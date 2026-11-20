Vláda pripravuje nové pravidlá pre hlavných kontrolórov obcí a miest. Je dobré, že sa hovorí o ich odbornosti a nezávislosti. Mňa však zaujíma najmä to, čo sa stane, keď kontrola odhalí problém.
Vláda 17. novembra schválila návrh zákona, ktorý má zmeniť pravidlá pre hlavných kontrolórov obcí a miest.
Počíta sa s tým, že kontrolóri budú musieť preukázať svoju odbornosť, pravidelne sa vzdelávať a budú mať jasnejšie upravené podmienky výkonu funkcie.
Rozšíriť sa má aj okruh organizácií, ktoré budú môcť kontrolovať. Napríklad aj na niektoré spoločnosti, v ktorých má samospráva najmenej 25-percentný podiel.
To považujem za dôležité. Obce totiž nehospodária iba prostredníctvom obecného úradu. Často majú vlastné spoločnosti a organizácie, cez ktoré zabezpečujú služby pre obyvateľov.
Zatiaľ však ide o návrh zákona, ktorý ešte musí prejsť parlamentom.
A čo sa stane po kontrole?
Predstavme si, že hlavný kontrolór preverí hospodárenie obce a zistí nedostatky.
Napíše správu, navrhne opatrenia a predloží výsledky zastupiteľstvu.
Lenže tým sa podľa mňa celá vec nekončí.
Ja by som chcela vedieť, čo nasledovalo.
Odstránila sa chyba? Zmenil sa postup, ktorý ju spôsobil? A ak sa náprava nepodarila, prečo?
Možno sa pýtam príliš prakticky, ale takto som zvyknutá rozmýšľať aj vo svojej práci.
Keď niečo opravíme, potrebujem mať istotu, že je to skutočne v poriadku. Nestačí mi, že sme si napísali, čo treba urobiť.
Nemusí to byť nič zložité
Veľmi by sa mi páčilo, keby si človek mohol na stránke svojej obce pozrieť jednoduchý prehľad kontrol.
Čo sa kontrolovalo, čo sa zistilo, čo bolo potrebné napraviť a či sa to už podarilo.
Nemuseli by sme prechádzať množstvo zápisníc a kontrolných správ.
Samozrejme, nie všetko sa dá zverejniť. Ale základné informácie o plnení opatrení by podľa mňa mali byť občanom dostupné v rozsahu, ktorý zákon umožňuje.
A nemyslím si, že by to bolo užitočné iba pre verejnosť.
Takýto prehľad by mohol pomôcť aj poslancom, vedeniu obce a samotnému kontrolórovi.
Kontrola nemusí znamenať konflikt
Za tie roky som sa naučila ešte jednu vec. Chyba nemusí automaticky znamenať, že niekto konal úmyselne alebo nepoctivo.
Niekedy je problém v nesprávne nastavenom postupe, inokedy v nepozornosti alebo v tom, že sa niečo jednoducho podcenilo.
Preto si myslím, že kontrola by nemala byť o hľadaní vinníkov.
Mala by pomôcť zistiť, čo nefunguje, a napraviť to.
A ak sa to podarí, je to dobrá správa pre všetkých.
Na záver
Som rada, že sa pripravujú zmeny, ktoré môžu posilniť odbornosť a postavenie hlavných kontrolórov.
Len dúfam, že sa pri tom nezabudne na jednu obyčajnú vec.
Nestačí vedieť, čo kontrola zistila. Potrebujeme vedieť aj to, čo sa po nej napravilo.
Pretože práve v tom vidím jej skutočný význam.
Zdroj: Vládny návrh zákona o hlavnom kontrolórovi územnej samosprávy, schválený vládou SR 17. novembra 2026, materiál UV-31767/2026.