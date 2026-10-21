Confal – po dlhom čase konečne slušný konkurzný predaj

Podľa vlastného webu: „Confal je najväčším recyklátorom hliníka na Slovensku a výrobcom vysokokvalitnej hliníkovej zliatiny pre zlievarne hliníka a výrobcom rafinačných prípravkov pre oceliarsky priemysel.“
Hlinikáreň Confal je na predaj – teda len jej majetok. Ocenený je na 4,7 mega eur, čo je necelá polovica vlastného imania firmy v roku 2025. V ten istý rok dosahovala hlinikáreň obrat skoro 5 mega, čo je proti úrodným rokom ako 2021 – 2022, keď atakovali 55 mega, dosť málo. Skrátka, konkurz je konkurz...
Za „púhych“ 500 eur získate presné informácie, čo sa vlastne predáva. Kto chce info zadarmo, nájde ich na skene inzerátu. Áno, sken – textovú formu som nenašiel.
https://replik.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/verejneOznamy/oznamenieSpravcaDetail.xhtml?aktualitaId=708341#