piatok, 6. november, 2026 |  Meniny má Renáta
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
6. nov 2026 o 20:42
Prečítané: 0x

Prečo vodné dielo Gabčíkovo zničilo dunajskú prírodu?

Rok 1992 bol pre slovenskú časť Dunaja fatálny v dôsledku postavenia vodného diela Gabčíkovo. Prečo je to pre prírodu problém?

Simon Hoffner
Simon Hoffner Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Dnes sa veľa hovorí o udržateľnej výrobe energie. Zvýšené množstvo oxidu uhličitého v atmosfére prispieva k prehrievaniu atmosféry a k extrémnejším výkyvom počasia, čo má negatívny dopad na život na Zemi. Alternatív výroby obnoviteľnej energie je mnoho, ale nie každá má pozitívny dopad na životné prostredie. Zoberme si napríklad vodnú energiu. Pri jej výrobe nie je vypúšťaný oxid uhličitý do atmosféry, má však za následok degradáciu pôvodného riečneho biotopu.

Keď sa pozrieme ako majú vyzerať prirodzené rieky, v Európe ich už nájdeme horko ťažko. Existujú drobnejšie úseky riek a menšie toky, ktoré majú zachovaný prírodný charakter. Na Slovensku je to napríklad riečka Vydrica tečúca V Malých Karpatoch. Od prameňa takmer cez celý lesopark je neregulovaná. To znamená, že nebolo do nej zasahované človekom a prebiehajú tam pôvodné prírodné procesy.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Rieka prirodzene netečie rovno. Vytvára meandre, plytčiny, zátočiny, časti s rôzne veľkým substrátom a tým vznikajú mikrohabitaty pre organizmy. Každý organizmus potrebuje niečo iné a prírodná rieka im to poskytuje. Keď vodný tok vybetónujeme a narovnáme, tak ho pripravíme o všetky mikrohabitaty. A tým pádom máme nižšiu biodiverzitu.

Okrem biodiverzity je problém pri vodnom diele Gabčíkovo aj s vodným režimom. Dunaj sa v minulosti vetvil, vytváral ramená, voda sa vylievala a zadržiavala sa v krajine. Vytvorením betónového kanála vodu odvádzame rýchlejšie preč zo Slovenska. Krajina je suchšia a negatívne dôsledky sme mohli tento rok vidieť. Naším cieľom je vodu v krajine udržať a zachovať biodiverzitu. Bez zdravého životného prostredia budeme trpieť.

SkryťVypnúť reklamu

Možno znie tento článok pesimisticky. Dunaj asi už nikdy nebude taký aký bol, ale niektoré veci vieme napraviť. Obnovovať ramená, revitalizovať iné rieky, zadržiavať vodu a hlavne poučiť sa z chýb z minulosti. Nemôžeme dopustiť, aby sme zničili zachované toky, mokrade a iné sladkovodné ekosystémy. Musíme práve teraz investovať veľkú snahu do obnovy prírody v Európe, či už vodných alebo suchozemských ekosystémov. Aby som skončil optimisticky, existuje mnoho mimovládnych združení, ktoré sa o to snažia. Nemôžeme im ale hádzať polená pod nohy. Verím, že to príroda aj my zvládneme.

Simon Hoffner

Simon Hoffner
Bloger 
  • Počet článkov:  16
    •  | 
  • Páči sa:  78x

Som študentom zoólogie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venujem sa entomológii, hlavne opeľovačom v agrárnej krajine. Zaujímam sa aj o botaniku, ekológiu, ochranu prírody, permakultúru, vedu, vzdelávanie a pravidelne sa zúčasťňujem a organizujem dobrovoľnícke akcie. Od roku 2022 som členom Karpatského ochranárskeho združenia altruistov (KOZA). Od roku 2023 spoluorganizujem biologické súťaže a sústredenia vo vzdelávacej organizácii Pikomat, a robím dobrovoľnícky monitoring motýľov pre Butterfly Conservation Europe. Od roku 2025 som dobrovoľníkom v Strome života, kde organizujem ochranárske brigády a od roku 2026 som členom študentskej rady organizácie. Od roku 2026 som členom Slovenskej entomologickej spoločnosti, vediem prírodovedné krúžky pre deti a snažím sa sa riešiť problematiku extenzívneho kosenia a šetrnejšieho manažmentu trávnatých plôch v bratislavskej Rači. Participujem na projekte Buzz for Change v rámci Daphne. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
Pavel Macko

Pavel Macko

214 článkov
Dušan Koniar

Dušan Koniar

801 článkov
Igor Pogány

Igor Pogány

5 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

10 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

775 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu