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21. okt 2026 o 12:02
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Confal – po dlhom čase konečne slušný konkurzný predaj

Hlinikáreň Confal je na predaj – teda len jej majetok. Ocenený je na 4,7 mega eur, čo je necelá polovica vlastného imania firmy v roku 2025. V ten istý rok dosahovala hlinikáreň obrat skoro 5 mega, ...

Milan Hošek
Milan Hošek Bloger
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Podľa vlastného webu: „Confal je najväčším recyklátorom hliníka na Slovensku a výrobcom vysokokvalitnej hliníkovej zliatiny pre zlievarne hliníka a výrobcom rafinačných prípravkov pre oceliarsky priemysel.“

Hlinikáreň Confal je na predaj – teda len jej majetok. Ocenený je na 4,7 mega eur, čo je necelá polovica vlastného imania firmy v roku 2025. V ten istý rok dosahovala hlinikáreň obrat skoro 5 mega, čo je proti úrodným rokom ako 2021 – 2022, keď atakovali 55 mega, dosť málo. Skrátka, konkurz je konkurz...

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Za „púhych“ 500 eur získate presné informácie, čo sa vlastne predáva. Kto chce info zadarmo, nájde ich na skene inzerátu. Áno, sken – textovú formu som nenašiel.

https://www.confal.sk/sk/

https://replik.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/verejneOznamy/oznamenieSpravcaDetail.xhtml?aktualitaId=708341#

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Milan Hošek

Milan Hošek
Bloger 
  • Počet článkov:  28
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  • Páči sa:  6x

Jeden z "najväčších" minoritných akcionárov na Slovensku (po jednej akcií). Jeden zo "sponzorov" bratislavskej burzy, kde nikto nič nekupuje ani nepredáva, len pár jedincov sa snaží akože obchodovať. Aktívny člen Ochranného spoločenstva minoritných akcionárov OSMA a administrátor servisu slovenským akcionárom www.akcionar.sk. Trochu investor v zahraničí. Zoznam autorových rubrík:  Slovenské akcieFúzie a akvizície

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