150 rokov starý omyl? Moderné technológie preverili existenciu prehistorického žeriava

Mýliť sa je ľudské a omyly sa nevyhýbajú ani vedeckej komunite. Úplne bežné je to najmä v prípadoch, keď pôvodný predpoklad konfrontovali moderné technológie. V našom prípade moderné testy zaúradovali po 150 rokoch.
Alphonse Milne-Edwards (1835 – 1900) bol francúzsky zoológ, ornitológ a paleontológ. Bol synom prírodovedca Henriho Milne-Edwardsa, takže sa dá povedať, že mal prírodné vedy v krvi. Vo svojom výskume sa venoval fosílnym vtákom, cicavcom, kôrovcom a hlbokomorskej faune. Jeho najznámejšia práca, ktorá vychádzala v rokoch 1867 až 1872, sa rozsiahlo venovala fosílnym vtákom Francúzska.
V jej druhom zväzku opísal nový druh prehistorického žeriava a nazval ho Grus primigenia („prvotný žeriav“, resp. „pradávny žeriav“). Vychádzal z kostí, ktoré boli nájdené v jaskyni pri Les Eyzies v juhozápadnom Francúzsku. Tieto nálezy boli datované do konca poslednej doby ľadovej. Na základe ich veľkosti usúdil, že patria samostatnému a dnes už vyhynutému druhu. V tomto bode však nastal omyl.
Medzinárodný tím vedený doktorom Johnom Stewartom z Bournemouth University analyzoval DNA z 18 kostí žeriavov nájdených v Anglicku, Walese, Francúzsku, Nemecku a na Baleárskych ostrovoch. Výsledkom analýz bolo zistenie, že kosti patrili žeriavom popolavým (Grus grus). To je na rozdiel od pôvodných predpokladov v dnešnej dobe úplne bežný druh.
Zaujímavým zistením bol aj fakt, že žeriav popolavý sa v priebehu času citeľne zmenšil. Po 11. storočí n. l. už v Európe nemáme žiadne známe nálezy veľkých žeriavov, čo naznačuje, že zmenšenie sa udialo približne v období posledných 1000 rokov. Dôvod nie je známy, ale doktor Stewart a výskumný tím na Bournemouth University si kladú za cieľ ďalej skúmať, prečo sa tieto žeriavy zmenšili. Najviac sa samozrejme ponúka vplyv človeka na prostredie, v ktorom žeriavy žili, ide však zatiaľ len o nepotvrdenú hypotézu.
Ďalším zaujímavým dôsledkom tohto výskumu je predpoklad, že vedci v minulosti mohli na základe veľkosti popísať nesprávne aj iné živočíchy a zoznam historicky vyhynutých druhov tak môže byť nadhodnotený. Netvrdia, samozrejme, že všetko je zlé, ale ukázali, že samotná veľkosť fosílnych kostí nemusí stačiť na spoľahlivé určenie samostatného druhu.
Stále však existuje aj možnosť, že Grus primigenia existoval, keďže pôvodné kosti, podľa ktorých bol po prvý raz opísaný, neboli priamo geneticky analyzované, pretože ide o mimoriadne cenný exemplár. Autori štúdie však túto alternatívu považujú za málo pravdepodobnú, keďže dôkazy sa aktuálne zdajú jednoznačné.
Zdroje:
Pôvodná vedecká štúdia v časopise Royal Society Open Science