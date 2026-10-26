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26. okt 2026 o 08:45
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Exekúcia ako ranný budíček z magistrátu.

Úrady prebrali tie najhoršie maniere z online priestoru alebo Kam zmizla obyčajná ľudská slušnosť?

Otilia Horrocks
Otilia Horrocks Bloger
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Predstavte si piatkové ráno. Dáte si kávu, zapnete e-mail a vyskočí na Vás správa od vlastného mesta. Predmet: Nezaplatené dane. Obsah: Ak neuhradíte , vec postupujeme na EXEKÚCIU.

V tej sekunde vám stúpne tlak na dvesto. Rýchlo otvárate internet banking, listujete v histórii platieb a hľadáte dôkazy. Našťastie, všetko máte čierne na bielom – dane sú riadne zaplatené.

S úľavou posielate mestu obratom potvrdenia o úhradách. Čakáte, že na druhej strane linky príde logické: „Veľmi sa ospravedlňujeme, náš systém urobil chybu.“

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Lenže toto sú Košice. Odpoveď úradu vás dorazí viac než samotná hrozba exekúciou.

Žiadne prepáčte. Žiadne uznanie zlyhania. Namiesto toho dostanete suché úradnícke vysvetlenie, že vaša posledná platba sa v ich systéme ešte „nespárovala“. A teraz pointa, ktorá ma posadila na stoličku: termín splatnosti tejto poslednej splátky dane je pritom do konca októbra! Úrad ma teda preventívne začal strašiť exekútorom za niečo, na čo mám podľa ich vlastných pravidiel ešte týždeň čas.

A koruna celej tejto byrokratickej absurdity? Úradník, ktorý mi bezdôvodne pohrozil exekúciou, mi na záver mailu s absolútnym pokojom poďakoval za spoluprácu a poprial „príjemný deň“.

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Podobné sa udialo minulý rok aj v komunite blogerov, ako reakcia na jeden z mojich článkov. Pri absolútnom nepochopení zámeru môjho textu obviňovať iného z nekalých úmyslov je prinajmenšom odvážne. Doteraz neviem, aký zámer mala pisateľka, ale ak tieto riadky náhodou číta, ospravedlniť sa dotyčnému mala už dávno. Že využila môj text pre svoj cieľ ? ...

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Keď úrady komunikujú ako agresívni komentátori z Facebooku

Pri tejto čerstvej absurdnej odpovedi magistrátu som si tak uvedomila jednu vec. Máte niekedy pocit, že ten neslušný, hrubý a útočný štýl zo sociálnych sietí sa akosi potichu vkradol už aj do oficiálnej úradnej komunikácie? Ja ten pocit po piatočku už nemám, ja to viem naisto.

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Úrady prebrali tie najhoršie maniere z online priestoru:

1. Človeka hneď na úvod prevalcovať agresiou a zastrašiť ho silou.

2. Za žiadnych okolností si nepriznať chybu. Keď sa sekne systém alebo úradník, nenasleduje pokorné ospravedlnenie, ale útok, zatĺkanie alebo arogantná výhovorka.

Z komunikácie inštitúcií sa úplne vytratilo vedomie, že na druhej strane linky alebo e-mailu nesedí len „položka v Exceli“ či spisové číslo, ale živá ľudská bytosť. Človek, ktorý poctivo platí dane a zariaďuje si život podľa platných pravidiel. Poslať mu pred víkendom bezdôvodný výhražný e-mail a na záver cynicky popriať „krásny či príjemný deň“, je vizitkou absolútneho morálneho a komunikačného úpadku.

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Kto vráti do Košíc kultúru úcty?

Boli v Košiciach voľby a mňa zaujíma, či navráti nový primátor mesta elementárnu úctu, slušnosť a kultivovanosť do komunikácie mesta s občanom.

On či chce alebo nie, bude musieť na magistráte urobiť hlboké upratovanie. Úradníci sa musia znova naučiť, že občan nie je podozrivý delikvent ani ich podriadený. Samospráva je služba ľuďom. Tí si ju platia a su tí, kvôli ktorým tie úrady vôbec stoja.

Rada by som veriť, že Košice po víkende s občanom budú hovoriť ako s partnerom, nie ako s nepriateľom v internetovej diskusii.


Otilia Horrocks

Otilia Horrocks
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Srdcom navždy Košičanka, Európanka. Zoznam autorových rubrík:  Malá kniha roku 2021Postrehy v roku 2022Zásadný rok 2023Rok nádeje 2024Rok optimizmu 2025Satira korenie životaNezaradenéSúkromné

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