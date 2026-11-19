Odpoveď na otázku je oboje. Každý jeden prístup má význam, ale v odlišných biotopoch. Pri vyberaní postupu musíme zvážiť narušenosť daného ekosystému. Buď je sebestačný a zvládne to bez intervencie človeka, alebo sme ho tak narušili, že v prípade ponechania na samovývoj mu skôr uškodíme. Veľmi zjednodušene opíšem oba prístupy, najprv začnem s bezzásahom.
Ako som už načrtol, bezzásah vieme aplikovať v ekosystémoch, ktoré sú zachované v pôvodnom stave alebo sú človekom narušené minimálne. Ako príklad nám môžu poslúžiť savany Serengeti v Tanzánii. Nachádzajú sa tam organizmy v hojných počtoch napriek rôznymi ekologickými skupinami. Od vrcholových predátorov cez zdochlinožravce až po veľké bylinožravce, ktoré udržiavajú v krajine mozaiku. Tá je veľmi podstatná, lebo iba v heterogénnom prostredí je vysoká biodiverzita. A čím vyššia biodiverzita, tým odolnejší a stabilnejší ekosystém. Celkovo sú tu zachované viaceré ekologické procesy a interakcie.
Na druhej strane máme biotopy ako sú lúky. Mozaika bola zachovávaná pomocou veľkých bylinožravcov, ktoré spásali trávu, likvidovali stromy, kry a tým vytvárali vhodnejšie podmienky pre kvitnúce byliny. A tie sú dôležitým potravným zdrojom pre hmyz. Bez tejto megafauny alebo náhrady dobytkom lúky začali zarastať a biodiverzita klesala. Veľké bylinožravce sme vyhubili my, čiže zodpovedáme za stav aj záchranu lúk. Keby sme to v tomto prípade nechali na prírodu, prišli by sme o množstvo druhov. Bez prvotného zásahu nelesné biotopy fungovali bez človeka. Tento pôvodný stav už neexistuje a musíme pracovať s tým, čo nám zostalo. Iba vďaka premyslenému manažmentu lúk vieme zvýšiť stabilitu a biodiverzitu tohto ekosystému.
Väčšinou si ľudia myslia, že všetci ochranári chcú len bezzásah. Síce takí existujú, ale sú v menšine. Preto netreba ľudí hádzať do jedného vreca. Problémom veľakrát býva ideologická zaujatosť ľudí, ktorí rozhodujú ako sa bude narábať s krajinou. Či už ide o spomínaných ochranárov, poľovníkov, lesníkov alebo vodohospodárov. V starostlivosti o životné prostredie by mala rozhodovať odbornosť a fakty, bez toho sa nikam nepohneme. Na Slovensku máme množstvo kvalitných odborníkov, len ich musíme počúvať. Zo zdravého životného prostredia profitujeme všetci, tak si ho neničme.