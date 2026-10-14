Nájom Skalnatej chaty za hubičku! To vážne?

V balíku sú aj okolité pozemky so svišťami. :) Ale pozor – svište, privandrovaného medveďa ani líšku nekŕmiť! (Áno, aj toto je jedna z oficiálnych podmienok „súťaže“.)
Lenže diabol sa, ako inak, skrýva v detailoch. V tomto prípade v podmienkach účasti.
Záujemca totiž musí preukázať priam zázračnú prax:
* prevádzkovanie informačného centra v 5. stupni územnej ochrany so zameraním na ochranu prírody Tatranského národného parku počas obdobia minimálne 5 rokov (v minulosti infocentrum Štátnych lesov Tatranského národného parku),
* vykonávanie edukačných aktivít so zameraním na ochranu životného prostredia a zachovanie kultúrneho dedičstva a tradícií Slovenska v 5. stupni územnej ochrany počas obdobia minimálne 5 rokov.
A sme doma...
Ďalšia súťaž ušitá pre vopred vybraného – teda, slušnejšie povedané, „precízne zadefinovaného“ – záujemcu.
No schválne: koľko subjektov na celom Slovensku takúto prax vôbec môže spĺňať?
https://www.ropk.sk/nehnutelny-majetok/detail/skalnata-chata-vratane-prislusenstva-a-pozemku