Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže !

Včerajšie výsledky z minuloročného sčítania obyvateľstva priniesli zaujímavé výsledky. Zistilo sa, že počet katolíkov sa znížil z 62% na 55,8%. Hoci ide o zníženie, stále ide o vysoké číslo. Naozaj sa na Slovensku nachádza okolo 56% katolíkov ? Osobne si myslím, že nie. Ok, katolíkov, ktorí sú katolíkmi len na papieri, tých 56% na Slovensku naozaj je. Koľko je však katolíkov, ktorí sú aj aktívnymi katolíkmi, chodia na sviatosti, do kostola, pravidelne sa modlia, poznajú pravidlá katechizmu a desatoro ? Odhadujem takýchto katolíkov na maximálne 4-5% prinajlepšom. Existuje viacero možností ako odhadnúť počet aktívnych katolíkov na Slovensku

1 : Počet žiakov v materských a v základných cirkevných školách

Z obrázkov vidíme, že počet žiakov v materských cirkevných školách bol v roku 2018 3,11%. Počet žiakov základných cirkevných škôl tvorí v roku 2018 5,8%.

Komentár : Zabudli katolícky rodičia dávať svoje deti na cirkevné školy ?

2 : Nízke volebné preferencie katolíckej strany KDH

Tradičná katolícka strana, ktorá je bezpochyby najkatolíckejšou stranou zo všetkých politických strán sa v rokoch 2016; a 2020 nedostala ani len do parlamentu s výsledkom pod 5% !

3 : Nízka facebooková sledovanosť katolíckej televízie a katolíckych webových stránok

Najznámejšia katolícka televízia TV Lux má zhruba 63 tisíc sledovateľov, čo je len okolo vyše 1% populácie. Návštevnosť katolíckych skupín sa pohybuje od tisíciek až po desaťtisíce.

Komentár : Nemá snáď 98% katolíkov facebook ?

4 : Počet ľudí chodiacich na omšu

Podľa katolíckeho katechizmu je pre každého katolíka povinné chodiť do kostola na omšu každú jednu nedeľu v týždni. Počas koronavírusu boli kostoly zavreté, a katolíci sa mohli omše zúčasťňovať len skrze televízne vysielania. Katolícka televízia TV LUX počas uzavretých kostolov pravidelne vysielala omše. Nedeľné omše sledovalo štvrť milióna divákov, čo je okolo 5% slovenskej populácie.

Iný príklad. V Bratislave je 45 rímskokatolíckych kostolov. Priemerný počet vysluhovaných omší na jeden kostol v nedeľu je okolo 4. To je okolo 180 omší v Bratislave počas nedele. Ak na jednu omšu príde v priemere 100 ľudí, je to 18 tisíc ľudí, čo je len okolo 4,3% obyvateľstva Bratislavy. To úzko sedí aj s hore uvedeným 5% údajom.

5 : Počet ľudí, ktorí osobne navštívili pápeža

V septembri prišiel pápež František na Slovensko. Miesta pre hromadné podujatia boli košický futbalový štadión, Prešov, Šastín.

Do Prešova prišlo okolo 16 tisíc ľudí.

Na košický futbalový štadión okolo 20 tisíc ľudí.

Do Šastína prišlo okolo 20 tisíc ľudí, hoci potencionálna kapacita bola i nad 100 tisíc ľudí. Ako však z obrázku vidíme, množstvo priestoru zostalo voľného.

Komentár : Osobne videlo pápeža okolo 56 tisíc Slovákov, čo je len okolo 1,12% obyvateľstva. Toto číslo je však pravdepodobne ešte o niečo nižšie, pretože časť návštevníkov boli cudzinci, a niektorí Slováci navštívili viac než jedno pútnické miesto.