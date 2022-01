Ježišova identita sa stratila vo vzduchoprázdne

https://www.learnreligions.com/profile-of-jesus-christ-701089

Človek menom Ježiš Kristus mal údajne pred 2000 rokmi hlásať ľudstvu svoje evanjelium, ktoré nás má zachrániť a spasiť nás. Ak Ježiš naozaj niečo hlásal, je nevyhnutné zistiť čo presne hlásal, ibaže ako dnes môžeme vedieť, čo Ježiš hlásal pred 2000 rokmi ?

Je preveľká škoda, a Ježišovi týmto dávam svoju výčitku, že v čase kedy hlásal svoje evanjelium neexistovali kamery, fotoaparáty, či zvukové zariadenia, miestne noviny. V takom prípade by nebolo ťažké zistiť, čo Ježiš hlásal. Keď chcel teda Ježiš zdeliť celému svetu tak dôležité posolstvo, ktoré malo zachrániť celú našu planétu, mal tak spraviť v dnešnej dobe, kedy sú všade kamery, fotoaparáty, a vedecká obec dnes dokáže odhaliť hocijakých podvodníkov, ktorí sa druhých snažia oklamať "zázrakmi".

OK, čo sa stalo sa už neodstane, ako však teda zistíme, čo Ježiš hlásal v 1 storočí ? Nuž, dnes budú kresťania apelovať na bibliu, že bibliu napísali Ježišovi apoštoli v 1 storočí, ktorí boli očitými svedkami Ježišových zázrakov, a bla bla bla...... Ok, biblickými spismi naozaj disponujeme, a evanjeliá či Pavlove spisy tvrdia o tom, že boli Ježišovými učeníkmi a priamymi svedkami, ibaže problém je ten, že žiaden takýto biblický spis z 1 storočia neexistuje ! Ak si totiž niekto myslí, že my disponujeme originálnymi evanjeliami napísanými v roku 80-100 je na omyle. Originál sa nezachoval. Najstaršie nájdené evanjelia a celkovo biblické rukopisy sa na základe radiokarbonovej metódy datujú až do polky 4 storočia, a patrí tu Vatikánsky a Sinajský kódex. Staršie biblické rukopisy nemáme. To čo máme sú teda spisy o Ježišovi, ktoré boli napísané až 350 rokov PO Ježišovom narodení !

V prípade Starého zákona je táto situácia ešte horšia. Nedisponujeme hebrejským originálom, ktorý by napísal priamo Mojžiš a datoval sa do obdobia 1200 pred n.l. Nami najstaršie nájdená hebrejská biblia je až z 11 storočia nášho letopočtu a volá sa Leningradský kódex. Inak povedané, to čo máme sú spisy, ktoré boli napísané až 2100 rokov po údajnom Izraelskom Exoduse ! Staršími biblickými rukopismi nedisponujeme. My teda nemôžeme mať vôbec žiadnu istotu, čo sa nachádzalo v kresťanských či v hebrejských origináloch. Medzi originálmi a najstaršími nám známymi spismi totiž leží obrovská priepasť.

Otázka : Nemohlo to však fungovať tak, že biblické príbehy sa predávali z generácie na generáciu ústnym podaním, pričom existoval len jeden kresťanský prúd ?

Riešenie : Predstava o jednotnom kresťanstve je nezmyselná. Neexistovalo nič také ako združenie všetkých kresťanských cirkví do jednej cirkvi, v ktorej sa predávalo ústne posolstvo z generácie na generáciu. Namiesto toho bolo ranné kresťanstvo rozdrobené na stovky rôznych kresťanských siekt, ako nám o tom píše grécky historik Celsus z 2 storočia :

"10. Kresťanov bolo spočiatku málo a mali rovnaké názory; ale keď sa z nich stal veľký zástup, boli rozdelení a oddelení, pričom každý si želal mať svoju vlastnú individuálnu stranu, pretože to bolo ich cieľom od začiatku . 12. Keďže sú takto oddelení svojimi číslami, navzájom sa zamieňajú, pričom stále majú, takpovediac, jedno meno spoločné, ak si ho skutočne ešte zachovávajú. A to je jediná vec, ktorú sa ešte hanbia opustiť, zatiaľ čo iné záležitosti určujú rôzne sekty inak.

