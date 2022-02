Kresťanstvo v Európe vymrelo

Prednedávnom som písal o tom koľko % kresťanov, ktorí nie sú kresťanmi len na papieri sa nachádza na Slovensku. Odhadol som to na 5%. Vyzerá to tak, že ani v ostatných krajinách Európy to nie je o dosť lepšie. Budem citovať z výskumu robeného na 15 krajinách západnej Európy.

1 : Sčítanie obyvateľstva

1 : Sčítanie obyvateľstva

https://www.pewforum.org/2018/05/29/being-christian-in-western-europe/

Rovnaký prieskum ako sa dial u nás na Slovensku sa robil aj v krajinách západnej Európy. Na Slovensku sa okolo 60% ľudí prihlásilo ku kresťanskej viere. V krajinách západnej Európy to bolo v priemere 71%. To číslo je naozaj vysoké a na prvý pohľad napovedá, že západná Európa je kresťanská, zdanie však klame.

2 : Iba 18% navštevuje bohoslužby aspoň raz za mesiac

Hoci sa za kresťanov označilo 71% obyvateľstva, bohoslužby aspoň raz do mesiaca a viac navštevuje len 18% obyvateľstva !

Týmto 18% obyvateľstva bola vzápätí položená otázka, ako by sa ohodnotili od 1 po 10 (10 je najviac) na základe frekvencie návštev kostola. Z výskumu vyplynulo, že len 26% sa ohodnotilo viac než 5 bodmi. 26% z 18% je len okolo 4,68% !! Takže iba 4,68% dosiahlo nad 5 bodov, a dá sa preto u nich predpokladať, že navštevujú bohoslužby aspoň raz do týždňa.

PS : Keď som počítal návštevnosť bohoslužieb na Slovensku, dostal som sa k podobnému číslu. Slovenska teda len kopíruje európsky priemer

3 : Ako často sa modlia kresťania ?

Iba 11% obyvateľstva uviedlo, že sa modlí denne. 20% uviedlo, že sa modlí príležitostne.

4 : V čo veria kresťania navštevujúci bohoslužby ?

Prieskum dopadol naozaj šokujúco. Z tých 18% ktorí navštevujú kostol aspoň raz do mesiaca, len 64% verí v kresťanského Boha opísaného v biblii ! Každého tretieho človeka, ktorého dnes stretnete v kostole neverí v kresťanského Boha a teda ani nie je kresťan ! Otázne je ale, čo robí nekresťan v kresťanskom kostole ? Možno obdivuje architektúru kostola, alebo sa mu páčia miestne omše a do kostola sa chodí len "ukludniť", poprípade byť medzi ľudmi, či vypočuť si nejaké kresťanské pesničky...

52% kresťanov navštevujúcich kostoly podporuje potraty a 58% manželstvá gayov.

40% ľudí navštevujúcich kostoly/zbory dokonca ani nevedia základné cirkevné učenie, že Boh bude súdiť všetkých ľudí na základe ich skutkov počas života.

5 : finančné podporovanie cirkvi, nosenie krížov/ružencov, postenie sa, šírenie evanjelia

24% obyvateľstva finančne podporuje cirkev/zbor,

17% nosí pri sebe náboženské predmety ako napríklad biblia, kríž, ruženec,

12% sa postí počas prikázaných sviatkov

8% sa snaží presvedčiť ostatných na svoju náboženskú vieru

6 : Všemohúci/vševediaci Boh

Hoci sa ku kresťanstvu priznalo až 71% obyvateľstva, len 25% obyvateľstva si myslí, že Boh je všemohúci a len 32% si myslí, že je vševediaci.

7 : Ako je to s kresťanskou vierou v USA ?

7 : Ako je to s kresťanskou vierou v USA ?

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/08/05/transubstantiation-eucharist-u-s-catholics/

Nachádza sa nízke kresťanské povedomie a kresťanská pasivita len v Európe ? Asi nie... V USA 70% tých čo sa prihlásili ku rímskokatolíckej cirkvi, nevedelo o čom učí učenie o eucharistii.

Z tých Z tých čo navštevovali kostol raz a viac krát do týždňa až 37% nepoznalo učenie o eucharisti. U tých čo navštevovali kostol raz do mesiaca až 75% nepoznalo učenie o eucharistii. A to učenie o eucharistii je jednou z najzákladnejších katolíckych dogiem ! Ako by dopadol prieskum keby sa pýtali na menej známe katolícke dogmy ?

8 : Štatistická vzorka :

Záverom : Výskumy ukázali, že len 18% navštevuje bohoslužby, pričom len okolo 4,65% pravidelne. Aj z toho malého %, ktorí navštevujú bohoslužby mnoho z nich neovláda ani len základné kresťanské, či katolícke (v prípade katolíkov) učenie. V prípade že by sa v prieskume pýtali na menej známe kresťanské otázky, výsledky by dopadli ešte oveľa horšie !

Zle dopadla aj kresťanská disciplína. Len 8% obyvateľstva šíri evanjelium, len 12% sa postí počas prikázaných sviatkov, len 17% nosí pri sebe náboženské predmety... Všetko teda nasvedčuje tomu, že počet aktívnych katolíkov navštevujúcich pravidelne kostoly a ovládajúci kresťanské či katolícke učenie nedosahuje ani len 5%. To je to o čom som písal už v predošlom článku. Alebo si vari niekto myslí, že situácia na Slovensku je iná než v prípade krajín Európy a USA ?! To sotva !