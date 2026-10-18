Prečo má dekan Prírodovedeckej fakulty UK problém s aktivizáciou študentov?

Ako som už písal, je veľmi ťažké zohnať dobrovoľníkov. Buď sa ľuďom nechce alebo sa nemajú odkiaľ dozvedieť o akciách. Preto mi ako študentovi Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského prišlo vhod posielať študentom hromadné maily s informáciami o dobrovoľníckych akciách a o možnostiach, kde môžu svoje vzdelanie rozvíjať. Samozrejme som povolenie vybavoval s IT oddelením fakulty a každý mail musel prejsť ešte kontrolou správcu mailov. Fungovalo to dobre, až kým to dekan nezatrhol.
Hromadný školský mail bola dobrá možnosť ako študentom dávať vedieť ako sa môžu aktívne zapájať. Keď som sa s viacerými rozprával, boli radi, že konečne sa o niečom nedozvedeli. Ak sa ľudia nepohybujú v dobrovoľníckych kruhoch, je celkom ťažké sa dopátrať k dobrovoľníctvu. Keďže sa jednalo o mladých prírodovedcov, posielané akcie boli zamerané na ochranu prírody, vedu alebo vzdelávanie. Nič mimo témy.
Raz som bol oslovený jedným docentom z katedry zoológie, že bol upozornený od prodekanky, že posielam hromadné maily. Tie maily, ktoré mi schválilo IT oddelenie univerzity, a ktoré súviselo s náplňou fakulty. Že by som mal na to využívať iné platformy. Opýtal som sa ho, či viem teda poslať posledný mail s informáciou, že kto má záujem o akcie, aké som posielal, nech mi dá kontakt a budem posielať informácie osobitne. Povedal, že to musí zistiť a dá mi vedieť, ale myslí si, že problém by to nemal byť a osobne ani proti tomu nič nemá. Neskôr mi napísal, že to žiaľ dekan bez udania dôvodu zatrhol.
Okrem študentov sa to páčilo aj iným zamestnancom fakulty a odborníkom z iných inštitúcii. Chápem, že hromadné maily mohli zahlcovať študentov, ktorí nemajú záujem a ľudí, ktorí spravujú maily. Čomu nerozumiem je zákaz jedného mailu, ktorý mohol dať priestor študentom sa rozvíjať. Malo by byť v záujme fakulty a dekana, aby absolventi boli aktívni a zapájali sa do života mimo fakulty. Univerzita by nemala byť izolovaná od vonkajšieho sveta.
Na bakalárskych promóciách dekan vravel, že ako mladí prírodovedci sa máme snažiť svoje vedomosti a vzdelanie posúvať ďalej. Snažiť sa niečo zmeniť, aj keď nám budú dávať ľudia polená pod nohy. Najsmutnejšie na tom je, že sám nám ich dáva. Vodu káže a víno pije. Ja som sa ale nevzdal. Zopár kontaktov som získal a darí sa nám viacerými aktivitami robiť zo sveta lepšie miesto na život.