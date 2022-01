Čo tí Rusi vlastne chcú?

Ešte za socíku som občas do Sovietskeho zväzu cestoval. Letel som tam sovietskym lietadlom Tupolev, po uliciach behali sovietske autá Moskviče a Lady, ľudia nosili sovietske hodinky Raketa (hovorili sme im najrýchlejšie na svete), doma pozerali sovietske televízory Rubín a Šilelis, atď, atď. Keď tam (dnes už do Ruska) idem dnes, letím Aerobusom, po cestách behajú západné autá a vidieť prvé ruské napr. v Moskve trvá aj hodinu, hodinky sú všetky západné a televízory tiež. Pribudli nám mobilné telefóny a počítače ale neviem, či aspoň zopár je ruských. Určite to zvonku tak nevyzerá. Síce všetko, čo mali voľakedy bolo biednej kvality, ale boli to schopní vyrábať a používať.

Dnes to vyzerá tak, že jediné, čo naozaj vedia, je vyrábať zbrane. Aj z tohto krátkeho prehľadu je jasné, že technologicky nesmierne upadli a záleží im len na tých raketách a tankoch. Ako tak existujú len vďaka exportu nerastných surovín, toto sa ale časom skončí a nechcem vidieť, čo bude potom.

Hovorí sa, že stane sa to, čo bude chcieť Putin. Ja si to ale nemyslím a obávam sa, že stane sa to, čo chce ruský národ.

Môžeme sa na to pozrieť aj historickými okuliarmi. Ešte koncom prvého tisícročia boli Rusi len jedným z mnohých slovanských kmeňov obývajúcich dnešnú európsku časť Ruska. Potom prišli zo severu Vikingovia, a niekde na území kde boli vtedy Rusi, si postavili pevnosť a teda sa tam usadili. Od tejto doby sa začalo územie obývané Rusmi zväčšovať, a trvá to prakticky dodnes.

Vrcholom bol povojnový Sovietsky zväz s jeho “spriatelenými” krajinami združenými vo Varšavskej zmluve. Jeho rozpad začiatkom deväťdesiatych rokov je pre mnohých Rusov dodnes ťažko stráviteľným šokom.

Netreba sa preto čudovať, že sa snažia tento stav silou-mocou obnoviť. Ich agresie a okupácie v Moldavsku, Gruzínsku a na Ukrajine o tom jasne hovoria.

No a teraz iba urobili ďalší krok, nasťahovali kopu vojakov na ukrajinskú hranicu a zároveň vyhlásili, že to preto, lebo sa cítia byť ohrození. Bolo by to smiešne, keby to nebolo naozaj vážne. Chybu však možno robí aj druhá strana, ktorá sa s vyhlásením o ohrození nechala predbehnúť. V každom prípade si však ani Putin si nedovolí urobiť niečo, s čím by nesúhlasila aspoň veľká časť ruskej populácie, a to je s ohľadom na ich historický vývoj a súčasnú technologickú situáciu veľmi znepokojivé. Je jasné, že vzhľadom na narastajúce ekonomické zaostávanie a veľmocenské názory spoločnosti niečo urobiť musí. Je len otázka, či to bude vojna, alebo len nejaká haravara.