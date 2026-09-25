piatok, 25. september, 2026 |  Meniny má Vladislav
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
25. sep 2026 o 20:16
Prečítané: 0x

Negatívne aspekty chovu včiel medonosných

Chov včiel sa propaguje ako činnosť, ktoré pomáha prírode. Opak je však pravdou.

Simon Hoffner
Simon Hoffner Bloger
Negatívne aspekty chovu včiel medonosných
Včela medonosná pri opeľovaní nechtíka lekárskeho (Zdroj: Simon Hoffner)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Kto by nemal rád včely? Sú charizmatické, dávajú nám med, sú rozkošné. Zabúda sa ale na jednu veľmi podstatnú vec. Včela medonosná nie je jediný druh včely (pre predstavu na Slovensku žije takmer 700 druhov včiel, na svete vyše 20 000). Veľa ľudí si to neuvedomuje. Keď poviem, že sa venujem včelám, tak automaticky spravia zo mňa včelára a nie entomológa zaoberajúceho sa stovkami druhmi.

Prečo ľudia nevedia o iných včelách? Jedným z dôvodom je, že už od mala je deťom vtĺkané do hlavy, že včela dáva med, opeľuje... V drtivej väčšine prípadov sa divé druhy včiel nespomenú a iné opeľovače už vôbec nie. Ďalší podstatný faktor je aj počet entomológov zaoberajúcich sa včelami a počet včelárov na Slovensku. Kým odborníci sa dajú spočítať na prstoch ruky, včelárov sú tisíce. A to nie je len na Slovensku, tento nepomer je viditeľný na celom svete. Včelári, podobne ako poľovníci sú veľká skupina presadzujúca svoje záujmy. Samozrejme, nikto nechce zakázať včeláriť, problém nastáva vtedy, keď sa včela medonosná propaguje ako spása sveta a úle sa nachádzajú na každom rohu a pomaly atakujú chránené a vzácne územia. Tam včely medonosné vôbec nepatria.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Predtým ako vysvetlím prečo nie je chov včiel dobrý pre divožijúce opeľovače, je potrebné si uvedomiť tri veci. Po prvé, včela medonosná nie je ohrozená a jej populácia rastie plus mínus úmerne s ľudskou populáciou, lokálne môže klesať. Zároveň je to pôvodne západopalearktický druh (Európa, severná Afrika, západná Ázia) a chová sa aj v oblastiach, kde sa prirodzene nevyskytovala. Včela medonosná je domáce zviera, divá forma v Európe už pravdepodobne vyhynula, čiže tvrdenie, že je chov pomôže opeľovačom je asi také, ako by sme povedali, že chov sliepok pomôže k ochrane orlov.

Keď sa na to pozrieme komplexne, tak umelo navyšujeme stavy druhu, mnohokrát v nepôvodných oblastiach a vytvárame konkurenčné prostredie pre druhy s podobnou ekológiou, čiže ostatné opeľovače. Zdrojov potravy je málo, krajina je v žalostnom stave, tak riešením nie je navýšenie jedného druhu, ale realizácia opatrení na pomoc divožijúcim opeľovačom. Dnes sa veľakrát hovorí o homogenizácií spoločenstiev, to znamená, že ekosystémy strácajú biodiverzitu a stávajú sa homogénnymi. Nižšia biodiverzita vedie k nestabilnejším ekosystémom a zlyhávaniu základných ekologických služieb. Keď v biologicky bohatej krajine stratíme druh, tak si s tým príroda relatívne ľahko poradí, teda ak je tam viacero druhov plniacich rovnakú alebo veľmi podobnú ekologickú funkciu. V narušenom ekosystéme môže nastať problém. Včela medonosná opeľuje veľkú časť rastlín nie preto, že je super efektívna, ale preto, že sme umelo navýšili jej stavy.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Faktory ako intenzifikácia poľnohospodárstva, chemizácia, strata biotopov sú pre divožijúce opeľovače fatálnejšie ako včelárenie, nesmieme naň ale zabúdať. Nabudúce, keď budete chcieť pomôcť prírode a opeľovačom napríklad na svojej záhrade, vysaďte im pôvodné druhy rastlín alebo vytvorte priestor na hniezdenie. Úľmi vôbec nepomôžeme a zbytočne si ukrátime naše záhrady o biologickú rozmanitosť.

Simon Hoffner

Simon Hoffner
Bloger 
  • Počet článkov:  6
    •  | 
  • Páči sa:  17x

Som študentom zoólogie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venujem sa entomológii, hlavne opeľovačom v agrárnej krajine. Zaujímam sa aj o botaniku, ekológiu, ochranu prírody, permakultúru, vedu, vzdelávanie a pravidelne sa zúčasťňujem a organizujem dobrovoľnícke akcie. Od roku 2022 som členom Karpatského ochranárskeho združenia altruistov (KOZA). Od roku 2023 spoluorganizujem biologické súťaže a sústredenia vo vzdelávacej organizácii Pikomat, a robím dobrovoľnícky monitoring motýľov pre Butterfly Conservation Europe. Od roku 2025 som dobrovoľníkom v Strome života, kde organizujem ochranárske brigády a od roku 2026 som členom študentskej rady organizácie. Od roku 2026 som členom Slovenskej entomologickej spoločnosti, vediem prírodovedné krúžky pre deti a snažím sa sa riešiť problematiku extenzívneho kosenia a šetrnejšieho manažmentu trávnatých plôch v bratislavskej Rači. Participujem na projekte Buzz for Change v rámci Daphne. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Marian Nanias

Marian Nanias

344 článkov
Roman Kebísek

Roman Kebísek

120 článkov
Igor Pogány

Igor Pogány

5 článkov
Lucia Nicholsonová

Lucia Nicholsonová

207 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

775 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

50 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu