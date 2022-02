Prečo Židia neprijali Ježiša za Mesiáša

https://seemessiah.com/

1 : Mesiáš privedie Izraelitov k zachovávaniu Zákona

Boh jasne učil, že 5 kníh Mojžišových (Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuterónium) je pre Izraelčanov, ako i cudzincov Nm 15:16 večne platný Zákon Dt 29:29; Dt 11:1 ku ktorému nie je možné nič pridať, ani z neho nič odobrať Dt 13:1;Dt 18:5;Dt 11:8, Ježiš však zrušil jedenie nečistých jedál Mk 7:19; Sk 11:9; zakázal priepustný list Mt 19:7; zmenil slávenie soboty na nedeľu Sk 20:7; zrušil prinášanie krvavých obiet Heb 9:12, zaviedol nové učenie v podobe jedenia eucharistie Mt 26:28. krstu na odpustenie hriechov Sk 2:38 atd.... Rušením a pridávaním nových Zákonov porušoval nariadenie Tóry a tým sa hneď identifikoval ako falošný prorok.

Kniha Numeri 15:16

"Ten istý zákon a to isté právo je platné pre vás aj pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava."

Kniha Deuteronómium 29:29

"Čo je tajné, to patrí Pánovi, nášmu Bohu; čo je zjavné, to je pre nás a našich synov až naveky: aby sme plnili tento zákon až do ostatného slova."

Kniha Deuteronómium 11:1

"Miluj teda Pána, svojho Boha, a zachovávaj jeho pravidlá, zákony, nariadenia a príkazy v každý čas!"

Kniha Deuteronómium 13:1

"Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte; nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš."

Kniha Levitikus 18:5

"Preto zachovávajte moje ustanovenia a moje príkazy! Kto ich bude plniť, bude z nich žiť. Ja som Pán!"

Kniha Deuteronómium 11:8

"máte zachovávať všetky príkazy, ktoré vám ja dnes nariaďujem, aby ste boli silní, aby ste vtiahli a zaujali krajinu, do ktorej chcete vojsť, aby ste ju vlastnili"

2 : Nesplnené proroctvá

Mesiáš má podľa proroctiev

1 : postaviť Boží chrám Ez 37:26; Ez 37:28 v čase kedy budú Izraeliti zhromaždení vo svojej krajine Ez 37:25

Komentár : Toto Ježiš nesplnil. Ježiš žiaden chrám nepostavil. Ak by aj malo platiť že chrám = Ježišove telo, ako tvrdia kresťania, stále by platilo, že Ježiš postavil svoj chrám v 1 storočí v čase kedy boli Izraeliti roztrúsení po celom svete, takže nesplnil proroctvo, ktoré hovorí o tom, že Mesiáš postaví chrám v čase kedy budú Izraeliti ako celok zhromaždení vo svojej krajine.

2 : Izraeliti uveria v Mesiáša Ez 37:24

Komentár : Toto Ježiš nesplnil. Izraeliti Ježiša za Mesiáša nikdy neprijali a dodnes sa od neho dištancujú.

3 : Mesiáš zostane navždy na Zemi na Dávidovom tróne Ez 37:25

Komentár : Toto Ježiš nesplnil. Po krátkej evanjelizácii na Zemi odišiel do "neba".

4 : Mesiáš bude na Zemi navždy vládnuť na Dávidovom tróne Ez 37:25

Komentár : Toto Ježiš nesplnil. Keď ľudia chceli z Ježiša spraviť svojho pozemského kráľa a posadiť na Dávidov trón Ježiš to odmietol Jn 6:15

Kniha proroka Ezechiela 37: 24-27

"24 Môj sluha Dávid bude nad nimi kráľom a všetci budú mať jedného pastiera; budú kráčať podľa mojich výrokov, budú zachovávať moje nariadenia a budú ich prevádzať. 25 Budú bývať v krajine, ktorú som dal ich sluhovi Jakubovi, v ktorej bývali vaši otcovia. V nej budú bývať oni, ich deti a ich detné deti naveky a môj sluha Dávid im bude kniežaťom naveky. 26 Potom s nimi uzavriem zmluvu pokoja; bude to s nimi zmluva večná, dám sa im rozmnožiť a svoju svätyňu umiestnim uprostred nich. 27 Môj príbytok bude nad nimi a budem ich Bohom, oni však budú mojím ľudom. 28 Vtedy budú vedieť národy, že ja som Pán, ktorý posväcuje Izrael, keď bude moja svätyňa uprostred nich naveky."

