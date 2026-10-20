Kto vyhrá súboj na diaľku Roth Neveďalová vs Horrocks?

Popredná členka strany Smer SD p. Roth Neveďalová pomyselne zdvihla mnou hodenú rukavicu a obhajuje kandidatúru Milana Mazureka na post župana v Prešovskom kraji. Toho Milana Mazureka, ktorý má vo výbave krik, populizmus a negativitu ako pracovnú metódu. Nepoznám žiadnu jeho relevantnú odbornosť či kvalifikáciu, pre ktorú by mal tento človek zasadnúť na tak významný post.
Blížiace sa voľby predsedu samosprávneho kraja budú aj vizitkou toho, aké hodnoty a akú politickú kultúru v kraji podporuju jeho obyvatelia. Ak chcú stabilný rozvoj, slušnosť a reálne výsledky namiesto prázdneho kriku, musia prísť k volebným urnám a politickú kultúru Milana Mazureka odmietnuť.
Župan je totiž človek, ktorý región reprezentuje navonok. Rokuje s investormi, ktorí sem môžu priniesť prácu, a manažuje čerpanie stoviek miliónov eur z eurofondov. Ak bude na čele kraja stáť niekto s medzinárodne poškodenou povesťou, izolovaný od demokratických partnerov doma i v zahraničí, kraj stratí cenné investičné príležitosti. Regionálny rozvoj potrebuje partnerstvo a dôveryhodnosť, nie medzinárodnú hanbu.
Prajem šťastnú ruku.