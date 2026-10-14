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14. okt 2026 o 18:38
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Nájom Skalnatej chaty za hubičku! To vážne?

TANAP vyhlásil verejnú súťaž na nájom kultovej Skalnatej chaty. Výkričná cena? Len 9 600 eur ročne (teda rovných 800 eur mesačne)!

Milan Hošek
Milan Hošek Bloger
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V balíku sú aj okolité pozemky so svišťami. :) Ale pozor – svište, privandrovaného medveďa ani líšku nekŕmiť! (Áno, aj toto je jedna z oficiálnych podmienok „súťaže“.)

Lenže diabol sa, ako inak, skrýva v detailoch. V tomto prípade v podmienkach účasti.

Záujemca totiž musí preukázať priam zázračnú prax:

* prevádzkovanie informačného centra v 5. stupni územnej ochrany so zameraním na ochranu prírody Tatranského národného parku počas obdobia minimálne 5 rokov (v minulosti infocentrum Štátnych lesov Tatranského národného parku),

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* vykonávanie edukačných aktivít so zameraním na ochranu životného prostredia a zachovanie kultúrneho dedičstva a tradícií Slovenska v 5. stupni územnej ochrany počas obdobia minimálne 5 rokov.

A sme doma...

Ďalšia súťaž ušitá pre vopred vybraného – teda, slušnejšie povedané, „precízne zadefinovaného“ – záujemcu.

No schválne: koľko subjektov na celom Slovensku takúto prax vôbec môže spĺňať?

https://www.ropk.sk/nehnutelny-majetok/detail/skalnata-chata-vratane-prislusenstva-a-pozemku

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Milan Hošek

Milan Hošek
Bloger 
  • Počet článkov:  27
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Jeden z "najväčších" minoritných akcionárov na Slovensku (po jednej akcií). Jeden zo "sponzorov" bratislavskej burzy, kde nikto nič nekupuje ani nepredáva, len pár jedincov sa snaží akože obchodovať. Aktívny člen Ochranného spoločenstva minoritných akcionárov OSMA a administrátor servisu slovenským akcionárom www.akcionar.sk. Trochu investor v zahraničí. Zoznam autorových rubrík:  Slovenské akcieFúzie a akvizície

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