Prečo vodné dielo Gabčíkovo zničilo dunajskú prírodu?

Dnes sa veľa hovorí o udržateľnej výrobe energie. Zvýšené množstvo oxidu uhličitého v atmosfére prispieva k prehrievaniu atmosféry a k extrémnejším výkyvom počasia, čo má negatívny dopad na život na Zemi. Alternatív výroby obnoviteľnej energie je mnoho, ale nie každá má pozitívny dopad na životné prostredie. Zoberme si napríklad vodnú energiu. Pri jej výrobe nie je vypúšťaný oxid uhličitý do atmosféry, má však za následok degradáciu pôvodného riečneho biotopu.
Keď sa pozrieme ako majú vyzerať prirodzené rieky, v Európe ich už nájdeme horko ťažko. Existujú drobnejšie úseky riek a menšie toky, ktoré majú zachovaný prírodný charakter. Na Slovensku je to napríklad riečka Vydrica tečúca V Malých Karpatoch. Od prameňa takmer cez celý lesopark je neregulovaná. To znamená, že nebolo do nej zasahované človekom a prebiehajú tam pôvodné prírodné procesy.
Rieka prirodzene netečie rovno. Vytvára meandre, plytčiny, zátočiny, časti s rôzne veľkým substrátom a tým vznikajú mikrohabitaty pre organizmy. Každý organizmus potrebuje niečo iné a prírodná rieka im to poskytuje. Keď vodný tok vybetónujeme a narovnáme, tak ho pripravíme o všetky mikrohabitaty. A tým pádom máme nižšiu biodiverzitu.
Okrem biodiverzity je problém pri vodnom diele Gabčíkovo aj s vodným režimom. Dunaj sa v minulosti vetvil, vytváral ramená, voda sa vylievala a zadržiavala sa v krajine. Vytvorením betónového kanála vodu odvádzame rýchlejšie preč zo Slovenska. Krajina je suchšia a negatívne dôsledky sme mohli tento rok vidieť. Naším cieľom je vodu v krajine udržať a zachovať biodiverzitu. Bez zdravého životného prostredia budeme trpieť.
Možno znie tento článok pesimisticky. Dunaj asi už nikdy nebude taký aký bol, ale niektoré veci vieme napraviť. Obnovovať ramená, revitalizovať iné rieky, zadržiavať vodu a hlavne poučiť sa z chýb z minulosti. Nemôžeme dopustiť, aby sme zničili zachované toky, mokrade a iné sladkovodné ekosystémy. Musíme práve teraz investovať veľkú snahu do obnovy prírody v Európe, či už vodných alebo suchozemských ekosystémov. Aby som skončil optimisticky, existuje mnoho mimovládnych združení, ktoré sa o to snažia. Nemôžeme im ale hádzať polená pod nohy. Verím, že to príroda aj my zvládneme.