Vyvinuli sme sa z opice ?

Dôkazy evolúcie

1 : Genetická príbuznosť

Ak by bola evolúcia pravdivá, mali by sme pri porovnávaní jednotlivých sebe najviac príbuzných druhov nachádzať najväčšiu zhodu v DNA, a presne to sa aj deje. Tak napríklad v prípade dvoch najbližších príbuzných - šimpanza a človeka nachádzame až 99% zhodu v DNA !

https://blogs.unimelb.edu.au/sciencecommunication/2012/10/30/are-you-99-monkey/

________________________________________

2 : Zvieracie prechodné druhy

Ak by evolúcia bola pravdivá, mali by sme nachádzať jednotlivé medzičlánky medzi jednotlivými druhmi. A presne to sa aj deje.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prechodné druhy medzi človekom a opicou : Australopithekus

https://www.petrmodlitba.cz/cs/galerie/paleoart/17-hominidi

Australopitek : Pochádzal z Južnej Afriky. od tento rod patrí niekoľko druhov, predovšetkým A. africanus a A. afarensis.

Rozdiel medzi šimpanzom a Australopithekom :

1 : Mozog Australopitheka s objemom 600 cm3 bol zhruba o polovičku väčší ako veľkosť veľkých opíc šimpanzov, ktoré žijú v našich dňoch.

2 : Rozbory asi 70 exemplárov v Sterkfonteine z roku 1996 ako aj 4 kosti stupaje pri revízií starších juhoafrických nálezov z roku 1995 dokázali, že druh australopitek africký sa pohyboval dvojnohou chôdzou. Panva, bedrá, koleno a členok vykazujú v mnohých detailoch anatómiu a funkciu veľmi podobnú tej, ktorú pozorujeme u moderných ľudí. Zakrivené kosti prstov na rukách a nohách sú pravdepodobne evolučnými zvyškami, ktoré zostali po predkovi podobnom opici. Zatiaľ čo horná končatina je relatívne dlhá v porovnaní s dĺžkou dolnej končatiny, chrbtica vykazuje ľudské zakrivenie a chodidlo má zbiehajúci sa palec na nohe a silné klenby, ako je to u moderných ľudí.

3 : Dochádza k zmenšeniu tesákov, zmene ústnej dutiny, tvár vystupuje menej dopredu. Australopithekovia prechádzajú narozdiel od dnešných opíc na všežravú stravu. Pri love a príprave potravy používali kosti, drevo a kamene.

Obrázok : Prvý riadok sú kosti šimpanza, stredný riadok kosti Australopitheka a 3 riadok kosti človeka

https://sk.wikipedia.org/wiki/Australopitek_africk%C3%BD

https://en.wikipedia.org/wiki/Chimpanzee

https://nabt.org/files/galleries/FebABTonline-0001.pdf

https://invivomagazin.sk/ziaden-adam,-ziadna-eva-evolucne-medziclanky-a-prapovod-ludstva_244.html

https://sk.erch2014.com/obrazovanie/85546-kto-oni-predki-lyudey-osnovnye-etapy-evolyucii-cheloveka.html

PS : Vývin k človeku ďalej pokračoval skrze Homo Erectus, Homo Habilis, Homo Sapiens, až k Homo Sapiens Sapiens.

_________________________________________

A : Prechodné druhy medzi vodnými a suchozemskými tvormi - poloryby - ryby meniace sa v iný druh

1 : Ryba s krídlami

https://en.wikipedia.org/wiki/Flying_fish

2 : Ryba s nohami schopná dýchať a pohybovať sa na pevnine - Axolotl mexický

https://rybicky.net/atlasostatnich/axolotl_mexicky



3 : Ryba s tenkými predĺženými nohami - tripod fish

https://yanfengkang.wordpress.com/2014/02/25/tripod-fish/

4 : Ryba s nohami - Mohawk fish

Tieto ryby sa naučili, pohybovať sa pozdĺž dna používaním spodných plutiev, ktoré dnes už nepripomínajú plutvy, ale skôr "labky". Táto skupina rýb nemá močový mechúr (u rýb slúžiaci na pohybovanie sa), respektíve ten jej evolučne zmizol, čo len potvrdzuje, že sa táto skupina rýb začína pretvárať z rýb na iný druh.

https://sk.public-welfare.com/4336517-fish-with-legs-and-those-who-are-taken-for-them

5 : Ryba s poloplutvami - Rybie anabas

Nemá nohy, ale na jeho zosilnených plutvách opúšťa vodu a môže stráviť na zemi až osem hodín. Je schopný vyliezť na kameň, ker, a dokonca aj na strom. Tieto poloplutvy sú teda predchodcami nôh rýb

https://sk.public-welfare.com/4336517-fish-with-legs-and-those-who-are-taken-for-them



6 : Ryba s krídlami a nohami - Lepidotrigla papilio

https://www.australiangeographic.com.au/blogs/creatura-blog/2014/11/eastern-spiny-gurnard-fish

7 : Skamenelina ryby Tiktalik

https://fossil.fandom.com/wiki/Tiktaalik

8 : Ryba s nohami - Ogcocephalus DarwinI

https://en.wikipedia.org/wiki/Red-lipped_batfish



9 : Ryba s nohami - Brachionichthys hirsutus

https://en.wikipedia.org/wiki/Spotted_handfish

10 : Ryba bez chvostu - sunfish

V priebehu evolúcie zmizla chvostová plutva (chvost) slnečnice, ktorú nahradil hrudkovitý pseudochvost, clavus.Táto štruktúra je tvorená zbiehaním chrbtovej a zadkovej plutvy a ryby ju využívajú ako kormidlo.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_sunfish#Fins

11 : Morské hady ktoré žijú aj vo vode aj na Zemi

Morské kraity sú rod jedovatých elapidov. Sú semiakvatické a zachovávajú si široké brušné šupiny typické pre suchozemské hady na pohyb na súši, ale majú aj lopatkovité chvosty na plávanie. Na rozdiel od plne vodných ovoviviparóznych morských hadov sú morské kraity vajcorodé a musia prísť na pevninu, aby strávili korisť a položili vajíčka. Ide teda o suchozemské tvory, ktoré sa adaptovali na morské prostredie a ktorým sa časom vyvinula ústna sliznica rozpúšťajúca a prijímajúca kyslík z vody.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_krait

12 : Skameneliny ryby s poloplutvami Eusthenopteron

Bola to veľká ryba, merala až štyri stopy (1,2 m) na dĺžku. Najdôležitejšie je, že kosti jeho prsných a panvových plutiev obsahujú veľa dôležitých vlastností, ktoré by chodiace stvorenie potrebovalo, čo mu dáva ruky a nohy predkov vo forme plutiev. Medzi ďalšie znaky, ktoré spájajú Eusthenopteron so skorými suchozemskými zvieratami, patrí zloženie jeho zubov, konštrukcia chrbtice a usporiadanie kostí v prednej časti lebky.

https://www.fossilhunters.xyz/prehistoric-earth/lobefinned-fishes.html

13 : Ryba s poloplutvami a pľúcami - dvojdyšník

Dvojdyšníky majú okrem žiaber aj jednoduché pľúca na dýchanie vzduchu. Môžu žiť v močiaroch s nepriaznivými kyslíkovými podmienkami a dokážu prežiť aj mimo vody. ich plutvy nie sú typické rybie plutve, ale sú značne zosilnené, takže sa nimi ryba dokáže pohybovať aj na zemskom povrchu. Dvojdyšníky sú príkladom evolúcie morských zvierat na suchozemské, ktorým sa postupom času vytvorili pľúca na dýchanie vzduchu a z plutiev "poloplutvy" na chodenie po zemskom povrchu.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Dvojdy%C5%A1n%C3%ADky

__________________________________________________

B : Vývin suchozemských živočíchov k vtákom

1 : jašterice s krídlami

https://en.wikipedia.org/wiki/Draco_(lizard)

2 : Lietajúce vačkovce ktoré sú medzičlánkom netopierov

a20https://www.cas.sk/clanok/114441/batman-je-amater/

3 : Skamenelina Archaeopteryxa - vtákojašter

https://www.livescience.com/24745-archaeopteryx.html

Tento dinosaurus je považovaný za vtákojaštera preto, lebo nie je ani jašter ani vták, telo má vtáčie, ale hlavu má stále jašteriu.

