Milan Mazurek si koleduje o prostredník. Ukážte mu ho vo voľbách!

Politika nie je aréna pre hnev, urážky a lacný krik. Napriek tomu sa niektorí politici snažia presvedčiť občanov, že čím hlasnejšie kričia, tým väčšiu pravdu majú. Typickým príkladom je Milan Mazurek. Človek, ktorý si postavil kariéru na rozdeľovaní spoločnosti, agresívnej rétorike a šírení negativity, opäť klope na dvere, tentoraz regionálneho významu.
Slovensko však v dnešnej dobe nepotrebuje hádky, izoláciu ani radikalizmus. Potrebuje reálne riešenia, stabilitu a politikov, ktorí dokážu krajinu posunúť vpred, nie ju vracať do minulosti. Krikom sa účty nezaplatia a nenávisťou sa lepšie nemocnice nepostavia.
Ak máte teda dosť politiky, ktorá namiesto spájania neustále hľadá nepriateľa, netreba len nečinne sedieť doma a nadávať pri obrazovkách. Najsilnejšiu zbraň držíte v rukách vy sami – je to váš volebný hlas.
Mazurek si svojím doterajším pôsobením koleduje o jasný odkaz od občanov. Ukážte mu, ale nielen jemu, ten najvplyvnejší prostredník priamo vo volebnej miestnosti. Príďte k voľbám v sobotu, nenechajte za seba rozhodovať iných a povedzte jasné NIE politike extrému. Budúcnosť je vo vašich rukách.
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