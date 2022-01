Ako byť dobrým rodičom?

Presne pre teba a všetkých rodičov, ktorí potrebujú poradiť som vytvorila emailový miniseriál. Je určený pre tých, ktorí strácajú trpezlivosť, cestu a zdravý rozum. Tých, ktorí boli hodení do vody a v nej plávu najlepšie ako vedia, ale chcú, potrebujú zásadne zlepšiť svoj plavecký štýl. Tých, ktorí chcú byť dobrým rodičom.

Začnem od seba. Priznaním.

Bola som nemožná matka. Hovorím v minulom čase, lebo pomery sa u nás medzičasom zlepšili, a čo k tej zmene prispelo a vytúženú zmenu prinieslo je mojim zámerom zdieľať v tomto blogu. A tiež ponúknuť konkrétnu cestu, ktorou keď sa vydáš, zmena k lepšiemu príde.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kým som bola schopná tvoriť krajšiu budúcnosť, najprv som do čiastočnej miery opakovala moju traumatickú minulosť. Minulosť, v akej som vyrástla: krik, drámy, hádky, neustále kritiky, občasné bitky, tresty, vyhrážky a stále napätie v povetrí, aj keď bol „kľud“. Matkin vražedný pohľad, keď sa veci nediali, ako chcela (čo je narcizmus a pomery v narcistických rodinných systémoch sa dočítaš v ďalších blogoch).

Poctivo som hľadala cestu späť k môjmu synovi, ktorého som na úvod psychologicky „stratila“. Strácala som sa v roli rodiča, vediac čo nechcem, ale netušiac ako sa spolu dostaneme, kam chcem. A k tomu sa pridávala hanba za to, že som psychológ a mala by som vedieť najlepšie, ako sa správať a nesprávať! A ja som to aj vedela, no iba v mojej mysli. Nevedela som ako všetky tie pravdy a návody a dobrotu a lásku zvnútorniť. Vedela som, čo by bolo správne, ale necítila som to tak ako som to poznala, a tak som to ani nedokázala žiť v denno-dennej praxi.

To je ostatne všeobecný problém našej straumatizovanej spoločnosti, ktorá si to nechce pripustiť, že sa hrá na lepšiu než je. V hlave poznáme všetky pravidlá, správne kroky, ako vyzerá láska, dobro a ako zlo, no nejde nám ich pretaviť do stabilného správania. Chvíľu sa na tých dobrých rodičov hráme, a potom nám prasknú nervy a robíme v dome poriadky starým zlým násilným štýlom alebo si necháme skákať po hlave. Ak si ako ja, tak sa oba prístupy zo zúfalstva striedajú.

Urážame sa. Hráme sa na tichú domácnosť. Alebo kričíme. Celkovo si pričasto nerozumieme. A nevieme si k sebe nájsť cestu, aj keď by sme veľmi chceli. Chcem, aby si vedel(a), že to nie je tvoja chyba. Skôr si prinášaš svoju nespracovanú minulosť do prítomného okamihu. A tiež je to veľkým nedostatkom pozitívnych vzorov. Kto ťa ich naučí, keď si ich nezažil(a) dostatok vo svojej primárnej rodine?

JA sa o to pokúsim. Môj Rodičovský miniseriál zhŕňa všetky podstatné novodobé princípy dobrého rodičovstva, ktoré keď začneš uplatňovať, veci u vás doma sa začnú meniť k lepšiemu. Sľubujem.