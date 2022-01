Spasia nás mimozemšťania ?

https://epochaplus.cz/zazitky-sdilene-smrti-novy-dukaz-posmrtneho-zivota/

Existujú len dve možnosti čo bude s človekom po smrti. Buď dôjde k nezvratnej záhube vedomia na večné časy, alebo nás niekto/niečo oživí a dá posmrtný život - spasí nás. Ľudia sa tak nejako neradi vyrovnávajú so svojou smrteľnosťou, že tu už raz nebudú, že nebudú o sebe viac vedieť. Preto sa utiekajú k mnohým náboženstvám. Sú ochotní uveriť aj tej najnezmyselnejšej absurdite, hlavne aby im tá absurdita ponúkala posmrtný život.

Takíto ľudia nečítajú žiadnu inú než náboženskú literatúru a boja sa kliknúť na nejaký vedecký web, aby sa náhodou nestalo, že ten im vyvráti ich zbožnú vieru behom 10 sekúnd. Jednými z nich sú aj kresťania.

Biblia je dnes už riadne skepticky preskúmaná. Iba na svojej webovej stránke https://www.vedeckeokienko.sk/historicko-vedecke-rozpory-v-biblii/ som vypísal cez stovky vedeckých/historických/teologických rozporov v "knihe kníh". Keď s týmito faktami dnes konfrontujem nejakého kresťana jeho typické reakcie sú "ja poznám pravdu, nebudem to čítať", "si antikrist"; "nemáš ducha, preto nerozumieš biblii". Ľudia radšej vypnú mozog a veria si svojej "pravde", ktorá im šteglí uši, hoci v hlbokom podvedomí veľmi dobre vedia, že to čomu veria je blud.

Na jednej strane chápem ľudí, že chcú veriť v posmrtný život, veď kto z nás by nechcel žiť aj po smrti, na nejakom peknom mieste ? Ale na druhej strane veriť nezmyslom, ktoré protirečia pozorovanej realite zmysel nemá. Je zaujímavé, že ľudia ktorí túžia po posmrtnom živote radi veria tým najnepravdepodobnejším možnostiam, hoci dnes vo svete existujú mnohé iné možnosti, ktoré by dokázali človeku dať posmrtný život, a neprotirečia si s vedou, realitou a logikou.

1 : Posmrtný život si zabezpečíme sami

Táto možnosť počíta s tým, že by sme do budúcna ako ľudstvo objavili spôsob, ktorý by umožnil existenciu posmrtného života. Jednou z takých možností je kryonizácia. Spočíva v tom, že ľudské telo sa hneď po svojej smrti, alebo krátko pred svojou smrťou dá zmraziť. Zmrazené v chladiacom boxe bude až dovtedy dokiaľ veda nepokročí natoľko, že umožní človeku vyliečiť všetky jeho aktuálne choroby a dosiahnúť nesmrteľnosť.

Niektoré firmy v Rusku a v USA takúto možnosť už aj aktuálne ponúkajú. Nie je to však lacný špás. Navyše viacerí vedci neveria tomu, že zmrazenie a rozmrazenie bude aj v reáli fungovať. Je tiež potrebné, aby človek ktorý zomrel, bol ihneď po svojej smrti prevezený do kryonizačného centra. Ak by bol privezený neskoro, jeho mozgové bunky by odumreli skorej než by boli zmrazené, a k vzkrieseniu by viac nemalo ako v budúcnosti dôjsť. Nedostatok firiem ponúkajúcich kryonizáciu, vedecká neistota ohľadom zmrazenia/rozmrazenia, finančné drahoty, obtiažnosť dostaviť svoje telo do kryonizačného centra tesne pred/po svojej smrti, to sú všetko dôvody, ktoré nerobia kryonizáciu pre ľudí moc lákavou. Ľudia sa preto radšej uchýlia k svojmu náboženstvu.

