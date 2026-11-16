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16. nov 2026 o 11:06
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Oklamaná AI alebo výpustený AI Kraken z úradu?

Dnes sa mám dostaviť na úrad práce v Nových Zámkoch, aj keď mám trvalý pobyt v Skalici a bývam pri Nitre.

Milan Hošek
Milan Hošek Bloger
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Prišiel mi e-mail z tejto adresy: vpm@mpsvr.gov.sk. Že vraj odosielateľom je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky.

Chýba termín, kedy mám naklusať na koberečk, zrejme na mňa budú mať čas celý deň.Akurát... Úrad práce som zvnútra videl naposledy ešte ako sopliak v deväťdesiatkach. Odvtedy mi nechýbal. Ani chýbať nebude... Skrátka, som mimo systém, len platim a nič nežiadam.

A tak dumám... Žeby ma niekto straaašne veľmi chcel? V Nových Zámkoch? Mám tam nejaké akcie podivnej firmý ZTS Inmart, nejaké pozemky...

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ALEBO... Žeby to bol scam, teda podvod? Ale... ten e-mail má doménu mpsvr.gov.sk ...

A tak sa pýtam umelej inteligencie, teda AI. Niekto hovorí, že to je aplikovaná štatistika, a začínam veriť, že je... Silna trojka HEmini, Clude aj GPT ako jeden muž (teda možno to je žena... Každopádne ústavne veci nechajme iným) odpovedali, že je to email z úradu. Viď jedna odpoveď

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Tak som to skúsil zistiť sám. Poslal som e-mail, že môžem prísť až o 18:25. A odpoveď...

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Takže je to scam? Ale načo? Veď scam potrebuje získať od ľudí prachy, na čo iné sú podvody?

Alebo niekto z úradu vypustil Krakena, teda AI, do spravý e-mailových schránok úradu? A Kraken začal vyvádzať – nie žrať Andromédu, stačí mu otravovať ľudí zbytočnými e-mailmi. Kde je Perseus?

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Milan Hošek

Milan Hošek
Bloger 
  • Počet článkov:  30
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  • Páči sa:  13x

Jeden z "najväčších" minoritných akcionárov na Slovensku (po jednej akcií). Jeden zo "sponzorov" bratislavskej burzy, kde nikto nič nekupuje ani nepredáva, len pár jedincov sa snaží akože obchodovať. Aktívny člen Ochranného spoločenstva minoritných akcionárov OSMA a administrátor servisu slovenským akcionárom www.akcionar.sk. Trochu investor v zahraničí. Zoznam autorových rubrík:  Slovenské akcieFúzie a akvizícieStale sa niečo deje

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