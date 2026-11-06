Dobrý úmysel nestačí. Prečo ľudia strácajú dôveru aj v dobre mienené rozhodnutia?

Občania nemusia odmietať samotnú myšlienku. Niekedy odmietajú spôsob, akým sa o nej rozhodlo, koľko stojí a ako málo o nej vedia.
Nedávno ma zaujal článok portálu Euronews o tom, že Európania sa síce naďalej obávajú klimatických zmien, ale časť z nich stráca dôveru v konkrétne opatrenia, ktoré majú tieto problémy riešiť.
Na prvý pohľad paradox.
Ľudia vnímajú problém, rozumejú potrebe niečo robiť, ale keď príde na konkrétne rozhodnutia, začnú pochybovať.
Prečo?
Možno preto, že medzi dobrým úmyslom a dobrým výsledkom je niekedy oveľa väčšia vzdialenosť, než si pripúšťame.
A možno aj preto, že ľudia nechcú iba počúvať, čo všetko sa pre nich pripravuje. Chcú rozumieť tomu, prečo sa rozhoduje práve takto, koľko ich to bude stáť a čo im to skutočne prinesie.
Keď dobrý zámer nestačí
Verejná správa je plná dobrých zámerov.
Chceme kvalitnejšie služby, modernejšie budovy, lepšie cesty, zdravšie životné prostredie, dostupnejšiu sociálnu starostlivosť.
To všetko sú legitímne a potrebné ciele.
Lenže samotný cieľ ešte nehovorí nič o tom, či sme zvolili najvhodnejšie riešenie.
Predstavme si obec, ktorá sa rozhodne vybudovať nové komunitné centrum.
Myšlienka je dobrá. Obec získa priestory na stretávanie, kultúrne podujatia či aktivity pre rôzne generácie.
Získa dotáciu, pripraví projekt a budovu dokončí.
Na slávnostnom otvorení zaznejú prejavy o rozvoji a budúcnosti obce.
A potom príde obyčajný pondelok.
Budovu treba vykurovať, upratovať, udržiavať. Treba zabezpečiť program, personál a financovanie prevádzky.
A vtedy sa ukáže, či sa pri rozhodovaní myslelo aj na to, čo príde po prestrihnutí pásky.
Investícia sa totiž nekončí kolaudáciou. Jej skutočná hodnota sa začína ukazovať až pri každodennom využívaní.
Verejné peniaze nie sú abstraktné čísla
Pri svojej práci s ekonomickými údajmi sa často stretávam s tým, že pozornosť sa sústreďuje predovšetkým na cenu projektu.
Koľko stála výstavba? Koľko sme získali z dotácie? Koľko sme ušetrili?
Sú to dôležité otázky, ale nie jediné.
Rovnako dôležité je vedieť, koľko bude projekt stáť v ďalších rokoch.
Aké budú náklady na energie, opravy a údržbu? Koľko ľudí bude službu využívať? Bude dostupná tým, pre ktorých vznikla? A dokáže ju obec financovať aj vtedy, keď sa jej príjmy znížia?
Dotácia môže byť výbornou príležitosťou. Nemala by však byť jediným dôvodom, prečo sa obec rozhodne investovať.
Nie všetko, na čo možno získať dotáciu, musí byť automaticky prioritou. A nie všetko, čo obec skutočne potrebuje, sa dá financovať z dotácií.
Práve preto by mali investičné rozhodnutia vychádzať predovšetkým z potrieb obyvateľov a dlhodobých možností samosprávy.
Občan nie je prekážkou rozhodovania
V malých obciach sa niekedy vytvára zvláštna predstava, že občan, ktorý sa pýta, automaticky niečo spochybňuje.
Ak chce vidieť zmluvu, hľadá problém.
Ak sa zaujíma o náklady, je proti investícii.
Ak navrhne iné riešenie, kritizuje vedenie obce.
Lenže takto by otvorená samospráva fungovať nemala.
Otázka predsa nie je útok.
A požiadavka na vysvetlenie rozhodnutia nemusí znamenať nesúhlas.
Občan má právo rozumieť tomu, ako sa nakladá s verejnými peniazmi. A samospráva by mala mať záujem, aby tomu rozumel.
Zverejniť zmluvu je zákonná povinnosť. Vysvetliť jej význam zrozumiteľným spôsobom je prejav dobrej správy vecí verejných.
To sú dve rozdielne veci.
Dokument môže byť verejne dostupný a napriek tomu pre väčšinu ľudí prakticky nezrozumiteľný.