2 : Boh nás spasí

Keď hovorím o Bohu, nemám na mysli žiadneho konkrétneho Boha. Všetky pozemské náboženstvá totiž v sebe obsahujú viacero historických/vedeckých/teologických rozporov. Ani jedno z nich neexistovalo od počiatku ľudstva, ale každé jedno z nich sa objavilo v určitom časovom úseku a len na určitom lokálnom mieste. Je teda zrejmé, že žiadne pozemské náboženstvo nie je od Boha. Ak existuje Boh tak svoje náboženstvo na Zemi nemá.

V článku https://blog.sme.sk/harustiak/veda-a-technika/preco-boh-neexistuje?ref=njds som ukazoval, že veda vyvracia Boha - takého Boha, ktorý by náš svet riadil, pretože veľa vecí je v našom vesmíre nedokonalých s nanič dizajnom a veľa vecí vyzerá a budí dojem, že závisia od náhody než od premysleného tvorenia. Na druhej strane veda nevyvracia takého Boha, ktorý by stvoril náš vesmír, a ďalej sa o neho viac nestaral. Čo ak nejaký Boh vytváral tisícky rôznych vesmírov, experimentoval, do každého vesmíru dal náhodne fyzikálne konštanty, a akurát v tom našom sa vytvoril život ? Celý čas svoje dielo sledoval, ale nezasahoval do neho. To by vysvetľovalo prečo je náš vesmír nedokonalý a prečo jednotlivé udalosti v ňom vyzerajú, že záviseli/závisia náhody. Nie sme totiž ničím iným než jedným z vydarenejších experimentov Stvoriteľa nášho vesmíru, ktorý do nášho vesmíru nezasahuje.

Hoci by takýto Boh do nášho vesmíru nezasahoval, ak náš vesmír v tichosti pozoruje, všimol by si, že na planéte Zem sa vytvoril život a ľudia a že títo ľudia si kladú otázky o živote, a chcú získať posmrtný život. Možno by sa tento náš skrytý pozorovateľ aj rozhodol niektorých ľudí spasiť, ktovie..... No ak aj áno, koho by sa rozhodol spasiť ? Boh skrze experiment stvoril človeku mozog, pričom mozog je orgán ktorý slúži na myslenie a kritické racionálne rozmýšľanie. Stvoriteľ by preto určite preferoval ľudí ktorí mozog aj používajú, kým tých, ktorí mozog nepoužívajú by v obľube určite nemal. Takisto aj Stvoriteľ nášho vesmíru sa dostal tam kde sa práve nachádza vďaka vede a technike a nie kvôli náboženstvu, preto by aj tento Stvoriteľ preferoval ľudí ktorí popularizujú vedu ako už bolo vyššie spomenuté. Tých čo by brojili proti vede, prznili a prekrúcali ju a presadzovali svoje náboženské mýty brzdiace vedecký pokrok by v obľube určite nemal.

3 : Mimozemšťania spasitelia

https://www.teepublic.com/en-au/sticker/7029399-my-alien-friends

Táto možnosť ráta s tým, že nie všeobecný Boh by sa stal našim spasiteľom, ale boli by to mimozemšťania. Mimozemšťania mohli v minulosti na viacerých planétach zasiať život v podobe protobuniek DNA. Odkedy sa život na našej Zemi vyvinul do inteligentnej podoby, mimozemšťania nás intenzívnejšie sledujú, pričom osobne nezasahujú. Pokiaľ by mimozemšťania sledovali našu planétu, dozvedeli by sa aj to, že sa na nej vytvorili ľudia, ktorí sú inteligentne mysliace bytosti a ktorí túžia po večnom živote. Ak by mali takýto mimozemšťania sociálnu povahu a obľúbili by si niektorých jedincov na Zemi, umožnili by určitým ľudom ktorých si obľúbili dať večný život.Takýto koncept by sa nemusel vzťahovať len na tých mimozemšťanoch, ktorí zasievali život na planétach, ale aj na takých mimozemšťanov, ktorí narazili na našu planétu čírou náhodou.