Komentár : Cirkevní otec Origenes citoval viacero z Celsusových výrokov, viacero z nich komentoval a snažil sa vyvrátiť ich tvrdenia. Tento Celsusov výrok však Origenes (r.185-253) neznegoval, čo teda vyzerá tak, že s týmto názorom súhlasil, a nevedel voči nemu protiargumentovať.

O tom, že ranné kresťanstvo nebolo jednotné svedčia aj ostatné fakty, ako je tvorba biblického kánonu,

Ako z obrázku vidíme, jednotliví cirkevní otcovia mali na inšpirované spisy rozdielne názory. Viacerí ranní kresťania považovali za Bohom inšpirované i dnešné apokryfy ako napríklad Skutky Pavlove, Petrova apokalypsa, Didaché, 2 Klementov list Korinťanom, Sibyline proroctvá, Petrovo kázanie, Skutky Apollonove, atd..... Prvý kresťanský autor, ktorí sa zmienil o 27 knihách Nového Zákona ako ho dnes poznáme bol až Atanáz Alexandrijský v roku 350.

2 : Nejednotnosť ranných kresťanov v teologických názoroch

Ranní kresťania neboli jednotní nielen v zozname inšpirovaných spisov, ale ani v kresťanských názorov, a viacero z nich učilo rozdielne učenie, než učí dnes RKC, pravoslávie, protestanti...

1 : Origenes (r.185-253), popredný teológ druhého a tretieho storočia, písal, že duše boli stvorené dlho pred tým, než boli vliate do tela, a existovali v oddelenom stave. Cirkev (najmä pápež Vigilius v roku 543) toto odsúdil: „Ak niekto tvrdí, že ľudské duše existovali pred vtelením (…) a boli zoslané do tiel ako výraz trestu, nech je prekliaty.“

2 : Tertullianus (c.155–c.222) bol rímsky právnik a cirkevný otec. V pojednaní o krste, ktoré napísal, je len zopár viet o krste nemluvniat a Tertulián ho ostro odmieta:

"A tak, podľa okolností a možností a dokonca veku každého jednotlivca, je lepšie oddialiť krst; hlavne ale v prípade malých detí." (De baptismo 18).

Na druhej strane ostatní ranní kresťania ako Cyprián z Kartága (r. 210-258), Origenes (r.185-253) a Hippolytus Rímsky (r.170-236) krst detí podporovali.



3 : Ranní kresťania sa nezhodovali ani v spôsobe krstu

Hippolytus Rímsky (c.170-235/6) prikazoval krst ponorením :

"Má to byť voda tečúca z prameňa, alebo pritekajúca z hôr. Treba to dodržať takto, pokiaľ sa nevyskytne nejaké naliehavá potreba (krstiť). Pri nejakej vytrvalej a neodkladnej potrebe (krstu) použi vodu, akú práve nájdeš. ... A má byť ponorený tretíkrát.“ (Traditio Apostolica 21)

Rovnaký názor zastávalo aj Didaché (r. 80-150), že človek má byť ponorení, a liať voda sa má len vtedy ak nedisponujú studenou vodou :

"1. Čo sa týka krstu, krstite takto: Po uvedenom poučení krstite ponorením do pramenitej vody v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 2. Ak nemáš pramenitú, pokrsti inou. Nemohli by ste studenou, použite teplú. 3. Ak nemáš ani studené, vlej trikrát vodu na hlavu v mene Otca i Ducha Svätého. 4."

Na druhej strane Cyprián z Kartága (r.210–258) Odporúčal, aby sa nikto neznepokojoval len preto, že na chorých sa voda leje alebo sa pokropia, keď prijímajú milosť Božiu“. (List istému vznesenému, 69:12).



4 : Autor Skutkov Pavlových (r.160-200) zas veril tomu, že samopokrstenie je platný krst, čo je niečo, čo dnes neučí žiadna kresťanská cirkev :

"34 Potom vypustili mnoho šeliem; a ona stála s vystretými rukami a modlila sa. Keď skončila modlitbu, otočila sa a uvidela veľkú jamu plnú vody a povedala si: „Teraz prišiel čas, aby som sa umyla.“ A vrhla sa (tam) so slovami: „V mene Ježiša Krista krstím sa v poslednom dni!"

5 : Klement Rímsky zas v 1 liste Korinťanom (r. 80-140) veril tomu, že krvavé obety je stále nutne prinášať, čo je v rozpore s učením dnešných kresťanských cirkví :

"1. Keď je teda nám toto jasné a keď sme nahliadli do hĺbky Božieho poznania, sme povinní v stanovenej dobe konať všetko, čo Pán přikázal.2. Prikázal konať obete aj pobožnosti nie nerozvážne, nie bez patričného poriadku, avšak v stanovenej dobe a hodine. 3. Kde a prostredníctvom koho ich chce konať, to stanovil sám svojou najvyššiu vôľou. Všetko má byť konané s ozajstnou zbožnosťou, aby to bolo jemu príjemné. 4. Blažení, kto konajú obeť v stanovenej dobe; tí sú mu milí. Nechybujú tí, kto zachovávajú zákony Pána. 5. Predpísané sú úkony veľkňazovi, určený je úkon kňazom, aj leviti majú svoju službu. Laik je viazaný pravidlami určenými pre laikoch........ "1. Bratia, každý z nás, ako mu určuje jeho hodnosť, nech svedomito koná bohoslužbu, nech neprekračuje pri svojej službe stanovený poriadok. 2. Bratia, nie všade, ale len v Jeruzaleme sú konané obete ustavičné, prosebné či za hriechy a previnenia. Ani tam však nie sú konané na ktoromkoľvek mieste, ale vpredu pri oltári, keď napred veľkňaz a vyššie uvedení služobníci prezreli prinesenú obeť. 3. Tí, ktorí konajú proti Božiemu želaniu, sú potrestaní smrťou. 4. Vidíte, bratia, čím väčšieho poznania sme hodní, tým väčšiemu nebezpečenstvu sme vystavení."

6 : Metod z Olympu (?-c.311) biskup v lýkijskom Olympu odmietal celibát. Napísal:

„Pretože Boh stále pracuje a pokračuje v tvorení ľudstva, nikto by sa nemal opovažovať pohŕdať aktom, ktorý dáva život. Veď ani Všemohúci sa nehanbia svojimi najčistejšími rukami tento akt dokonávať. Bolo by absurdné zakazovať manželský styk."

Na druhej strane Eusébios Cézarejský (263–339) celibát podporoval . Napísal: "Je vhodné, že tí, ktorí sú v kňazstve a zastávajú boží úrad, musia byť po vysviacke zdržanlivý od manželského pohlavného styku." (Demonstratio Evangelica, 1, cap. 9)

Atd, Atd..... Tých príkladov by bolo ešte množstvo.... Dokazuje to však nasledovné, a totiž že to, čo hovoril Celsus o kresťanoch bola pravda.

Záverom : O Ježišových biblických slovách a zázrakoch neexistuje žiadny kamerový záznam, ani fotografia, ani audiozáznam. Najstaršie písomné rukopisy (biblia), ktoré sa o jeho biblických zázrakoch a biblických slovách zmieňujú, pochádzajú až z polky 4 storočia 350 rokov PO Ježišovom narodení ! Ranné kresťanstvo bolo rozdelené a každý veril niečomu inému, preto ak aj Ježiš v 1 storočí niečo povedal, identita jeho slov a činov sa roztrieštila v stovkách novovzniknutých ranných kresťanských cirkví. Ak by Ježiš aj bol kresťan, aby sme zistili, čo Ježiš skutočne v 1 storočí hovoril, museli by sme vzkriestiť k životu všetkých stoviek ranných kresťanských cirkví, no to sa dnes už nedá.