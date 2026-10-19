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19. okt 2026 o 09:15
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Milan Mazurek si koleduje o prostredník. Ukážte mu ho vo voľbách!

Sedieť budúcu sobotu nečinne doma a nadávať pri obrazovkách? To nie je ten správny recept.

Otilia Horrocks
Otilia Horrocks Bloger
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Politika nie je aréna pre hnev, urážky a lacný krik. Napriek tomu sa niektorí politici snažia presvedčiť občanov, že čím hlasnejšie kričia, tým väčšiu pravdu majú. Typickým príkladom je Milan Mazurek. Človek, ktorý si postavil kariéru na rozdeľovaní spoločnosti, agresívnej rétorike a šírení negativity, opäť klope na dvere, tentoraz regionálneho významu.

Slovensko však v dnešnej dobe nepotrebuje hádky, izoláciu ani radikalizmus. Potrebuje reálne riešenia, stabilitu a politikov, ktorí dokážu krajinu posunúť vpred, nie ju vracať do minulosti. Krikom sa účty nezaplatia a nenávisťou sa lepšie nemocnice nepostavia.

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Ak máte teda dosť politiky, ktorá namiesto spájania neustále hľadá nepriateľa, netreba len nečinne sedieť doma a nadávať pri obrazovkách. Najsilnejšiu zbraň držíte v rukách vy sami – je to váš volebný hlas.

Mazurek si svojím doterajším pôsobením koleduje o jasný odkaz od občanov. Ukážte mu, ale nielen jemu, ten najvplyvnejší prostredník priamo vo volebnej miestnosti. Príďte k voľbám v sobotu, nenechajte za seba rozhodovať iných a povedzte jasné NIE politike extrému. Budúcnosť je vo vašich rukách.

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https://blog.sme.sk/horrocks/spolocnost/tzv-lokalpatrioti-ukazali-obcanom-prostrednik

Otilia Horrocks

Otilia Horrocks
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Srdcom navždy Košičanka, Európanka. Zoznam autorových rubrík:  Malá kniha roku 2021Postrehy v roku 2022Zásadný rok 2023Rok nádeje 2024Rok optimizmu 2025Satira korenie životaNezaradenéSúkromné

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