Mimozemšťania ktorým sa podarilo cestovať nadsvetelné vzdialenosti a získať nesmrteľnosť by vedeli, že to vďaka čomu sa im tieto výnimočné dary podarilo získať bola veda a technika a nie náboženstvo, ktoré by ich naopak v tomto brzdilo. Nakoniec to isté si dnes myslia aj dnešní vedci, že veda a technika je to čo pomohlo ľudstvu dostať sa na vyššiu úroveň, kým náboženstvo je to čo človeka brzdí. Preto by vysoko inteligentní mimozemšťania preferovali ľudí ktorí zmýšľajú vedecky, bránia a popularizujú vedu a skrze vedu búrajú náboženské mýty. A naopak, ľudia ktorí by brojili proti vede, prekrúcali vedu a namiesto vedy presadzovali náboženstvo by sa u mimozemšťanov zrejme stali dosť neobľúbenými.

Existencia mimozemšťanov je pritom dosť pravdepodobná. Len v našej galaxii sa nachádza minimálne 1,4 milióna planét s vhodnými podmienkami na vznik mimozemského života. Pravdepodobnosť, že sa aspoň na jednej z tejto planéty vytvorí mimozemský život schopný medzigalaktického cestovania je celkom veľká.

4 : Budeme žiť v mikrosvete ?

Posledná možnosť je tá, že posmrtný život by sme nezískali ani vďaka Bohu, ani vďaka mimozemšťanom, ani vďaka samým sebe, ale výlučne vďaka fyzikálnym zákonom. Tu si zrejme mnohí pomyslia, že by to išlo na spôsob toho, že sa nám ľuďom počas evolúcie vyvinula nehmotná duša, ktorá po smrti tela odletí a bude poletovať po Zemi.... Tu však musím sklamať, pokiaľ by duša existovala a bola hmotnej podoby, zaznamenali by sme ju našimi prístrojmi. Pokiaľ by mala byť duša "nehmotná" tak by nebolo možné, aby nehmotná duša priamo pôsobila v interakcii s hmotným telom ! Nie, nič také ako nehmotná duša z vedeckého hľadiska nie je možné !

Naše vedomie preto nie je ničím nehmotným, ale hmotným subjektom. Vedci sa dnes zhodujú, že vedomie sa nachádza v mozgu, pričom vedomie nie je ničím iným než veľkým zhlukom neurónov navzájom reagujúcich v synapsiách.

Teoreticky, ak by sa naše vedomie nachádzalo v neurónoch, a to konkrétne v jeho mikročasticiach z ktorých sú neuróny zložené, v takom prípade by bol možný posmrtný život. Neuróny sú zhromaždené v mozgu. No ak mozog odumrie a stane sa z neho po čase len prach, mikročastice neurónov by už viac neboli navzájom spojené v mozgu. Z mozgu by odleteli dakde do najbližšieho éteru. No ak by jednotlivé mikročastice neurónov neboli spojené v mozgu, neexistovalo by ani naše vedomie, lebo vedomie nie je ničím iným než spojením všetkých neurónov, ktoré navzájom medzi sebou integrujú. Tento problém by sa dal vyriešiť jedine tak, že by po smrti mozgu došlo k masívnemu odlivu našich neurónových mikročastíc z mozgu do najbližšieho éteru, pričom jednotlivé mikročastice by odlietali do éteru a gravitačne sa medzi sebou priťahovali. Naše neurónové mikročastice by teda odleteli z nášho mozgu do éteru, pričom väčšina z nich by sa k sebe gravitačne pritiahla a znovu by boli v sebe navzájom spojené a medzi sebou by integrovali. V takom prípade by sa naše vedomie vznášalo a poletovalo v étere. Je to niečo podobné na koncept duše, ibaže by neišlo o nehmotnú dušu, ale o hmotnú dušu zloženú z mikročastíc.