Skutočná transparentnosť preto nespočíva iba v množstve zverejnených dokumentov, ale aj v tom, či sa v nich občan dokáže orientovať.
Dôvera nevzniká z presviedčania
Vráťme sa ku klimatickým opatreniam.
Článok Euronews poukazuje na rozdiel medzi obavami ľudí z klimatických zmien a ich dôverou v konkrétne politiky.
Je to zaujímavé upozornenie aj pre iné oblasti verejného života.
Ľudia môžu súhlasiť s tým, že potrebujeme chrániť životné prostredie, ale nemusia súhlasiť s každým navrhovaným opatrením.
Môžu podporovať rozvoj obce, ale zároveň mať otázky k cene konkrétneho projektu.
Môžu považovať sociálne služby za dôležité, ale zaujímať sa o ich kapacitu, dostupnosť a náklady.
A na tom nie je nič nesprávne.
Súhlas s cieľom totiž neznamená automatický súhlas s každým spôsobom jeho dosiahnutia.
Dôvera sa podľa mňa nebuduje tým, že ľuďom opakovane vysvetľujeme, prečo máme pravdu.
Buduje sa ochotou počúvať, zverejňovať informácie, priznať aj neistotu a v prípade potreby rozhodnutie prehodnotiť.
Aj malé obce potrebujú veľkú mieru otvorenosti
Na Slovensku máme tisíce miest a obcí. Každá má vlastné možnosti, potreby a problémy.
Nie každá si môže dovoliť rozsiahle analytické oddelenia, drahé informačné systémy alebo špecializovaných odborníkov.
To však neznamená, že nemôže fungovať otvorene.
Niekedy by stačilo začať jednoduchými vecami.
Pri väčších projektoch zverejniť stručný prehľad nákladov, zdrojov financovania a očakávanej prevádzky.
Pri dokončených investíciách pravidelne informovať o ich využívaní.
Sprístupniť podklady k zasadnutiam zastupiteľstva v dostatočnom predstihu.
Umožniť občanom vyjadriť sa k pripravovaným rozhodnutiam.
A predovšetkým vysvetľovať nielen to, čo sa rozhodlo, ale aj prečo.
Takéto opatrenia nemusia stáť milióny eur.
Vyžadujú však ochotu vnímať občanov ako partnerov.
Najdôležitejšia otázka prichádza až po dokončení projektu
Pri verejných investíciách sa často pýtame, či sa projekt podarilo dokončiť.
Myslím si, že by sme sa mali častejšie pýtať aj niečo iné.
Splnil projekt to, čo sme od neho očakávali?
Ak sme vybudovali nové priestory, využívajú sa?
Ak sme zaviedli novú službu, pomáha ľuďom?
Ak sme investovali do ochrany životného prostredia, vieme vyhodnotiť jej prínos?
A ak sa ukáže, že niečo nefunguje podľa predstáv, dokážeme to otvorene pomenovať a zlepšiť?
Pretože ani dobre pripravený projekt nemusí priniesť všetky očakávané výsledky.
Rozhodujúce je, či máme ochotu výsledky sledovať a poučiť sa z nich.
Na záver
Som presvedčená, že dobrá samospráva sa nepozná iba podľa počtu dokončených projektov, výšky získaných dotácií alebo množstva investovaných peňazí.
Pozná sa aj podľa toho, ako dokáže vysvetľovať svoje rozhodnutia, hospodáriť s verejnými zdrojmi a reagovať na potreby ľudí.
A tiež podľa toho, či dokáže prijať otázku bez toho, aby ju vnímala ako útok.
Dobrý úmysel je začiatok. Dobré rozhodnutie potrebuje aj odborné podklady, zodpovedné financovanie, otvorenú diskusiu a vyhodnotenie výsledkov.
Možno práve v tom spočíva jedna z najväčších výziev dnešnej samosprávy.
Nielen rozhodovať za ľudí, ale vytvárať podmienky, aby ľudia rozhodnutiam rozumeli a mohli sa na nich podieľať.
Pretože dôvera občanov nie je samozrejmosť.
A nedá sa prikázať.
Dá sa iba postupne budovať
Inšpirácia a zdroj:
Marta Pacheco: Europeans still worry about climate change – but are losing faith in EU green policies, Euronews, 29. októbra 2026.
https://www.euronews.com/2026/10/29/europeans-still-worry-about-climate-change-but-are-losing-faith-in-eu-green-policies