5 : Mesiáš uvedie celosvetový mier Iz 11: 6-9

Komentár : Toto Ježiš nesplnil

6 : Mesiáš privedie všetky národy ako celok k viere Izraelského Boha Iz 11:10

Komentár : Toto Ježiš nesplnil

7 : Mesiáš spôsobí, že nepriatelia Izraela budú zničený Iz 11:13

Komentár : Toto Ježiš nesplnil

8 : Mesiáš zhromaždí roztrúsených Izraelčanov do Izraelu Iz 11:12

Komentár : Toto Ježiš nesplnil

Kniha proroka Izaiáša 11: 1-14

"Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. 2 A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti; 3 a naplní ho bázeň pred Pánom. Nie podľa zdania očí bude súdiť, ani podľa počutia karhať, 4 ale v pravde bude súdiť maličkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme. I porazí zem prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí zlosyna. 5 Pravda bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku. 6 Vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom; i teliatko a lev a kŕmny vôl budú spolu a drobný chlapček ich bude zavracať. 7 Krava i medveď budú sa pásť, ich mláďatá budú ležať spolu a lev bude ako vôl žrať slamu. 8 Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada, do jamy vretenice siahne rukou odkojenča. 9 Nebudú zle robiť a nebudú škodiť na celom mojom svätom vrchu; lebo zem bude plná poznania Pána, ako vody pokrývajú more. 10 V ten deň bude koreň Jesseho stáť ako zástava národov, budú ho vyhľadávať kmene a jeho príbytok bude slávny. 11 V ten deň Pán zase zdvihne ruku, aby získal zvyšok ľudu, ušetrený Asýrskom, Egyptom, Patrosom, Kušom, Elamom, Sineárom, Ematom a ostrovmi mora. 12 Zdvihne zástavu k národom, zhromaždí vysťahovalcov Izraela a Júdových roztratených pozbiera zo štyroch strán sveta. 13 Zmizne žiarlivosť Efraima a nepriatelia Júdu budú vyhubení. Efraim nebude žiarliť na Júdu a Júda nebude utláčať Efraima. 14"

9 : Mesiáš má prisť v čase kedy bude panovať Júdsky kráľ Gn 49:10

Kniha Genezis 49:10

"10Žezlo sa neodkloní od Júdu ani panovníkova palica z pomedzi jeho nôh, kým nepríde ten, komu patrí, a bude mu patriť poslušnosť národov."

Komentár : Verš hovorí o tom, že Júdski králi budú panovať až do času kým nepríde Mesiáš, inak povedané, keď príde Mesiáš, Júdske panovanie po sebe nasledujúcich kráľov skončí. Toto Ježiš nesplnil. V čase kedy prišiel na Zem už Júdski králi nepanovali. Posledným Júdskym kráľom bol kráľ Sedekiáš v rokoch 597- 587 pred n.l

10 : O Mesiášovi bude známe, že sa narodil v Betleheme Mich 5:2

Komentár : O Ježišovi nikto nevedel (azda s výnimkou evanjelistu Matúša), že sa narodil v Betleheme. Namiesto toho si ľudia mysleli, že pochádza z Galiley Jn 7:42, konkrétne z Nazaretu Jn 1:45-46, ktorý sa nachádza v kraji Galilea. Ježiš bol ľuďmi vždy označovaný ako ten čo pochádza z Nazareta Mt 21:11;Mt 26:71;Mk 14:67;Lk 18:37, a nikdy nie ako ten čo pochádza z Betlehemu.

Kniha proroka Micheáša 5:2

2 "Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si malý medzi judskými rodmi, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom nad Izraelom, ktorého pôvod je odpradávna, od pradávna."

Evanjelium podľa Jána 7:42

"40 Keď počuli tieto slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ 41 Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! 42 A nehovorí Písmo: »Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid«?!“ 43 A tak nastala preňho v zástupe roztržka."

Evanjelium podľa Jána 1: 45-46

"Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!"