4 : Nemicolopterus - vtákojašter

https://en.wikipedia.org/wiki/Nemicolopterus

https://tech.sme.sk/c/3728225/nasli-unikatneho-lietajuceho-jastera.html

5 : Skamenelina vtákojaštera - Jinfengopteryxa

https://en.wikipedia.org/wiki/Jinfengopteryx



6 : Skamenelina vtákojaštera - Dromeosaura

https://sk.wikipedia.org/wiki/Dromeosaury

https://encyclopediaofalabama.org/article/m-8488

7 : Skamenelina vtákojaštera - Ambopteryxa

https://en.wikipedia.org/wiki/Ambopteryx

https://en.wikiversity.org/wiki/File:Ambopteryx-longibrachium-Fossil.jpg

Záverom : Celkom sa nám tu tých prechodných článkov nakopilo a to musím priznať, že ja nie som evolučný biológ pracujúci v teréne. Skúsený evolučný biológ by vám tu zrejme vymenoval ešte za tucty ďalších zvieracích medzidruhov. Druhou vecou je to, že povrch oceánov a Zeme je obrovský. Ide o územia o rozlohe stámiliónov km2, pričom podrobný vedecký/archeologický výskum sme nevykonali ani len na 1/10000 celkového územia našej planéty. Z toho teda vyplýva to, že ak by sme podrobne preskúmali celý náš oceán a celý náš zemský povrch vrátane všetkých skamenelín ukrytých hlboko pod zemou, našli by sme ďalšie státisíce až milióny nových živočíšnych medzičlánkov. Hoci sme preskúmali len málo Zemského povrchu/oceánov aj tak sme našli dostatok medzičlánkov.

_______________________________________

3 : Zakrpatené orgány - nanič dizajn

Ak by bola pravda, že človek vznikol evolučne a nie stvorením, museli by sme nachádzať v tele človeka mnohé defekty, ktoré omylná príroda mohla spôsobiť, ale Stvoriteľ Boh by sa takých chýb dopustiť nemohol. A skutočne takýto nanič dizajn v našom tele nachádzame

Ľudská DNA obsahuje až 98% junk DNA, a teda až 98% nepotrebného "odpadu", ktorý nemá v tele žiadnu funkciu. Len 2% DNA vykonáva určitú funkciu. Ľudské telo obsahuje viacero "zakrpatených" orgánov, ktoré nemajú žiadnu potrebnú funkciu a teda predstavujú v tele len zbytočné haraburdie, a niektoré z nich sú dokonca telu viac škodlivé ako prospešné ako napr. mandle a slepé črevo, a veľmi ľahko sa kazia........ Aby toho nebolo málo, vo svete existujú aj vírusy, infekcie, parazity, choroby na ktoré naše ľudské telo nevie bojovať ale im podľahne. Ak takto tvorila nedokonalá príroda dáva to logiku, no nedáva to logiku ak takto mal tvoriť dokonalý Stvoriteľ Boh. V ľudskom tele pri hrtane sa nenachádza priehradka, to znamená že človek môže vpiť tekutinu priamo do pľúc, čoho následkom bude sťažené dýchanie a človek musí potom vodu vykašliavať. Opice tento problém nemajú, pri hrtane sa im nachádza priehradka, čo znamená že im nemôže zabehnúť voda a dostať sa im do pľúc. Vidíme teda že ľudské telo má v sebe viacero nepodarených defektov, ktoré sú skôr znakom nedokonalej prírody než výtvorom dokonalého Boha.

