Prišiel mi e-mail z tejto adresy: vpm@mpsvr.gov.sk. Že vraj odosielateľom je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky.
Chýba termín, kedy mám naklusať na koberečk, zrejme na mňa budú mať čas celý deň.Akurát... Úrad práce som zvnútra videl naposledy ešte ako sopliak v deväťdesiatkach. Odvtedy mi nechýbal. Ani chýbať nebude... Skrátka, som mimo systém, len platim a nič nežiadam.
A tak dumám... Žeby ma niekto straaašne veľmi chcel? V Nových Zámkoch? Mám tam nejaké akcie podivnej firmý ZTS Inmart, nejaké pozemky...
ALEBO... Žeby to bol scam, teda podvod? Ale... ten e-mail má doménu mpsvr.gov.sk ...
A tak sa pýtam umelej inteligencie, teda AI. Niekto hovorí, že to je aplikovaná štatistika, a začínam veriť, že je... Silna trojka HEmini, Clude aj GPT ako jeden muž (teda možno to je žena... Každopádne ústavne veci nechajme iným) odpovedali, že je to email z úradu. Viď jedna odpoveď
Tak som to skúsil zistiť sám. Poslal som e-mail, že môžem prísť až o 18:25. A odpoveď...
Takže je to scam? Ale načo? Veď scam potrebuje získať od ľudí prachy, na čo iné sú podvody?
Alebo niekto z úradu vypustil Krakena, teda AI, do spravý e-mailových schránok úradu? A Kraken začal vyvádzať – nie žrať Andromédu, stačí mu otravovať ľudí zbytočnými e-mailmi. Kde je Perseus?