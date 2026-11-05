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5. nov 2026 o 10:34
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Kupujete víno? Čo tak kúpiť si priamo vínnu odrodu!

Likvidátor predáva práva na naše národné odrody, fajn vínka MÍLIA a NÓRIA.

Milan Hošek
Milan Hošek Bloger
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Likvidátor predáva práva na naše národné odrody so šľachtiteľskými osvedčeniami viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.) MÍLIA a NÓRIA.

Likviduje sa (speňažuje) majetok neziskov Výskumná a šľachtiteľská stanica vinárska a vinohradnícka Modra, n.o. Má zaujímavú históriu a blbý koniec... Neziskovku založila v roku 2002 akciovka Vinohradnícka spoločnosť Modra (dnešná Shebo Winery, a.s.), aby ju v roku 2017 zrušili. Neziskovka však bola šikovná, makala.

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Nadviazala na dlhoročnú prácu šľachtiteľov a podarilo sa. Dve nové odrody viniča si dala zaregistrovať už v rokoch 2002 – 2004 a podľa zákona majú ochranu 30 rokov. Teda kto chce pestovať sadenice, teda štepy viniča, musí platiť. Roky nebolo komu...

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Až v roku 2024 však niekto zistil, že v už zlikvidovanej neziskovke je nejaký majetok. Práve tie dve práva. A tak súd koncom roka 2025 nariadil dodatočnú likvidáciu. A teraz po roku máme „na stole“ dve odrody fajn slovak-vína.

Človek nemusí byť veľký Holmes, aby si vydedukoval, že... skrátka tie odrody nikomu vyše osem rokov nechýbali. Zrejme o ne masívny záujem nie je...

Keďže víno nepijem, tak neviem posúdiť, či je to dobrý kauf. Ale kto má záujem, môže zarábať... na predaji štepov. Aj to len na pár rokov, ochrana práv končí už o 7 – 8 rokov.

Tu je oznam: https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=4785947

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Keďže sa v téme veľmi nevyznám, požiadal som AI o súhrn, čo sa vlastne predáva. Tu je:

Profil predmetu predaja: Odrody MÍLIA a NÓRIA

Ide o dve uznané slovenské biele muštové odrody zapísané v Listine registrovaných odrôd SR aj v Registri chránených odrôd (MPRV SR / ÚKSÚP):

1. MÍLIA (Müller-Thurgau × Tramín červený) Vyšľachtená v Šenkviciach, registrovaná v roku 2002. Stredne skorá, mrazuvzdorná odroda s vysokou cukornatosťou a nižšími kyselinami (cca 7 g/l). Poskytuje plné, korenisto-muškátové vína, mimoriadne obľúbené na výrobu polosladkých a prírodne sladkých výberov.

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2. NÓRIA (Rizling rýnsky × Sémillon) Vyšľachtená vo Veľkom Krtíši a Šenkviciach, registrovaná v roku 2002. Neskorá odroda s pevnou štruktúrou kyselín (priemer 8,5 g/l). Má vysokú mrazuvzdornosť a vyššiu odolnosť voči chorobám než Rizling. Populárna najmä na juhu SR a v Nitrianskej oblasti na prémiové akostné vína.

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Právne a investičné zhodnotenie (zákon č. 202/2009 Z. z.):

·       Príjmy: Výlučné právo licencovať predaj množiteľského materiálu (štepy, sadenice). Majiteľ vyberá licenčné poplatky (royalty) od škôlok. Z predaja samotného hrozna či fľaškového vína nemá nárok na podiel.

·       Časový horizont: Zákonná ochrana trvá 30 rokov od udelenia (2002–2004). Končí v rokoch 2032–2034 – zostáva len cca 6 až 8 rokov exkluzivity, potom odrody prechádzajú do voľného užívania (public domain).

Náklady a riziká: Povinnosť platiť ročné udržiavacie poplatky a zabezpečiť udržiavacie šľachtenie. Trh sadeníc v SR je malý (desiatky tisíc kusov ročne) – návratnosť vyžaduje monitoring škôlok aj v ČR a Maďarsku

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Inak aby úplne jasné, predavaju sa prava na toto :)

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Milan Hošek

Milan Hošek
Bloger 
  • Počet článkov:  29
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  • Páči sa:  9x

Jeden z "najväčších" minoritných akcionárov na Slovensku (po jednej akcií). Jeden zo "sponzorov" bratislavskej burzy, kde nikto nič nekupuje ani nepredáva, len pár jedincov sa snaží akože obchodovať. Aktívny člen Ochranného spoločenstva minoritných akcionárov OSMA a administrátor servisu slovenským akcionárom www.akcionar.sk. Trochu investor v zahraničí. Zoznam autorových rubrík:  Slovenské akcieFúzie a akvizície

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