Argumenty kresťanov :

Ježiš splní tieto proroctvá pri svojom druhom príchode na konci sveta

Riešenie : V proroctvách Starého Zákona sa nijako nenasvedčuje, žeby Mesiáš mal pri svojom pobyte na Zemi vyplniť len časť proroctiev a ďalšie proroctvá vyplniť až o tisícky rokov neskôr. Navyše takýmto štýlom by sa nikdy nedalo rozoznať kto je pravým Mesiášom a kto falošným. V takomto prípade by sa mohlo nájsť viacero ľudí, ktorí by splnili zopár Mesiášských proroctiev, ale ostatné by už nesplnili a na tie, ktoré by nesplnili by sa začali vyhovárať "splníme ich dakedy neskôr, o tisícky rokov"...... Kto z nich by potom bol Mesiášom ? Aj počas histórie sa našlo veľa ľudí, ktorí viac menej spĺňali Mesiášske predpoklady, no nikto ich nesplnil ani zďaleka všetky, takže preto pochopiteľne nikto z nich nemohol byť vyhlásený za Mesiáša... podobne tomu musí byť preto aj v prípade Ježiša !

3 : Potomok Dávida

Z otcovej strany musí Mesiáš pochádzať od kráľa Dávida pozri Gen 49:10, I 11:1, Jer 23:5, 33:17, Ezechiel 34:23-24. Ježiš však bol potomok prekliateho Jechoniáša, ktorému sa nikomu z jeho potomkov nepodarí sedieť na Dávidovom trone Jer 22: 28-30

Evanjelium podľa Lukáša 3: 23-38

"23 Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. A mysleli si, že je synom Jozefa, ktorý bol synom Heliho, 24 on Matata, on Léviho, on Melchiho, on Janneho, on Jozefa, 25 on Matatiáša, on Amosa, on Nahuma, on Esliho, on Naggeho, 26 on Maatu, on Matatiáša, on Semeja, on Jozecha, on Jódu, 27 on Joannu, on Rézu, on Zorobábela, on Salatiela, on Nériho, 28 on Melchiho, on Addiho, on Kozama, on Elmadama, on Era, 29 on Jezusa, on Eliezera, on Jorima, on Matata, on Léviho, 30 on Simeona, on Júdu, on Jozefa, on Jonama, on Eliakima, 31 on Meleu, on Mennu, on Matatana, on Nátana, on Dávida, 32 on Jesseho, on Obeda, on Bóza, on Salu, on Násona, 33 on Aminadaba, on Admina, on Arniho, on Ezroma, on Faresa, on Júdu, 34 on Jakuba, on Izáka, on Abraháma, on Táreho, on Nachora, 35 on Serucha, on Ragaua, on Fáleka, on Ebera, on Salu, 36 on Kainana, on Arfaxada, on Sema, on Noema, on Lamecha, 37 on Matuzalema, on Henocha, on Jareda, on Maleleela, on Kainana, 38 on Enosa, on Seta, on synom Adama, ktorý bol od Boha."

Evanjelium podľa Matúša 1: 1-15

"1 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. 2 Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, 3 Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. 4 Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona. 5 Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho 6 a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. 7 Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, 8 Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. 9 Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. 10 Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, 11 Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. 12 Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, 13 Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. 14 Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. 15 Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. 16 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus."

Matúš 1:12 uvádza v Ježišovom rodokmeni Jechoniáša, ktorému sa na základe Božieho sľubu nikomu z jeho potomkov nepodarí posadiť na Dávidov tron Jer 22: 28-30

Cez Matúšov rodokmeň to teda nepôjde, ale možno by to išlo cez Lukášov rodokmeň v ktorom sa Jechoniáš nenachádza. V ňom sa však nenachádza Šalamún. Podľa biblie musí byť Mesiáš potomok Dávida cez Dávidovho syna Šalamúna II Sam 7:14, I Kron 17:11-14, 22.9-10, 28:4-6. Tretia kapitola Lukáša nie je v tomto prípade relevantná, popisuje totiž líniu Dávidovho syna Natana a nie Šalamúna Lukáš 3:31. Ježiš teda pokrvnú líniu až k Dávidovi nespĺňa, takže nemôže byť ani Mesiášom.

Kniha proroka Jeremiáša 22: 28-30

"28 Či je nádobou bezcennou, odhodenou tento muž, Jechoniáš? Či je nádobou, ktorú nik nechce? Prečo sú odvrhnutí, on a jeho semä, a zahodení do krajiny, ktorú nepoznajú? 29 Zem, zem, zem, počuj slovo Pánovo: 30 Toto hovorí Pán: „Zapíšte tohto muža: Bezdetný, človek, ktorý nemal zdaru vo svojich dňoch, lebo z jeho potomstva sa nepodarí nikomu sedieť na Dávidovom tróne a znovu panovať v Júdsku."