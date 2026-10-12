Kto mohol za útok na Zámockej?

Dnes sú 4 roky od tragédie, ktorá otriasla Slovenskom. Detaily opisovať nemusím, internet je toho plný a nie je to ani význam tohto článku. Významom je zastať sa tých, ktorí za to nemohli a poukázať na problém v spoločnosti. Celé to vysvetlím cez osobnú skúsenosť.
O vražde som sa dozvedel ešte v ten večer od mamy, ktorá sledovala správy, ale ešte som vtedy nevedel o koho sa jednalo. Ráno, keď som sa zobudil som mal neprijaté hovory od spolužiačky. Povedala mi, že vrahom bol náš spolužiak. Dosť ma to šokovalo. Úprimne, kým som neotvoril na internete správy a nevidel jeho fotografiu, som jej to ani neveril.
Vôbec som tomu nerozumel. Prečo? Ako sa to mohlo stať? Bol síce jediný spolužiak, s ktorým som asi nikdy nekomunikoval, zasiahlo ma to aj tak veľa. Posledné dni pred tragédiou som bol chorý, čiže som bol doma, ale z rozprávania iných spolužiakov správanie nezmenil. Dokonca deň predtým vraj rozprával, čo chce ísť študovať. Bol to pre všetkých šok.
Ľudia môžu argumentovať, že mal kontroverzné vyjadrenia, zastával zvláštne názory, ale dajte si každý ruku na srdce, koľko ľudí vo vašom okolí má odpor voči Židom, homosexuálom a iným menšinám. Keby mal každý všetkých svojich známych s podobnými názormi upodozrievať z plánovania vraždy, tak by nám po Slovensku behali desaťtisíce vrahov. Na druhej strane je potrebné o tom rozprávať, snažiť sa ľuďom veci vysvetliť, lebo keď sa priveľmi zradikalizujú to môže skončiť fatálne.
A tu by som plynule prešiel k tomu, koho sa chcem zastať. Veľa ľudí tvrdilo, že v škole to museli vidieť. Keďže sa prevažne radikalizoval na internete a v škole neprejavoval agresívne správanie, nemal žiadny problém so správaním a s prospechom, tak nemali ho dôvod riešiť. A spolužiaci sme to tiež nevideli. Sú veci, ktoré sa vám neskôr dajú dokopy, ale v danom momente vám nenapadnú. Keď si porovnám učiteľov a celkový prístup so školami, kde som bol predtým, môžem ručiť za to, že na našom gymnáziu to bolo lepšie. Celkovo to tam pôsobilo veľmi rodinne. Tolerantne. Racionálne. Na Slovensku existuje množstvo učiteľov s radikálnymi alebo konšpiračnými názormi, ale tu to bolo zanedbateľné.
Zároveň od určitej časti spoločnosti boli nadané deti po tejto tragédii démonizované ako namyslené, bez empatie... Tie isté nadané deti, ktoré ma prijali do kolektívu, keď som si prešiel rôznou formou šikany na predchádzajúcich školách. Prvýkrát som zažil pocit, že niekde patrím. Netreba kvôli jednému jednotlivcovi odsúdiť celú skupinu. Všade sú dobrí a zlí.
Na záver, nie je správne ľudí škatuľkovať podľa farby, vierovyznania, pôvodu, záujmov, výzoru, prejavu. Podstatné je sa navzájom tolerovať a žiť s vedomím, že svet je rôznorodý. Každý je iný, každý má čo ponúknuť, každý má na tomto svete nezameniteľné miesto. Nebojme sa odlišnosti a nechajme každého žiť svoj vlastný život. Samozrejme do momentu, keď začneme obmedzovať slobodu druhého. Musíme sa snažiť všetci, skúsme to.