https://www.grandforksherald.com/1150720-70-organs-you-can-live-without

__________________________________________

4 : Mikroevolúcia

https://www.nairaland.com/2854500/dog-breed-classifications-pics

Ak by bola evolúcia pravdivá, videli by sme zmeny v mikroevolúcii a to dnes aj skutočne vidíme, čo nepopierajú dnes dokonca ani kreacionisti. Zmeny v mikroevolúcii sú drobné zmeny na lokálnej úrovni ako napr : Stmavnutie pokožky po opaľovaní, zasrstenie zvierat počas zimy, zväčšenie/zmenšenie zvierat, zosilnenie zobákov piniek, baktérie odolné voči antibiotikám, baktéria požierajúce citrát, vznik nových rodov/plemien psov, atd...... na mikroevolúcii vidíme, že organizmy druhov sú premenlivé, a menia sa na základe vonkajších podmienok. Je preto zcela zrejmé a logické, že ak dochádza k malým zmenám druhov, bude dochádzať aj k veľkým zmenám druhov - makroevolúcii, pretože veľké zmeny druhov nie sú ničím iným než nahromadením viacerých malých zmien - mikroevolúcii.

______________________________________________

5 : Paleontológia

https://theearthshistory.weebly.com/geologic-time-scale.html

Ak by bola evolúcia pravdivá, museli by sme vidieť v najstarších geologických vrstvách najmenšie, najmenej rozšírené a najprimitívnejšie zvieracie druhy, kým v mladších vrstvách by sme videli postupne zložitejšie, väčšie a rozšírenejšie zvieracie druhy. A presne takýto geologický profil dnes nachádzame po celom svete ! V najstarších geologických vrstvách nachádzame najmenšie druhy, a malý počet druhov, kým v mladších vrstvách počet druhov pribúda, zväčšuje sa a stáva sa zložitejším.

To zasadzuje zdrvujúci úder Stvoreniu, pretože pri stvorení by sme museli vidieť v geologických vrstvách totálny miš maš, všetky dnes žijúce druhy premiešané navzájom vo všetkých geologických vrstvách - všetky dnes moderné druhy by sme museli nachádzať už v predkambrických vrstvách a v každej nasledujúcej geologickej vrstve ! Museli by sme nachádzať všetky moderné druhy ako napr. človeka, psa, mačku, delfína, žraloka....... v každej jednej geologickej vrstve od predkambria až po súčastnosť, ibaže toto sa dnes nedeje ! Namiesto toho vidíme pomalý postupný vývoj od najmenších živočíchov až po tie najzložitejšie. od malého počtu druhov, až k postupnému rozšíreniu druhov. To je presne to, čo súhlasí s učením evolúcie.

PS : Kreacionisti sa tento pre nich nepriaznivý fakt snažia "zachrániť" tým, že tvrdia že geologické vrstvy od prekambria až po rok 2200 pred n.l sa vytvorili behom pár rokov počas Noeho celosvetovej potopy ! O tom že je takýto názor zcela vedecky nesprávny som písal v článku v ktorom som vyvracal celosvetovú Noeho potopu : https://www.vedeckeokienko.sk/celosvetova-noeho-potopa/

__________________________________________

6 : Dlhé veky jednotlivých geologických vrstiev

Malo by platiť to, že vrstvy prekambria až po vrstvy staré 4200 rokov odzrkadľujú všetok život vytvorený Bohom počas 7 dní a ktoré sa vytvorili v priebehu pár rokov počas Noeho potopy ako tvrdia kreacionisti, muselo by následne platiť to, že jednotlivé vrstvy budú rovnako staré ! Ibaže to dnes neplatí. Keď si napríklad zoberieme horninu z vrstvy Silurian, a horninu z vrstvy Paleocén, dostaneme pri datovaní ich veku skrze rozpad ich izotopov dve zcela odlišné výsledky ich veku o rozdiele miliónov rokov ! To by nebolo nijako možné, pokiaľ by dané horniny a teda dané dve vrstvy existovali naraz v rovnakom období ! Dáva to zmysel jedine vtedy, ak jednotlivé dve vrstvy navzájom od seba delia milióny rokov času. V takom prípade ale k žiadnemu stvoreniu všetkého života za 7 dní nikdy nedošlo !

Ďalej, geologické vrstvy od holocéna až po Archean sú kilometre hlboké, odkiaľ by sa zobralo toľko zeminy aby vznikli po celom svete kilometre vysoké vrstvy behom pár rokov ? Padajúci dážď počas Noeho potopy kilometre vysoké vrstve nevytvorí ! Ani tsunami, ani vybuchujúce sopky v miestach svojho výbuchu nedokážu ani zďaleka vytvoriť kilometre hlboké vrstvy, ale skôr vrstvy IBA do MAX niekoľkých desiatok metrov ! Kilometre novovzniknutej zeminy po celom svete môžu vzniknúť len za veľmi dlhé obdobie, za stovky miliónov rokov ! Nijako inak to nie je možné !

A napokon v téme https://www.vedeckeokienko.sk/vek-zeme-a-vesmiru/ dokazujem vysoký vek Zeme a vesmíru. Vysoký vek Zeme a vesmíru sú dôkazom pre pomalý evolucionistický model, a nie pre stvorenie, ktoré by trvalo len krátky čas.

__________________________________________

7 : Nemožnosť samovytvorenia Boha

Popierači evolúcie sa dostávajú do veľmi ťažkej situácie. Pokiaľ by malo platiť, že človek a život na Zemi vzhľadom na jeho zložitosť nemohli vzniknúť bez Stvoriteľa, tak je zcela isté a o to viac pravdepodobnejšie, že Stvoriteľ Boh ktorý by bol mnohonásobne zložitejší než človek a život na Zemi, takisto nemohol vzniknúť bez Stvoriteľa. To by však znova odsunulo problém len na druhú koľaj a pýtali by sme sa, kto stvoril Stvoriteľa Stvoriteľa ? Ďalší Stvoriteľ ? Donekonečna to takto ísť nemôže.

_____________________________________________

8 : Súhlasný názor 99,9% vedcov

Podľa Gallupovho prieskumu z roku 1991 je z vedcov a inžinierov v Spojených štátoch len asi 5 % kreacionistov (Robinson 1995, Witham 1997). Toto číslo však zahŕňa tých, ktorí pracujú v oblastiach, ktoré nesúvisia s pôvodom života (ako sú počítačoví vedci, strojní inžinieri, matematici, fyzici atď.). Ak vezmeme do úvahy iba tých, ktorí pracujú v príslušných oblastiach vedy o Zemi a vedách o živote ako je biológia, chémia, paleontólogia, geológia existuje asi 480 000 vedcov, ale len asi 700 verí v "vedu o stvorení" alebo ju považuje za platnú teóriu (Robinson 1995). To znamená, že menej ako 0,15 percenta relevantných vedcov verí v kreacionizmus. A to len v Spojených štátoch, ktoré majú viac kreacionistov ako ktorákoľvek iná industrializovaná krajina. V iných krajinách by preto toto číslo bolo pochopiteľne menšie.https://talkorigins.org/indexcc/CA/CA111.html

_______________________________________________

9 : Veľký tresk

Ak by malo dochádzať k evolúcii na Zemi, muselo by dochádzať aj k evolúcii vo vesmíre. Inak povedané, ak dochádzalo k evolúcii vo vesmíru, je zcela zrejmé, že muselo dochádzať aj k evolúcii na Zemi. Vedecké pozorovania vesmíru dokazujú, že vesmír nie je nemenný a nevznikol počas stvorenia, ale evolučne skrze Veľký tresk. Pre dôkazy Veľkého tresku pozri :

https://paranormalnejavy1.webnode.sk/velky-tresk/

___________________________________________

10 : Rozloženie a vývin zvierat na kontinentoch

Ak by bola evolúcia pravdivá, mali by sme na Zemi nachádzať nerovnomerné rozloženie zvierat niekde by sa malo nachádzať viac zvierat, inde menej, pretože evolúcia všade prebieha rozdielne rýchlo, niekde rýchlejšie inde pomalšie.

Tiež by sme mali na Zemi nachádzať rôzne vyvinuté zvieratá, niekde viac, inde menej, pretože evolucionistický vývoj prebieha všade nerovnomerne rýchlo.

Platilo by tiež to, že niektoré zvieracie druhy by sa mali nachádzať len na jednom lokálnom území, v jednom štáte, pretože evolúcia je jedinečný proces a druh ktorý sa vyvinie trebárs na kontinente Austrália sa nevyvinie na kontinente Afrika. či na ostatných kontinentoch.

Všetky tieto tri faktory dnes v zvieracej ríši pozorujeme, čo je ďalším silným argumentom v prospech evolúcie. A naopak, je to ďalším z protiargumentov voči stvoreniu - nedávalo by totiž veľký zmysel prečo by Stvoriteľ na jednom mieste stvoril prekypujúce množstvo druhov, kým ostatné potencionálne miesta by nechal zívať prázdnotou, alebo takmer prázdnotou, a taktiež prečo by Stvoriteľ robil tak veľké rozdiely vo vyvinutosti medzi jednotlivými zvieracími druhmi.

_________________________________________

11 : Náhodné udalosti na Zemi

Sú len dve možnosti ako vznikol život na Zemi. Buď vznikol premyslením stvorením, alebo vznikol náhodnou evolúciou. Ak by život na Zemi vznikol stvorením, tak by vznik života na našej Zemi nebol ovplyvnený náhodnými udalosťami. Ibaže keď študujeme geologický profil, zisťujeme, že životom na Zemi stála viac náhoda než premyslené dielo Stvoriteľa.

Pokiaľ by dinosauri pred 65 miliónmi rokov nevymreli človek by sa nevyvinul. Je veľmi ťažké predstaviť si Stvoriteľa, ktorý mal od počiatku úmysel vytvárať človeka, a najprv nechal evolučne vyvinúť dinosaurov, potom ich neskôr všetkých vyhubil pádom meteoritu a až na druhý pokus nechal evolúciu dospieť až k vývinu človeka ??? Toto sú skôr znaky náhodného tvorenia prírody než nejakého premysleného diela Stvoriteľa.

Ak sa teraz pýtate odkiaľ to vieme, že dinosauri vyhubil meteorit, tak vieme to tak že :

1 : Pri skúmaní geologického profilu nachádzame v geologickej vrstve "Mesozoikum" po celom svete výskyt dinosaurích fosílii, kým v hneď nasledujúcej vrstve "paleocéne" už nenachádzame, čo svedčí tomu, že niečo muselo spôsobiť náhle vymretie všetkých dinosaurov po celom svete

2 : Na Jukatánskom poloostrove bol nájdený kráter o veľkosti 10 kilometrov. To je dostatočne veľký meteorit, ktorý by pri dopade na Zem spôsobil vymretie všetkých živočíchov. https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1ter_Chicxulub

3 : V geologickej vrstve starej 65 miliónov rokov sa našlo po celom svete 50 násobne zvýšenie irídia. Irídium je chemický prvok, ktorý sa prirodzene v zemskej kôre obsahuje len v malom množstve, ale v meteoritoch je jeho zastúpenie X násobné.

https://en.wikipedia.org/wiki/Iridium

Iný príklad. Na základe geologického prieskumu sa zistilo, že v histórii Zeme sa na Zemi vyskytovalo viac dôb ľadových kedy bola celá Zem, alebo takmer celá Zem pod ľadom. A to nie raz ! ale iba v kryogéne minimálne dvakrát: pred 640-630 a pred približne 710 miliónmi rokov. Výskyt viacerých celosvetových dôb ľadových ukazuje, že Zem bola riadená náhodou a nie pečlivým stvoriteľským dielom. Prečo by inak Stvoriteľ vytvoril viacero dôb ľadových kedy by existujúci život zomrel a potencionálny život by nemal dosť priestoru na rozvinutie.