkvi, protestanti….

____________________________________

4 : Ježiš si nesprávne myslel, že Mojžiš o nom písal

Evanjelium podľa Jána 5: 45-47

„45 Nemyslite si, že ja budem na vás u Otca žalovať. Iný na vás žaluje: Mojžiš, do ktorého skladáte svoju nádej. 46 Lenže keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal. 47 Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám?!“

Komentár : Kresťania citujú tento verš

Kniha Deuterónium 18: 18-19

„18 Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, svoje slová vložím do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. 19 Kto však nebude počúvať na jeho slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, na tom sa ja pomstím.“

Komentár : Ako však vidíme, tento výrok sa nedá nijako ani len s náznakom napasovať na Ježiša. Na základe tohto výroku sotva mohli Izraeliti veriť v Ježiša, lebo výrok je tak veľmi všeobecný, že neupresňuje meno proroka, nespomína Mesiáša a dokonca nehovorí ani len o období kedy má tento prorok prísť.

___________________________________

5 : Ježiš nesprávne prorokuje, že Natánel bude svedok zostupovania Božích anjelov na Ježiša

Evanjelium podľa Jána 1: 49-51

„49 Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ 50 Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“ 51 Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“

Komentár : V Novom Zákone ani v kresťanskej Tradícii sa udalosť pri ktorej Natánel videl zostupovať Božích anjelov na Ježiša nikde nespomína !

_________________________________

6 : Ježiš nesprávne prorokuje že veriaci v Krista budú odolní voči hadiemu uštipnutiu a jedom

Evanjelium podľa Marka 16: 17-20

„17 A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, 18 hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“19 Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. 20 Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.“

Komentár : Veriaci v Krista majú byť podľa Ježišovho proroctva odolní voči hadiemu uštipnutiu.. prečo však dnes nemáme žiadne záznamy o tom, že by kresťania prežili uštipnutie od jedovatého hada, bez toho aby vyhľadali lekársku pomoc ? Ročne je hadmi uhryznutých 5,4 milióna ľudí. To by potom znamenalo, že každoročne by sme mali čítať o státisícoch prípadoch kedy kresťan prežil uštipnutie bez lekárskej pomoci. Realita je však taká, že sa tak nestalo ani len raz !

________________________________

7 : Ježiš nesprávne prorokuje, že veriaci v Krista budú robiť väčšie zázraky ako Ježiš

Evanjelium podľa Jána 5:20

„Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí; a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali.“

Evanjelium podľa Jána 14:12

„Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! „Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.“

Komentár : Veriaci v Krista budú robiť väčšie zázraky ako samotný Ježiš. Prečo však dnes neexistuje ani jeden kresťan, ktorý by robil čo i len z desatiny také zázraky ako Ježišove biblické zázraky ?

_______________________________

JEŽIŠOVE PROTIREČENIA

1 : Ježiš sa modlí za to, aby nebol ukrižovaný

Evanjelium podľa Matúša 26: 37-39

„37 Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli naňho smútok a úzkosť. 38 Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou! Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“

Komentár : Je zaujímavé ako prudko Ježiš mení svoje názory. V Mt 17:22; Mt 20:18; Mt 26:2; Mk 9:31;Mk 10:33;Lk 9:44 sebavedome prehlasoval, že prišiel na svet aby vykúpil ľudstvo svojim ukrižovaním, no v Mt 26: 37-39 zrazu prosí svojho Otca aby nebol ukrižovaný….

________________________________

2 : Ježiš prikazuje svojim učeníkom aby v oblasti teológie poslúchali farizejov a zákonníkov

Evanjelium podľa Matúša 23: 1-3

1 Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: 2 „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. 3 Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú.

Komentár : Práve farizeji a zákonníci boli tými, kto na základe teológie presviedčal ľudí, že Ježiš je falošný prorok porušujúci zákony Tóry Mk 2:24; Jn 9:16; Lk 7:30;….. Nedáva preto žiaden zmysel, prečo Ježiš odporučil v oblasti teológie počúvať farizejov a zákonníkov, ktorí dodnes považujú Ježiša za falošného proroka ?

______________________________

3 : Ježišove úspešné vyliečenie až na druhý pokus

Evanjelium podľa Marka 8:24

„22 Tak prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol. 23 On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“ 24 Ten sa pozrel a povedal: „Vidím ľudí; zdá sa mi, akoby stromy chodili. 25 Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne.“

Komentár : Vyzerá to tak, že aj majster tesár sa občas uťne….

_____________________________

ABSURDNOSTI :

1 : Ukrižovaný Boh

Evanjelium podľa Matúša 26:28

„toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.“

Evanjelium podľa Jána 19:16

„Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša.“

Komentár : Prečo by všemohúci Boh, ktorý by mohol odpustiť všetky hriechy celému svetu lusknutím prsta, si vybral pre seba ten najbolestivejší spôsob – samoukrižovanie ? V Mt 26: 37-39 sa dokonca Ježišovi do toho ukrižovania moc ísť nechcelo….

_________________________________

ABSENCIA ZÁZRAKOV - MIMOKREŤANSKÍ AUTORI :

Ak by sa malo stať nasledovné, že by Ježiš robil veľké zázraky v celom Izraeli ako nám o tom píšu evanjeliá, povesť o ňom by sa rozšírila na celý blízky východ až do susednej severnej Afriky. O jeho zázrakoch by písalo množstvo vtedajších žijúcich historikov, IBAŽE nič takého sa nedeje ! Od roku 30-200 máme IBA 5 mimo kresťanských záznamov o Ježišovi, pričom IBA v jednom z nich, v Mišnah, a aj to až v roku 220 sa spomína, že robil nejaké zázraky. Iba jedno mimo kresťanské svedectvo za prvé 2 storočia, to je strašne málo, od niekoho kto mal údajne robiť veľké zázraky v celom Izraeli !

1 : Josephus Flávius (r.66-70)

„Protože Ananos mal takú povahu, usúdil, že je vhodná chvíľa, keď Festus bol mŕtvy a Albinus bol ešte na ceste a zvolal zasadnutie soudcov, priviedol pred neho Jakuba, brata Ježiša, zvaného Kristus, a niektorých iných. Obvinil ich z porušovania zákonov a predal ich k ukameňovaniu.“

Antiquitates Judaicae 20,9,1

2 : Mišnah (r.220)

„V predvečer veľkonočný bol zavesený na drevo Ježiš, Galilejský čarodejník, pretože čary robil a izraelský ľud zvádzal k akémusi cudziemu náboženstvu“

Sanhedrin fol. 43

3 : Tacitus (r.55 – 117)

„Aby túto zlú povesť potlačil, Nero ako vinníkov udával a najvyberanejšími trestami trestal tých, ktorí pre svoje hanobné skutky od ľudu nenávidení a kresťanmi nazývaní boli. Pôvodca tohto mena Kristus bol za panovania Tiberia od miestodržiteľa Pontského Piláta popravený“

Annales XV, 44

4 : Suetonius (r.70 – 130)

„…..Židov pre Krista ustavične sa búriacich vyhnal z Ríma“

Vita Divi Clavdii, 25

5 : Plínius mladší (r. 111-113)

„…mali obyčaj schádzať sa určitého dňa pred svitaním a spoločne Kristovi ako Bohu vzdávať chválu a prísahou sa zaväzovať nie k nejakým zločinom, ale aby ani krádeže ani prepadnutiu ani cudzoložstva sa nedopúšťali ani vieru nerušili ani zverené veci nezapreli, keď by o ne boli požiadaní“

Epistvlarvm Libri Decem X, 96